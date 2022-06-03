За чистый берег!

Вчера Уфа приняла участие во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов. Наравне с неравнодушными жителями на уборку набережной вышли и депутат Госсобрания Руфина Шагапова, замминистра экологии и природопользования республики Камиль Бадигулов, депутаты Горсовета Айдар Зубаиров и Александр Мельников.

Айдар Зубаиров отметил, что в последнее время проводится много экологических акций, реализуются различные проекты, и в этом большая заслуга простых горожан, работников самых разных служб.

– Давайте вместе продолжим делать нашу планету чище, а город светлее, – призвал он и вручил благодарственные письма тем, кто уже внес вклад в защиту природы.

– Очень волнительно, ведь это первая официальная благодарность в моей жизни, но, надеюсь, не последняя. Считаю, что я, как и все мои коллеги, заслужили похвал, но работаем не ради них, а для комфорта уфимцев, – говорит главный специалист ОКХиБ администрации Орджоникидзевского района Уфы Роберт Ишмухаметов.

Он с 2014 года занимается ликвидацией несанкционированных свалок в городской черте в районе лесного массива, у рек. Буквально недавно вывезли несколько КамАЗов строительного мусора на Бирском тракте: нерадивые предприниматели в погоне за экономией относятся к природе с пренебрежением. Несанкционированных свалок полно и в садовых товариществах на территории района, куда коммунальные службы время от времени наведываются.

Руководитель театра PROFF «39 параллель» Айгуль Галимова пришла на уборку с дочерью Алией. Они являются волонтерами всероссийской программы «Добро.ру» с 2017 года. С тех пор убирают прибрежные зоны рек Белой и Демы.

– Лето еще проявит себя во всей красе, и хотелось бы, чтобы горожане приходили в комфортные зоны отдыха, видели вокруг чистоту и оставляли ее после себя так же, – говорит Айгуль Шарифовна.

Юлия Назарова, руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды», начальник отдела по работе с трудящейся молодежью администрации города работает в сфере молодежной политики и не раз сама организовывала подобные субботники. В «Водах России» впервые, но надеется, что проект приживется в Уфе.

– Окончила УГАТУ, по образованию IT-специалист, не люблю сидеть дома, чтобы энергия пошла в полезное русло, уже в студенчестве занялась волонтерством. Сейчас оканчиваю БАГСУ, – говорит Назарова.

– Живу в доме напротив и знаю, что эта дамба очень популярна и здесь всегда многолюдно: устраивают пикники и оставляют за собой мусор. Я убираюсь тут еще со школьных лет, – признался выпускник лицея № 155, студент 1 курса УГНТУ Данил Валетдинов.

Кстати, он будущий эколог не только по образованию, но и по призванию – сортирует и развозит домашний мусор, приучает к этому родных и близких.

А вот доцент УГАТУ и наставник экоклуба «Зеленый проект» Эльвира Нафикова приехала с семилетним сыном Аскаром из Карпова. Считает, что забота об экологии, как патриотизм, должна воспитываться с детства.

Со студентами она проводит лекции о переработке мусора, организует социальные проекты на различные гранты, включая установку в университете мусорные баков для раздельного сбора отходов.

– Оформили заказ в конце 2021 года по одной цене и тут резко подскочили цены на металл, и мы чуть не «пролетели» с проектом. Потом выяснилось, что руководитель предприятия, где мы заказали арт-объект, наш выпускник. Он сделал хорошую скидку, и мы получили наш самолет, – говорит она.

В Уфе в акции приняли участие более 250 человек, очищена прибрежная зона Уфимки протяженностью более километра. Собрано 5 куб м мусора.

Алина ГАРИПОВА.

аllinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

Акция «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектах в рамках национального проекта «Экология». Проводится с 2014 года, за это время стала одной из крупнейших экологических инициатив, объединив 7 млн человек из 85 регионов. Очищено 10300 водоемов, собрано более 600 тысяч куб м мусора.