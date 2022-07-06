План оплат от Бляхмана

– Я хоть и не продавец, но в торговле всю жизнь и могут рассказать многое о создании сетевых магазинов, – признался мне Александр Бляхман.

Ему сейчас 73 года и только последние два года работает дистанционно, все остальное время посвятил программированию и созданию сетей для крупных ритейлеров.

Трудовую деятельность он начал в 1971 году в вычислительном центре объединения «Башнефть» специалистом по обслуживанию больших вычислительных машин. В 1989 году сменил профессию и ушел работать на русско-французское предприятие, реализующее первые профессиональные компьютеры: получали комплектующие, собирали, поставляли заводам, предприятиям. Кроме продаж, чинили микросхемы, которые сейчас практически «одноразовые». Там же и научился создавать сети и программы для работы этих предприятий. Он и его команда создавали сети для мэрии города Уфы, Министерства культуры.

– Тогда еще не было «1С: Бухгалтерии», и фирма-партнер, с которой мы сотрудничали, поставила задачу: создать сеть для ведения бухгалтерского учета. Мы написали его на «Клипере» и начали внедрять в совхозе «Алексеевский». Затем были «Цветы Башкирии», молочно-консервный комбинате «Прибельский» и многие другие, –вспоминает Александр Михайлович.

Через некоторое время они вели сопровождение по сетям и бухучету около 20 крупнейших предприятий города и республики. Увидев результат, Ильдар Мулланурович Гарифуллин (в то время руководитель первой «Пятерочки») поставил новую задачу: автоматизировать всю систему, с чем команда Бляхмана справилась на отлично.

– Техника была абсолютно иная, чем сегодняшняя: писали и в ХС-е, чтобы диаграммы рисовать, и на климпе. Но всегда хотелось научиться чему-то новому. Так, общаясь с аудиторами, бухгалтерами, я освоил бухучет, – признается Бляхман.

В 2001 году наконец-то был подписан договор с брендом «Пятерочка». Хоть технология и питерская, но магазины-то были местные и приходилось переделывать программу под себя. Команда Бляхмана и здесь не сдавала передовых позиций и была признана лучшей командой среди регионов страны. Постепенно под «Пятерочку» ушли более 20 магазинов мелкой розничной торговли «Дары природы», «Семь дней» и многие другие. Под питерским брендом запускали свои технологии и мечтали уйти от них, так как теряли большой процент с прибыли.

Когда закончился договор с Северной столицей, отказались от бренда «Пятерочки» и создали сеть магазинов «Байрам». Сначала его назначили начальником дирекции системы информатизации, но в силу возраста, когда исполнилось 60 лет и было нелегко возить технику, кассу на своей машине, попросил сменщика и ушел только на сопровождение бухгалтерии.

– Я не различаю работу и отдых, научился совмещать времяпровождение с внуками и ведение деловых переписок, – говорит Александр Михайлович.

Два внука пошли по его стопам, 12-летний младший тоже интересуется программированием и компьютерными технологиями. А сам Александр Михайлович не собирается бросать работу, в ближайших планах – сделать программу «План оплат» на базе «1С» для работы с банками.

Алина ГАРИПОВА.