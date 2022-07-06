Можно ли отключить сердце?

Нередко в решение семейных проблем вынуждены вмешиваться правоохранительные органы. И я отправляюсь с ними на дежурство.

– Не бывает ни единого дня, без вызовов на «семейные, – встретил меня участковый Отдела полиции № 11 Марсель Халиков.

На вызовы выезжает группа немедленного реагирования, состоящая из двух человек: старшим, как правило, назначают участкового, в помощниках у него – сотрудник патрульно-постовой службы. Меня прикрепили к старшему лейтенанту Загидуллину и полицейскому Ехеевой с внушительным стажем работы в органах: у одного 16 лет, у другой – 20.

– Когда пришла в эту сферу, меня определили в отдел по делам несовершеннолетних. Мой первый выезд был как раз в неблагополучную семью, где ребенок стал свидетелем семейного скандала с рукоприкладством. Я, еще не попрощавшаяся с детством практикантка юридического колледжа, увидела такое, что страшно даже представить. Тогда твердо решила, что если останусь в полиции, точно не смогу работать с детьми, – вспоминает Елена Алексеевна.

– Надо отключать сердце и не запоминать страшные сцены, иначе не сможешь работать дальше. Когда каждый день видишь семейные скандалы, побои, учишься не пропускать ситуации через себя. Возможно, некоторые сочтут за черствость, на самом же деле это – всего лишь способ оставаться в профессии, – признается Азат Альфирович.

…Женщине 32 года, замужем 7 лет. Первое заявление на рукоприкладство: обращение от травматолога, который зафиксировал побои, заключение судебно-медицинской экспертизы о ссадинах и ушибах на спине, губах, гематома в области шеи и головы. На первый взгляд семья вполне благополучная: она – бухгалтер, он – водитель на том же предприятии, двое детей. Большая жилплощадь, стабильный заработок, хорошие характеристики с работы. Но накануне 8 Марта, муж «подарил» тумаков и она обратилась в больницу, чтобы припугнуть супруга заключением травматолога, однако из травмпункта информацию передали в полицию.

– Приехал уже постфактум и заявление принимал на второй день после произошедшего. Муж в это время тоже был дома, взял объяснительную с обоих. Типичный случай, когда два человека не могут сесть и поговорить, вместо этого сильный обижает слабого. Слава Богу, дети в это время спали и ничего не слышали, – говорит Азат Альфирович.

Сейчас дело передается в суд, где вынесут решение об административном наказании по статье 6.1.1 КоАП РФ. Если в течение года он еще раз решит повторить свои подвиги, мужчину ждет уже уголовная ответственность. У участкового уже наметан глаз – уверен, что профилактическая беседа возымеет свое действие, и он больше не решится на подобное.

Оказывается, это – среднестатистический случай и практически половина обращений поступает из, так сказать, правильных семей. Заявления в таких случаях обычно пишут сами женщины. Бывает, сначала пишут, но потом забирают.

– В прошлое дежурство был случай – позвонила женщина: рыдает взахлеб, говорит, что пьяный муж избил ее и грозится убить, а она закрылась в ванной. Мы работаем в порядке очереди по принятым вызовам, но раз есть угроза жизни, тут же выехали к ней, – вспоминает Елена Алексеевна.

На месте открывает дверь девушка лет 25-и, красиво одетая, явно нарядившаяся куда-то пойти. И никаких подозрений нет на побои! Оказывается, она собралась с подругами в клуб, а недовольный супруг высказался в грубой форме. Предупредил, что если она не прекратит участившиеся в последнее время подобные «прогулки», то разведется. Она же в свою очередь решила пригрозить ему и набрала 112. В результате, административное дело было возбуждено в отношении нее же за ложный вызов.

– Нет абсолютно одинаковых ситуаций, так же, как и людей. Если одна делает из мухи слона, привлекая правоохранительные органы, другие, наоборот, молчат и терпят годами. На днях заходила женщина – за десять лет у нее третье заявление на избиение, но и то это только обращения, а сколько их было – знает только сама, – продолжает старлей Загидуллин.

В первый раз написала заявление на третий месяц после брака. Причина – ревность. Планировала даже развод, но новость о беременности и участь матери-одиночки ее остановила. Тогда муж обошелся предупреждением, а она осталась жить с ним. Второй раз обратилась через месяц после выхода из декрета – муж приревновал к еколлеге, который в ненастную погоду подвез женщину, так как сам жил неподалеку. Но и после второго инцидента, все равно продолжила с ним жить, а через пару лет последовало следующее обращение…

– Как правило, в таких случаях женщина боится оставлять ребенка без отца. Но о том, как страдает ребенок, нарушается его психика при подобных семейных скандалах, она не думает. В таких случаях я больше всего сочувствую детям. Всегда говорю и женщинам, и мужчинам: вы сто раз поссоритесь и помиритесь, а страдать будет ребенок, – говорит она.

В этот момент я чувствую, что голос Ехеевой становится слабее и начинает дрожать: женское начало берет свое. К тому же у нее тоже дети. Сколько бы ни старалась она скрыть за маской грозного и строгого полицейского, внутри нее – чувствительная и ранимая материнская душа.

– В прошлую смену приехали на вызов, и у входа в подъезд окликнула девушка. С трудом узнала: несколько раз выезжала на вызовы, когда ее отец обижал маму. Она – маленькая, белокурая девочка с двумя косичками пряталась в шкафу и дожидалась, пока я приеду и отец успокоится. Выросла буквально на глазах. Сейчас сама готовится стать матерью и благодарит, что тогда разговаривала с ней, успокаивала, – говорит полицейский.

Ее старшему сыну уже 15 лет. Порой, когда она задерживается на работе, обижается, что редко видит ее, но относится с пониманием, ведь мама помогает людям, служит порядку в обществе. А когда на улице вот так же встречаются благодарные жители, то гордится ею.

…Тем временем поступает вызов: в доме на Рядовой соседи жалуются на скандалы, крики, плач.

Нас встречает видавшая виды двухэтажка с обшарпанными стенами выцветшего желтого цвета. Открыв двери, попадаем в узкий неосвещенный подъезд. Полицейские в первую очередь стучатся в дверь к заявителю. Видно, что знакомы много раз: здороваются по-свойски.

– Снова?

– Ага, всю ночь шумели, распивали алкоголь. Гости были, ушли только к обеду. А потом – тишина, даже сама успела поспать, ведь ночью глаз не сомкнула. Беспокоить вас не стала уж – привыкшие мы, – говорит сердобольная женщина с пучком седых волос на макушке.

Не успели подняться на второй этаж, как дверь тут же открывается и оттуда вываливается нетрезвый мужчина лет 50-и. Полицейских он явно не ожидал, но тоже видно, что знакомы: приглашает всех в дом, громко, но не агрессивно, сокрушаясь, что теперь уже точно не успеет в магазин за «добавочкой». А вот женщина явно не рада визиту участкового! Ведь ей снова придется врать, что десять раз подряд упала с табуретки, умудрилась ударить и лицо, и локоть, и голову...

– В этом и кроется причина того, что половина обращений из среднестатистических семей, а половина – из неблагополучных, хотя в последних прецедентов гораздо больше. Они не заявляют. Привычка: сегодня подерутся, завтра помирятся. Про таких как раз и говорят: «Милые бранятся – только тешатся». Как правило, обращаются соседи, коллеги, родственники, а они отказываются и не признают, хотя факт налицо, – говорит полицейский.

Но на любое сообщение, от кого бы оно ни поступило, группа немедленного реагирования выезжает. Уже на месте, по факту принимают решение. Если это словесный скандал, то ограничиваются профбеседой, объяснительной. Если дебоширство с битьем посуды, но без нанесения телесных повреждений – ставят на учет с регулярным посещением участка. Но если в ход пошли уже руки, то принимают заявление и выдают направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам участковый собирает документы, заводит дело и передает его в суд, где судья принимает решение.

– Есть такие, что успокаиваются, если с ними разговаривать, объяснять им. Но встречаются с виду спокойные, а дома – абьюзеры и тираны. Несмотря на то, что почти 90% «семейников» – наши постоянные «клиенты», мне нравится общаться с ними снова и снова, находить новые слова, аргументы. Наверно, если бы не пошла в правоохранительные органы, стала бы хорошим семейным психологом, – говорит Ехеева.

Алина ГАРИПОВА.

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