Бульвар художника

Лето в самом разгаре, а вместе с ним и строительный сезон. Одной из активных точек в этом плане стал бульвар Давлеткильдеева. Улица названа в честь основоположника башкирской живописи, еще до революции учившегося в Академии художеств в Санкт-Петербурге, а в Уфе состоявшего в одном кружке с Давидом Бурлюком, появилась недавно. Но развернувшиеся здесь масштабные работы обещают сделать ее красивым бульваром, достойным имени Касима Давлеткильдеева. Наш корреспондент своими глазами посмотрел на процесс созидания.

Частокол строительных кранов и рев тяжелой техники привлекли внимание еще на улице Комсомольской. Что неудивительно: весь микрорайон до ТЦ «Планета» активно застраивается. Своеобразный лейтмотив симфонии – как раз бульвар Давлеткильдеева, работы здесь - капитальные. На отрезке в полкилометра создается новая трасса. Правда, асфальт пока не уложен. Под ногами - уплотненный песок, смешанный с щебнем и гравием. Толщина подушки - сантиметров 40, не меньше. Учитывая естественный уклон местности, ее насыпали в несколько этапов. И сейчас тяжелый каток утюжит площадку, делая фундамент максимально плотным.

- Погода устоялась солнечная, работать легко. Когда шли дожди, сомневались, не сорвем ли сроки. Ни раствор замешать, ни сыпучие материалы выгрузить. Конечно, все равно без дела не сидели, - вспоминает водитель катка Евгений Бахмутов.

Кстати, ливневую канализацию здесь уже создали. Только на ближайшем отрезке можно насчитать с десяток колодцев. Ведь из-за естественного уклона во время ливней вся вода с центральных улиц устремляется сюда. Убрать ее с дороги и тротуаров принципиально важно, иначе потоки разрушат камень.

То и дело сверяя уровень, мастера стыкуют массивные бордюрные блоки. Вес каждого достигает почти сто килограмм. Поэтому на особо сложных участках применяют манипулятор. Гранит «усаживают» не на грунт, а в специальную канавку, засыпанную цементом.

- Мы здесь с начала мая. Особых трудностей нет, делаем все по плану. Правда, иногда приходится покрутиться. Например, когда строим повороты, ведущие к выходам из дворов. В таких случаях используем радиальный бордюр, с уже заложенным изгибом. Но блоки все равно приходится укорачивать «под стык», - рассказывает разнорабочий Сурен.

На наших глазах он запускает станок для замешивания раствора. На этот раз нужна сухая смесь песка, керамзита и цемента. Когда она будет готова, ее уложат под основание будушей пешеходной зоны. Двигаясь вдоль нее, замечаем торчащие из-под грунта связки проводов, упакованных в красную изоляцию. Район вокруг оживленный, и под землей протянуты десятки разных кабель-каналов. Но для чего так часто нужно выводить их на поверхность?

На этот вопрос ответил электромонтажник Евгений Сушков:

- Здесь все делается согласно схеме электрификации. Там, где провод вынесен на верх, скоро появятся фонари освещения. Сейчас эти линии обесточены. А когда все завершили, вечерами здесь будет очень красиво, - объясняет он.

Одной из важнейших задач для электриков стала прокладка кабелей для питания задействованных станков и техники. Для чего поставили столбы-времянки. Вероятней всего, они простоят здесь до третьей декады нынешнего года. Именно тогда запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

Для автомобилистов это будет очень удобно: еще бы, четыре полосы движения! О стратегической значимости новостроя и специфике работ рассказал начальник отдела капитального строительства УСРДИС Евгений Кулешов.

- Длина создаваемого участка - 451 метр, от угла с Комсомольской до перекрестка с улицей Нуреева, по сути, еще один выезд из Сипайлово в центр сделаем качественно: асфальт уложим в три слоя для большей устойчивости к износу. Регулировать движение будут три светофора. Пешеходный переход для безопасности детей создадим напротив школы № 88. Вообще, мы стараемся максимально учитывать пожелания местных жителей. Дело в том, что улица строится между уже возведенными жилыми домами. Чем объясняется ряд важных нюансов. В числе прочих есть проблема с парковочными местами. Поэтому мы сохранили эти площадки, в том числе на перекрестке с улицей Нуреева.

- Будут ли здесь остановки транспорта?

- Да, поставим два павильона в центре бульвара. Какие маршруты будут запущены, вам скажут лишь в Минтрансе. Наша задача – выполнить все в строгом соответствии с проектом.

- В прямой близости – Кошкин лес. Не наносится ли вред природе?

- Этот момент был учтен при разработке плана работ, эксперты уделили ему особое значение. Каких-либо вредных отходов или мусора на строительстве дороги почти не остается, поскольку утилизируется безопасным способом.

По словам специалистов, много времени занял перенос коммуникаций. По-новому в обход строящейся трассы уложены водопроводные и газовые трубы. Да и электрические сети протянуты по другому маршруту. Качество работ находится на постоянном контроле у надзорных ведомств. Пока движение по бульвару открыто лишь для пешеходов и строительной техники, но в будущем транспортная артерия разгрузит весь микрорайон Глумилино и станет красивой прогулочной зоной, достойной носить имя выдающегося художника.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Комментарий в тему:

Начальник отдела капитального строительства УСРДИС Евгений Кулешов:

- Говоря о проблемах с парковочными местами, замечу, что зачастую они возникают из-за несоответствия планов застройщика с проектом планировки и межевания территорий. Если говорить упрощенно, то, например, местность может быть размечена под десятиэтажный дом, а в реальности на ней возводится высотка в 15 и более этажей.