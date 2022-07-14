Шульган-Таш: зарождение цивилизации

- Вначале была точка сингулярности. Не существовало ни времени, ни пространства - все это появилось только после Большого взрыва. Рождались планеты, и на одной из них появилась жизнь…

Так начала свою лекцию сотрудник музейного комплекса «Шульган-Таш», биолог Ляля Хайбуллина, открывая экскурсию по просторным залам.

- Голубая планета начала свое движение 45 миллиардов лет назад, первые живые организмы появились примерно через полмиллиарда, а еще через сотни миллионов лет эволюция создала организм, ставший предком всего живущего ныне. А человек? Он появился сравнительно недавно – и краткость его существования отчетливо видна при взгляде на громадное генетическое древо, разноцветные веретена «генетических нитей», оставивших свой след и в нас, - рассказывает она.

Чуть дальше нас встречает первый (из пока известных!) предков, сахелантроп чадский – стоит за стеклом и машет рукой. Он еще слабо отличается от шимпанзе, но доказано, что именно от него произошли все дальнейшие ветви человеческих предков. Да, да, именно ветви. Картинка учебника, на которой сгорбленная обезьянка последовательно превращается в современного джентльмена, далека от действительности – история человечества скорее напоминает запутанную схему, где неандертальцы жили бок о бок с кроманьонцами и денисовцами, являясь, по сути, разными видами.

На стенах музея – дверцы, за которыми открывается целый мир. Вот гоминид, больше похожий на культуриста, примеривается к термитнику с палкой в руке. Примерно 1,2 миллиона лет назад они только пробовали применять орудия для добывания пищи. А в этом окошке человек умелый, первый из рода Homo, обкалывает камень, чтобы использовать его как лопатку или нож. А за следующей дверцей неожиданное – древний человек не ест и не охотится, а …рисует.

Знал ли сын палеолита, что через 15 тысяч лет назад эти рисунки станут настоящим научным прорывом и подтверждением существования человечества здесь, в Уральских горах? Несли ли очертания животных сакральный смысл или были лишь воплощением тяги к прекрасному? Споры об этом кипят до сих пор в научном сообществе, но начались они через много лет после того, как фонарь впервые осветил стену с мазками охряной краски…

Открытие

В 1959 году рисунки обнаружил ученый Александр Рюмин, которому в музее посвящен отдельный стенд. Зоолог и специалист в области палеозоологии, именно он впервые предположил, что в горах Южного Урала можно найти следы древнего человека. И нашел. Изображение странной пузатой лошадки на стене пещеры, куда с трудом можно было пробраться даже с современным снаряжением, было воспринято профессионалами, мягко говоря, скептически. Но он упорствовал, убеждал, настаивал – и общественность сочла его сумасшедшим. Он был уволен из заповедника, лишен доступа к пещере…. Открытие мирового значения могло бы остаться легендой, но Рюмин с упорством военного разведчика продолжил убеждать в важности своего открытия. В 1960 году Институт археологии направил для исследований Уральскую палеолитическую экспедицию под руководством авторитетного советского археолога Отто Бадера. И тот подтвердил подлинность открытия, более того, вскоре обнаружил еще 16 бесценных артефактов, открывающих перед учеными новые горизонты. Сегодня в пещере найдено свыше 200 древних изображений и неопределяемых красочных пятен.

Дело в том, что до этого наскальные изображения древних людей находили только в Испании и Франции. Само существование человечества в суровых условиях древнего Урала подвергалось сомнению. Шульган-Таш – единственная на территории Восточной Европы и Азии пещера, в которой сохранилась живопись эпохи палеолита.

Познакомиться с творчеством древних людей теперь можно в зале музея «Шульган-Таш». Под высокими сводами в полумраке парят гигантские каменные панно - копии Западного и Восточного панно зала Рисунков, панно Лошади и знаки зала Хаоса изготовлены в ателье знаменитого в Европе художника-реставратора Алена Далиса. Репродукции невозможно отличить от оригинала. Мастера воспроизвели самую мельчайшую деталь, щербинки и трещинки, которые есть на настоящей скальной основе, создав, в общей сложности, 50 квадратных метров стен. И теперь мы можем рассмотреть того самого верблюда на панно «Лошади и знаки», что вызывает ожесточенные споры – откуда древние могли знать это южное животное? Было предположение, что это творчество современных туристов, но исследования подтвердили – он был создан в эпоху палеолита.

Находки археологов в музее можно даже потрогать - в свободном доступе фрагменты черепов мамонта, бизона, лошади Пржевальского, шерстистого носорога, рядом - реконструкция археологического раскопа в зале Знаков с копиями артефактов, а также стоянка древнего человека. А в центре зала парит невесомая 3D-модель пещеры, протяженность которой более трех километров. Отправимся же в глубь земли, чтобы своими глазами увидеть древнюю живопись.

Во глубине

Под замковой аркой входа веет прохладой маленькое озерцо с искрящейся бирюзовой водой. Говорят, его глубина превышает 80 метров! Но пить эту воду нельзя, она полна минеральных примесей. Тихо стучат под ногами каменные плиты, и тьма, слабо взрезаемая лучом фонаря, охватывает со всех сторон. Свет почти не доходит до высоких торжественных сводов. Слышны лишь собственные шаги да приглушенные голоса предыдущей группы. Мы в главном зале, впечатляюще огромном – где-то наверху мерцают звездочки фонариков. Как правило, туристические группы останавливаются там, на лестнице между первым и вторым уровнем. Нам же повезло попасть в закрытые залы…

Мы заходим за дверь, портал, отсекающий эту часть пещеры и сохраняющий особый микроклимат – температура здесь не поднимается выше пяти градусов. Поднимаясь по высокой винтовой лестнице в колодце с почти отвесными стенами, не могу отделаться от мысли – как древние люди преодолевали эту высоту? И, главное, зачем? Существует мнение, что Шульган-Таш – один из центров зарождения человеческой цивилизации, сакральное место. В зале Знаков была найдена стоянка древних людей, обнаружены культурный слой с углями палеолитических костров и остатками самих кострищ, кремневые орудия труда, кости и, что особенно ценно, красная охра, которой 15-17 тысяч лет назад рисовал первобытный художник. Находки подтверждают гипотезу о том, что пещера была святилищем, где совершались разнообразные ритуальные обряды, например жертвоприношения, посвящение юношей в воины или охотники.

Достигаем первого изображения лошади – казалось бы, примитивного, на уровне рисунка трехлетнего ребенка. Не слишком впечатляет! Но сопровождающий нас археолог, научный сотрудник музейного комплекса Алексей Солодейников открывает секрет картины.

- Мы смотрим на рисунки, освещая их прямым светом фонарей. Но древние художники приходили сюда с неярким масляным светильником, и стояли они не лицом к стене, а рядом, - говорит он и подводит свой фонарь почти вплотную к стене, так, чтобы луч падал на нее сбоку.

И вдруг лошадка оживает. Микрорельеф, который живописец палеолита использовал как основу, проявился – и вот уже видны навостренные уши, глаза, и вся фигурка приобрела живость и энергию! Но чудеса не заканчиваются. Луч фонаря перемещается чуть ниже. Здесь на первый взгляд ничего особенного, обычный кальцитовый потек, рядом трещина в камне…

- Художники палеолитического периода часто не рисовали, а дорисовывали изображение, которое уже было сформировано на стене естественным рельефом и игрой света и тени. Сейчас мы видим барельеф – человек доработал существующее естественное образование и получилось…

Бизон? Или лошадь? Теперь, когда свет падает определенным образом, отчетливо видна морда крупного животного, грозно раздувшего ноздри, спина и могучие ноги… Подобные барельефы здесь не редкость - в зале Рисунков благодаря игре света и тени на стенах можно увидеть много лиц, а в зале Верхний кальцитовый натек, по легенде - образ хозяина пещеры. С одной стороны натека это башкир в красочном национальном головном уборе, с другой – огромный дракон в мохнатой шкуре, с насупленными бровями. Но путь к нему открыт только для научных сотрудников. Запрет на посещение был оформлен не сразу и в 90-е годы пещера едва не погибла под натиском диких туристов, которые не только приносили губительное тепло, но и оставляли мусор, еду и граффити на драгоценных стенах. Для очистки Шульган-Таша собирались международные экспедиции: команда реставраторов очищала стены губками, водой, удаляла уголь бамбуковыми палочками и скальпелем, сколы и насечки маскировала пылью и специальной краской. А «человеку некультурному» в музее посвящен отдельный стенд. Может, кто-то из повзрослевших вандалов узнает свои надписи, выставленные на всеобщее обозрение?

Юлия ПАХОМОВА

Для справки:

Музей «Шульган-Таш» будет не единственным крупным музеем, построенным по новым технологиям. На пленарном заседании научного форума, посвященном открытию Года фундаментальных наук, глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал концепцию Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Он напомнил, что регион стоит на пересечении исторических кочевых путей в Великую степь, и народы, населяющие Башкирию, имеют общие корни в культурных и бытовых традициях и обычаях со многими странами Азии.

Основой нового музейного комплекса станут каменные мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана, которые дополнят современными экспозиционными павильонами и лабораториями, а также туристическими объектами. Экспозиции продемонстрируют особенности развития, культуры и быта кочевых народов, начиная с важнейшего этапа приручения лошади, и всю мощь золотоордынского ханства, административным центром которого, возможно, был Башкортостан.

- Если при этом мы докажем причастность к нашей республике Тамерлана, что пока не подтверждено, это будет настоящий научный прорыв, - заключил руководитель региона.