Пешеход и велосипедист

Если одни катаются на велосипедах на досуге, то другие используют двухколесных даже для езды на работу. Вместе с представителями городской администрации и Общественной палаты мы решили протестировать готовность городских улиц принять велосипедистов как участников дорожного движения.

– Идея возникла на Гражданском форуме, и мы предложили лидеру проекта «VeloRussia – Российская сеть веломаршрутов» Антону Сазонову разработать трассу, катаясь по которой туристы могли бы увидеть лучшие места Уфы. Первые наметки уже есть. Сегодня проверяем, готова ли городская инфраструктура к этому и в каком состоянии велодорожки Уфы, – говорит член Общественной палаты республики и инициатор проекта Роза Хузина.

Место встречи – левое крыло Русского драмтеатра. Участники движения собрались гораздо раньше назначенного времени: серьезные обсуждения плавно сменялись добрыми шутками – все на одной волне.

Лет десять-двенадцать назад именно отсюда стартовали участники роллерского движения «Покатушки Уфа», которые по четвергам бежали от Горсовета до телецентра на роликах по центральным улицам. Тогда велосипеды были не столь популярны, а моноколес и гироскутеров (которые так же считаются средствами индивидуальной мобильности) не было и в помине…

Надо отметить, что это не начальный пункт маршрута. По проекту предполагается, что начнется он от Восьмиэтажки, пройдет вдоль парков Победы, Калинина, ГДК.

– Для среднестатистического уфимца первые высотки Черниковки – обычные дома, а вот я знаю людей, которые специально ездят туда ради них, поэтому решил, что Восьмиэтажки должны войти в маршрут, – говорит велопутешественник, разработчик проекта Антон Сазонов.

…Проехав по бетонным плитам на площадке театра, выходим на тротуар, «перепрыгивая первое препятствие – бордюр.

– Допустимый порог – 2,5 см. Казалось бы, не так высоко, но на самом деле они создают определенные сложности как для велосипедистов, так и для мам с колясками или инвалидов-колясочников. Это можно свести к нулю. Мы напишем в замечаниях и непременно доведем до руководства города, чтобы рассмотрели возможность свести их к нулю, – говорит Роза Хузина.

Выехав на тротуар, плавно смещаемся влево и неспешно крутим педали. Несмотря на то, что передвигаемся по четко размеченной дорожке, приходится время от времени сжимать тормоза – в отличие от велосипедистов, пешеходы не реагируют на знаки на дороге и продолжают считать себя полноправными хозяевами тротуаров.

– Велосипедисты – участники ПДД третьего порядка. «Хозяева дорог», конечно же, автомобилисты – дерзкие, наглые, игнорирующие остальных. Затем пешеходы, которые никак не могут простить то, что ради велосипедистов отрезали половину или ¾ тротуаров, ведь раньше они полностью были в их распоряжении. Ну и третьи – те, кто используют средства индивидуальной мобильности, это – велосипедисты, роллеры, самокатчики, моноколесники, – говорит руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев.

По его словам, это самые незащищенные участники дорожного движения и самые молчаливые, не качающие свои права. Но все же, он отмечает, что благодаря активистам города наблюдается положительная динамика в развитии велоиндустрии: убираются высокие бордюры, ежегодно обновляются дорожные разметки, появляются парковочные места, веломастерские.

Он хоть и не заядлый велосипедист, но изредка любит выезжать на двухколесном, чтобы посмотреть на город другим взглядом.

– Отрадно, что новый мэр – велосипедист и периодически ездит на нем на работу. Значит, есть шансы, что он нас услышит и велоиндустрия наберет обороты, – рассказывает Валеев, пока неспешно едем вдоль проспекта.

– Да что ж вы все не угомонитесь – или садитесь за руль, или ходите пешком! Покоя от вас нет – заполонили тротуары и гоняют на велосипедах. Езжайте на поле, где никому не мешаете! – прерывает наш разговор громкий голос женщины средних лет.

Несмотря на то, что часть дорожки размечена знаком 4.5.7 Правил дорожного движения, пешеходам трудно смириться с тем, что они здесь не одни. Конечно, большинство безмолвно уступают дорогу, но некоторые применяли и бранные слова в наш адрес.

– Вышла прогуляться по городу. Тут рядом со мной проносится велосипедист и громко сигналит почти в ухо. Спустя некоторое время другой появляется неожиданно со спины на высокой скорости и тоже оглушительно трезвонит. Такие ситуации могут довести до инфаркта. Неужели нет никаких правил, которые обуздали бы горе-спортсменов? – возмущается жительница Татьяна Михайловна.

Вообще по ПДД на велопешеходной дорожке все находятся в равных условиях, несмотря на то, что она предназначена для раздельного движения велосипедистов и пешеходов. Однако нигде на данный момент не указано, что пешеходам запрещено заходить на сторону велосипедистов, равно как и велосипедистам запрещено ехать по полосе пешеходов. Значит, согласно ПДД, правы как мы, так и Татьяна Михайловна.

Велопутешественник и лидер проекта «VelоRussia» Антон Сазонов считает, что Уфа, если и не лидирует, но уверенно занимает первые позиции среди городов-миллионников страны по развитию велокультуры.

– В европейских странах половину школьного двора занимают парковки – сотни детей приезжают в школу на двухколесном, у нас же на одну школу не наберется и десяток. Возможно, причина в коротком сезоне, когда можно передвигаться на двухколесном или та же неоднозначная реакция горожан, – говорит он.

Веловодительский стаж у него небольшой – всего 4 года. Но за это время успел объездить на своей «Merrida» 32 страны: и такие малоприспособленные, как Непал, Бали, Индонезия, так и продвинутые, как Португалия. Отмечает, что нет предела совершенству, и для комфорта велосипедистов Уфе стоит стремиться к европейскому уровню велоиндустрии.

Заметная издалека велосипедная разметка становится гораздо тускнее уже после пересечения с улицей 50 лет ССССР.

– Советский район не очень-то рад велосипедистам. Надо это указать! Надеюсь, в ближайшее время исправят ситуацию, – говорят участники тест-драйва.

Не успели обсудить это, как на дороге нас ждет очередной сюрприз – перед пересечением с улицей Бабушкина дорогу преграждает баннер «Райффайзен Банка», шириной на всю велосипедную часть. Интересно, а кто-нибудь осмелился бы выставить такой на проезжую часть?..

– Велосипедисты становятся полноправными участниками движения, но почему-то никто не защищает их права, кроме них же самих. Отрадно, что Общественная палата взялась за это, будем ждать улучшений, – говорит председатель комиссии по велотуризму Федерации спортивного туризма РБ Ксения Салазанова.

Она на велосипеде тоже не так давно – с 2015 года, но говорит, что даже за этот короткий срок изменения произошли существенные. Например, появилась довольно-таки широкая велопешеходная дорога по проспекту, на улице 50 летия Октября. Велосипедистов становится с каждым днем все больше.

– Если создавать необходимые условия для нх, то экология тоже улучшится. Многие теперь на велосипеде ездят даже на работу, их станет больше, если работодатели создадут им условия, например, поставят душевые и раздевалки. Также можно поощрять тех, кто выбирает здоровый образ жизни: приехал на велике – стакан кофе, – рассуждает Ксения.

На Цетральном рынке наш путь обрывается, хотя маршрут и запланирован до площади Салавата Юлаева. Просто дальше нет разметки и как же ехать дальше?

Согласно пункту 24.2 Правил дорожного движения, взрослый велосипедист старше 14 лет, не везущий и не сопровождающий детей, должен двигаться по велосипедной/велопешеходной дорожке, если их нет или отсутствует возможность двигаться по ним – по правому краю проезжей части, и только в крайнем случае по тротуару. Но в ПДД нет критериев, определяющих наличие/отсутствие возможности движения по дороге и, получается, велосипедист сам решает, ехать ему по проезжей части или по тротуару.

Дальше двигаемся по Революционной и выезжаем на улицу Ленина. Этот маршрут отличается от типичного, по которому едут на «Дне велосипедистов».

– Я не случайно поехал отсюда, так как здесь немало примечательных мест. Например, вот дом, где жил Юрий Шевчук. Представляете, он ходил по этим улицам, сидел за этими стенами и писал свои песни, хиты, прославившие наш город, – говорит Антон.

Он сокрушается, что в отличие от Орджоникидзевского, Калининского районов, историческая часть города не приспособлена к велотуризму.

– Я не проектировщик и не подскажу как, но эту ситуацию надо исправить непременно. Иначе как велотуристам попасть в центр города, где достопримечательности, памятные места буквально на каждом шагу…

Наш маршрут завершился на площади Салавата Юлаева. Участники обменялись впечатлениями, в течение нескольких дней они оформят замечания письменно и направят в администрацию города.

– Какие-то моменты требуют основательного подхода, но есть и мелкие замечания: обновить разметку, убрать спадающие ветки, можно устранить уже в ближайшее время, – говорит заместитель начальника Управления по физкультуре и спорту администрации города Никита Щемилинин.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Для справки: Одной из рекомендаций Общественной палаты стало нанесение разметки велополосы на пешеходных переходах проезжих частей, чтобы можно было проехать. В случаях, когда она отсутствует, по существующим ПДД велосипедист вынужден спешиваться, что значительно замедляет поток, создает путаницу (кто-то спешивается, но в основном все нет) и провоцирует аварийную ситуацию. Также предлагается расширить существующие велополосы и разделить барьером, чтобы исключить конфликты с пешеходами, проработать вопрос объединения существующих велополос в единую городскую систему, а также разработать экскурсионный туристический веломаршрут.