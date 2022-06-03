Трудности адаптации

В столовой санатория-профилактория «Связист» многолюдно: в ожидании обеда сюда заходят молодые семьи с детьми, некоторые садятся за столики, где расположились представители компаний и центров занятости – изучают предложения о трудоустройстве. А еще читают только что привезенные свежие городские газеты.

27 апреля здесь открылся пункт временного размещения для переселенцев из Украины. Он рассчитан на 250 человек, более 100 мест находятся в основном корпусе. В комнатах, оснащенных санузлами, проживают от 2 до 4 человек. Также расположились в одиннадцати домиках, в каждом из которых по 3-4 комнаты со всеми удобствами, в том числе и с отдельной комнатой для приема пищи. Есть прачечная, но некоторые по привычке стирают вещи руками и развешивают одежду на бельевых веревках на улице. Также на территории находится детская площадка. Дети довольно вежливы: при виде журналистов бодро здороваются, почти не мусорят.

Поскольку они прибыли сюда еще до завершения учебного года, специально для них на базе санатория были организованы дошкольные и школьные классы. Воспитатели, а также учителя уфимских школ обучали детей всех возрастов. А выпускники-девятиклассники даже получили государственные аттестаты. Трое ребят, окончившие одиннадцать классов, отправятся на выпускной вечер в Москву. Для детей также проводились различные мероприятия, - пожалуй, самые яркие – это мастер-классы с участием игроков волейбольного клуба «Урал» и команды по хоккею с мячом «Кировец». Кроме того, ребята успели посетить экскурсию в Национальном музее, а также побывали в парке Гафури и обновленном парке «Кашкадан». Для желающих приобщиться к культуре есть богатая библиотека, книги рассчитаны на разнообразную аудиторию. Территория оснащена камерами, на посту дежурят сотрудники МЧС, МВД и Центра общественной безопасности. Также присутствуют врачи, организован процедурный кабинет. А еще в «Связист» приезжают стоматологи для осмотра взрослых и детей.

По словам заместителя мэра Уфы Владимира Жебровского, за два месяца медицинскую помощь получили 57 прибывших.

В дневное время здесь функционирует выездной офис Сбербанка, который производит обмен валют с гривны на рубли. Также работает миграционная служба, переселенцы оформляют документы на предоставление временного убежища либо на получение гражданства. На первом этаже проходят ярмарки вакансий, осуществляется оформление медицинских полисов и документов для получения выплат. На большом экране по вечерам идут показы фильмов, снятых в нашем регионе.

- До 27 мая питание было привозным, были жалобы по его качеству, после все же удалось организовать его прямо здесь, - сказал Жебровский.

Кормят три раза в день. Обед довольно насыщенный: к примеру, суп, гречневая каша с печенкой и овощным салатом, чай или компот.

За прошедшие два месяца наблюдается активное движение людей: пункт временного размещения покинул 31 человек (они отправились либо в другие регионы страны, либо нашли родственников), 49 прибыло.

- Прибывшим нужно пройти все процедуры: медицинскую проверку, изоляцию, анализы, анкетирование, - отметил Жебровский. – На все службы ложится дополнительная нагрузка, их нужно привлекать к работе заново.

Сюда попадают и люди, вообще не имеющие никаких документов на руках. Цепочка их восстановления начинается со свидетельства о рождении – так, миграционной службе даже пришлось обращаться в другие страны.

Еще одна сложность, влияющая на длительность оформления документов, заключается в вопросах перевода с украинского на русский.

- Нужно переводить каждую страницу паспорта, а потом еще заверять у нотариуса. Еще сложнее ситуация с дипломами, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в РБ, председатель Общественного фонда развития города Ольга Панчихина. – Разговорный язык знают многие, а для перевода с литературного пришлось привлекать специалистов, в частности из украинской воскресной школы. Всего было переведено более 3000 страниц различных документов.

Некоторые переселенцы трудоустроились официально, еще часть занята неформально (главным образом мойщиками, разнорабочими).

Что касается выпускников, то специально для них выделены дополнительные дни, в которые они могут на общих основаниях сдать единый государственный экзамен. После начнется пора поступлений – учитывая, что в этом году в вузах ожидается увеличение числа бюджетных мест, детям-переселенцам будет проще стать студентами. Тем более что, по признаниям специалистов, гости проявляют живой интерес к предметам новой для себя программы. А с языком вообще нет никаких проблем – от жителей Уфы обитателей «Связиста» отличает разве что легкий акцент.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.