Свалим хоть куда?

Недавно у меня спросили, куда можно отвезти целый КамАЗ строительного мусора от снесенного сарая. Как раз предстояла встреча со специалистом отдела коммунального хозяйства Орджоникидзевского района Робертом Ишмухаметовым, и задала ему актуальный многих вопрос.

– Этим занимается Спецавтохозяйство по уборке города, поэтому необходимо позвонить, договориться и оплатить допуск автомобиля на полигон, – ответил он и добавил: – Только не выгружайте где попало, на так называемых несанкционированных свалках.

Недавно их специалисты ликвидировали несанкционированную свалку на улице Балтийской на месте бывшего гаражного кооператива, но, к сожалению, пока в одном месте убираешь, в другом появляется новая. Строительные компании продолжают по существу варварски избавляться от отходов. А у них объемы исляются десятками тонн.

Недавно прошла новость о том, что Госдума приняла закон, согласно которому максимальный штраф за стихийные свалки возрастет до 200 тыс. рублей. Кроме этого, если вы приедете на грузовой машине, могут конфисковать и технику.

Ужесточение наказания предусмотрено для тех, кто выбрасывает автомобили в лесу, на берегах водоемов, обочинах дорог – то есть на стихийных и несанкционированных свалках.

– Полигон твердых коммунальных бытовых отходов находится на нашей территории и, получается, весь город, вывозя туда мусор, проезжает наш район. Нередко горе-извозчики, желая сэкономить, сворачивают на лесные дороги и выгружают тонны мусора, – говорит начальник отдела коммунального хозяйства Орджоникидзевского района Марат Заманов.

Действительно, если стихийные свалки удается ликвидировать с помощью служб по благоустройству, управляющих компаний и Спецавтохозяйства, то несанкционированные представляют гораздо большую опасность и являются настоящей головной болью ОКХ, в этих случаях нередко приходится подключать природоохранную прокуратуру, Минэкологии и прочие службы.

Точное числонесанкционированных свалок в городе трудно подсчитать. До передачи регоператору, раньше их можно было отслеживать на интерактивной карте на базе Яндекса. Сейчас же каждый желающий может оставить обращение на карте «Уфа чистая». Также в ходе рейдов поступают заявки из Центра общественной безопасности, Управления гражданской защиты. Нередко и сами работники ОКХ во время обходов обращают внимание на потенциальные места, где могут выгрузить мусор незаконно.

– За всеми ведь не уследишь. Хорошо, что большое содействие оказывают сами жители. Например, на той же Балканской кто-то из собственников приехал в гаражный кооператив, увидел и сообщил, – рассказывает Роберт Маратович.

Отреагировали быстро, но площадь была внушительной: здесь и там валялись крупные бытовые отходы и прочий мусор: куски строительных блоков и балок, разобранные, сломанные шкафы, старые диваны, кресла… Работали несколько дней, привлекали не только службу по безопасности, но и технику сторонних предприятий. БашРТС, «Уфанефтехим» выделили несколько тракторов и большегрузов. Даже несмотря ушло несколько дней. Вывезли около десяти 25-тонных машин.

– Кто это сделал, пока выяснить не удалось. Ритейлеры грешат таким. Первое время пытаемся сами найти информацию о нарушителях, но в данном случае пришлось отправить запрос в Росприроднадзор и полицию, чтобы оказали содействие, – говорит Марат Заманов.

В целом организовать свалку где-угодно нетрудно, если выгрузился кто-то один: другой увидел, третий подхватил, через неделю – возникнет достаточно большая свалка. Выбирают укромные места: прибрежные зоны, лесные массивы, грунтовые проезды.

Неоценима помощь отдела экологии города. Так, например, в начале весны во время облета территории города квадрокоптером зафиксировали полигон площадью почти в десять гектаров на съезде от Бирского тракта. Чтобы привести в порядок территорию, пришлось потрудиться почти два месяца.

– Примерную дату начала складирования определить было сложно. Скорее всего началось еще осенью и продолжалось всю зиму. Здесь были строительный мусор и бытовой: как шкафы, так и бетонные плиты. Устроили, так сказать, филиал Черкассов, – говорят коммунальщики.

Надо сказать, что порой и жители ошибаются в расчетах. Например, недавно поступила заявка. Но оказалось, что строительная компания собирала отходы и бут. По закону, любая такая организация может хранить на своей территории отходы, правда, до 11 месяцев. До истечения этого срока мусор подлежит паспортизации и должен быть вывезен на полигон.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Кстати:

Ранее природоохранное законодательство не разграничивало такие понятия, как «навал мусора» и «несанкционированная свалка». Сейчас же согласно терминологии специалистов «Росприроднадзора», навал это несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком не более 6 месяцев в местах, что обустроеных в соответствии с требованиями законодательства. Под свалкой следует понимать несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком более 6 месяцев на площади более 50 кв. м.