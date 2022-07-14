Про набережную и уфимский Арбат

Успеет ли к юбилею Уфы преобразиться улица Октябрьской революции, какое будущее у набережной Белой, как спасать старинные особняки – об этом наш разговор с заместителем начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Айнуром Фаткуллиным.

- Через два года к своему 450-летию Уфа должна разительно измениться. Времени осталось не так много, сможем ли осуществить все задуманное?

- Если посмотреть на перечень юбилейных объектов, то мы увидим, что он большой, в него входят объекты капитального строительства, которые на слуху, это и Дворец борьбы, гребной канал, реконструкция Театра кукол, по которым уже начали работу. Есть и те, где еще нет активной стройки, потому что должно пройти утверждение проектно-сметной документации, оформление земли, выделение финансирования.

Есть в данном списке объекты, которые пока еще в планах, как правило, это сооружения некапитального строительства и благоустройства. Главархитектура ведет конкретную и активную работу по подготовке необходимой для строительства документации. Наша служба – не единственное звено в процессе, в нем также участвуют министерства, ведомства и даже активные сообщества уфимцев, совместными усилиями мы сможем осуществить задуманное.

- Как мнение жителей учитывается при составлении перечня юбилейных объектов?

- Городские сообщества Уфы очень требовательны, они формируют довольно высокие запросы и ожидания. Это и велосипедисты, и собаководы, различные группы, объединенные определенными возрастными интересами вроде людей старшего поколения со своими требованиями и предпочтениями. Помимо этого нужно учитывать пожелания представителей бизнеса, в том числе субъектов малого предпринимательства, которые трудятся рядом с будущим знаковым объектом. Например, точки общественного питания, проката, продажи мороженого и напитков должны быть органично вписаны в новое общественное пространство. Даже дети активно вовлекаются в формирование городской среды, а также их родители, которые год от года становятся более требовательными, например, к вопросам безопасности своих детей . Наша задача – собрать всех интересантов и решить, как мы будем развивать ту или иную территорию.

Проектировщики еще на этапе планирования продумывают различные сценарии использования территории. Так, в Уфе есть парковые зоны со сценой, а есть без нее, только с прогулочными зонами. Например, парк вокруг фонтана «Журавли», парк Победы, имени Ленина (бывший Матросова). В Демском парке, наоборот, сцена не только занимает центральное место для проведения мероприятий, но и выполняет функцию естественного навеса, за ней есть возможность размещения пунктов проката.

- Набережная Белой разделила уфимцев на два лагеря. Одни считают, что здесь приятно прогуливаться и заниматься спортом, другие уверены, что это – унылое сооружение из бетона. А как считаете вы?

- Надо понимать, что сегодня набережная построена для выполнения своей основной функции - защиты от затопления - как гидротехническое сооружение. А как общественное пространство этот объект еще не завершен. Что не может не вызывать очень много вопросов, эмоций, в том числе отрицательных. Но я понимаю, что, когда ее преображение доведут до финиша, в том числе благодаря новым идеям архитекторов и жителей, она как точка притяжения и общественное пространство заработает в полную силу.

После развития транспортной и пешеходной доступности ее привлекательность увеличится. Помимо этого, набережную нужно насыщать функционалом. Почему, например, она нравится спортсменам? Это протяженный линейный объект, где удобно совершать пробежки. А вот зоны для прогулок не продуманы – есть узкие места, затопляемые участки, нет навесов, в жаркую погоду прогуливаться некомфортно.

Но у нашей набережной есть и большое преимущество, на которое мало кто обращает внимание. Несмотря на то что разница между максимальным и минимальным уровнем Белой порядка 12 метров, наша набережная - одна из немногих, где круглый год есть непосредственный доступ к воде, много подходов, спусков.

Главархитектура и проектные организации ведут работу над формированием зон размещения объектов общественного питания, небольшие ресторанчики и кафе смогут разместиться на верхних отметках, став уже не временными, а постоянными.

- Преобразится ли облик главной набережной в этом сезоне?

- Говорить о кардинальном перевоплощении не приходится. Процесс долгий и отрегулированный до конца в виде основополагающего документа, который позволил бы отслеживать сроки, назначать ответственных, формировать дорожную карту. Город имеет большую протяженность и очень много точек, которые нужно развивать, одномоментно взять и выделить определенную сумму на набережную пока не представляется возможным, иначе все остальные проекты начнут проседать.

- А какие программы по развитию общественных пространств действительно эффективны?

- Яркий пример - федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря участию в котором мы либо строим, либо реконструируем территории. Там все четко – есть сумма, конкретные показатели, которых мы должны достичь, в том числе доля вовлеченных граждан в вопросы развития городской среды. Кстати, при работе по данной программе мы пользуемся таким индикатором, как индекс качества городской среды, который позволяет оценить, насколько качественную среду мы имеем. Индекс качества городской среды отражает не только состояние парков и скверов, а в целом всю инфраструктуру, включая коммунальные сети, улично-дорожную сеть, уличное освещение, состояние объектов капитального строительства, а также объекты аварийного фонда и многое другое. Выстроена шкала из 360 единиц, если показатель города выше середины, то среда населенного пункта считается условно благоприятной. Уфа в своей группе (в нее входят 15 городов-миллионников) – четвертая в списке, наш индекс начитывает 204 единицы. Есть показатели, которые довольно высокие, а есть те, что не доходят даже до приграничного значения, например уровень развития социально-досуговой инфраструктуры и прилегающих пространств.

- Уфимцы особенно переживают за судьбу улицы Октябрьской революции: получится ли довести до конца начатую реконструкцию?

- Надо понимать, что проблема ее спасения – вопрос больших капиталовложений со стороны бюджета и инвесторов. Если за счет бюджетных программ не найдем источники финансирования на сами объекты культурного наследия, рано или поздно мы их потеряем. Особенно это касается объектов деревянного зодчества. Любое строение не терпит проморозок, если дом перестали отапливать, он быстро разрушится. Мороз и влага делают свое дело.

Улице не хватает программы развития. Для того чтобы сохранить ее облик с помощью именно реставрационных работ, требуется большое количество времени и денег. Если на хорошо сохранившиеся дома рано или поздно инвесторы найдутся, по деревянным объектам нужно обязательно дополнительно привлекать бюджетное финансирование. Были идеи объединять несколько зданий в группы, когда хорошо сохранившийся дом и несколько ветхих становятся единым предметом контракта. Также инвестору нужны гарантии стабильности, разработанной программы, тогда он будет понимать, что, получая объект в долгосрочную аренду, договор с ним не разорвут и он сможет окупить вложенные средства.

На сегодня улица входит в перечень юбилейных объектов, но финансирования на весь комплекс и в полном объеме пока нет. Есть подготовительные шаги, которые проводятся городом – вычищаются территории, проводятся субботники, убираются заборы, параллельно ведется подготовка документации для торгов для последующего поиска инвестора. Первые несколько объектов в ближайшем будущем выставят на аукцион. Всего же на улице располагается 68 зданий культурного наследия разной степени износа - от прекрасно сохранившихся и эксплуатируемых до требующих глубокой реставрации.

Территория, прилегающая к улице Октябрьской революции, частично расположена на территории объекта археологического наследия – «Древняя Уфимская крепость». Там есть определенный регламент, который усложняет освоение этих участков. Даже благоустройство надо проводить с учетом обеспеченности сохранности объектов культурного и археологического наследия так, чтобы не повредить культурный слой. Поэтому это проект, который будет реализовываться не один год. Необходима программа, которая позволит консолидировать как бюджетные вливания, так и средства инвесторов.

О полной реставрации и восстановлении к 2024 году речь не идет. Проведут работы по текущему ремонту и приведут в нормативное состояние проезжую часть, тротуары, зоны отдыха. Проезжую часть улицы сузят с 12–19,5 метра до 7–10,25 метра в зависимости от участка, по нечетной стороне планируется парковка на 33 машины, преимущественно вдоль четной стороны улицы будет велосипедная дорожка шириной три метра. Небольшое сужение проезжей части позволит увеличить привлекательность улицы и сгенерировать дополнительный пешеходный трафик, а скорость движения транспорта замедлится, увеличится безопасность.

Многие объекты на данной улице должны были найти своего инвестора, когда эта зона активно застраивалась новыми домами. Если посмотреть по кадастровой карте, то на территории некоторых высоток находятся объекты культурного наследия, их нужно было развивать как единый комплекс. Если заглянуть во дворы, то увидим, что, например, между «Уфимским Кремлем» и нашими объектами возведены подпорные стенки. Теперь их нужно обыграть, чтобы они были безопасны и не являлись препятствием для передвижения.

- Уфу за последнее время посетили дизайнер Артемий Лебедев, архитектор Андрей Литвинов. С чем связан интерес экспертов к нашему городу?

- Он связан с потенциальными обновлениями города, которые планируются в преддверии 450-летия и интерес к которым активно подогревается в информационном поле. Экспертов привлекает, что наш город – один из немногих в России, имеющий такую большую протяженность. Уфа славится своим рельефом, с одной стороны он не очень дружественный, но с другой - очень живописный, много видовых точек, а при въезде можно увидеть разноплановую панораму. Такой красивый силуэт, фактура и привлекают градостроителей.

Альфия ИБРАГИМОВА.