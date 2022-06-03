С 17 июля – по объездной!

До старта активной стадии реконструкции Южного выезда Уфы осталось около двух недель. В рамках подготовки уже заняты сотни рабочих и инженеров, достраивается объездная дорога, на улице Пугачева снимают ограждение и не только. Вот что увидел здесь наш корреспондент.

Пробок - не будет

- Пока эти опоры сложим вдоль проезжей части, – обьясняет металорезчик Айнур Мурзин.

В его руках тяжелый аппарат, отдаленно напоминающий болгарку. Раскрученное до 3500 оборотов в минуту лезвие высекает снопы искр. Минута — и еще одна балка ограждения отправляется с обочины. Что понятно: дорогу на улице Пугачева ждет расширение.

Прямо сейчас она кипит движением: место особенно оживленное. Часть машин спускается с улицы Сочинской. Но монтажники, кажется, привыкли работать в таких условиях. Им поставили жесткие сроки, времени осталось мало.

Это — лишь первый шаг к «перезагрузке» транспортной сети. В ее рамках на перекрестке улиц Пугачева и генерала Рыленко вырастет новая развязка. А общая длина обновляемой части улиц Пугачева составит 2550 метров. Расширение дорожного просвета, прокладка ливневок, переустройство инженерных сетей – на все уйдут два года.

Поэтому автопоток примет объездная дорога, которая сейчас строится на трех улицах: Геофизиков, Бородинской и Испытателей. По замыслу проектировщиков, дуга длиной в три километра и шириной в четыре полосы обгоняет ремонтируемый участок и упирается в подъезд к мосту через Уфу. Благодаря чему пробок удается избежать.

Тем интересней, что уже сейчас дорожники думают не только о автолюбителях, но и о пешеходах. Одна из бригад монтирует широкий тротуар в самом начале объезда.

– Работы хватает. Ставим бордюры, отсыпаем подушку из песчано-гравийной смеси и щебенки, затем укладываем асфальт, - рассказал мастер по имени Вартан.

Чуть позже пешеходные зоны появятся и ближе к жилым домам, пока обустройство дороги на первом плане. Замешивая очередную партию цемента, рабочие посетовали на дожди, которые довольно сильно мешают. Но замедлять темпы нельзя, план есть план.

Особенно ливни тормозят прессовку асфальта. Его уложили пока немного, но процесс идет. Какими ни были бы погодные условия, просчеты не допустимы. Лучше других об этом знают геодезисты, расставляющие треногу на свежем, едва застывшем полотне. Сейчас их задача — «снять» уровень дороги, ее уклонов. И сопоставить данные с теми, что заложены в техзадании.

- Еще в начале провели разметку, отметили контрольные точки. И теперь сверяем по ним. Здесь, например, есть нюансы местности, она пересеченная. Все это учитываем, - объяснил старший геодезист Булат Искужин.

Гора на Бородинской.

Такой серьезный подход необходим, поскольку даже после ввода в строй улицы Пугачева дорога останется как часть инфраструктуры микрорайона. Пока основной упор делается на отсыпку ее основания из песка, гравия и крупного щебня. Огромную насыпь на улице Бородинской «КамАЗы» «развозят» на протяжении дороги. Едва оранжевый кузов пустеет, как горку тут же ровняют грейдеры.

- Сюда все это привозится из карьера, что недалеко от Мокроусово. В последние дни трудимся практически до ночи. Хорошо, что солярку вовремя подвозят, иначе без перебоев не обошлось бы, - рассказывает машинист Василий Егоров.

А его коллега, водитель грузовика Павел Клюев, добавляет: «Вместимость тяжеловоза – 20 тонн. Таких машин здесь несколько, каждая делает до 25 рейсов за смену».

Благодаря усилиям всех этих сотрудников основание уже отсыпано на 60%. Что значит: до укладки асфальта осталось совсем немного.

Перешагнуть через улицу

Уже завершая объезд, замечаем необычную технику. Это – огромный бур длиной в десяток метров (если не больше). Для чего он нужен? Теряясь в догадках, подходим к строительному вагончику.

- Здесь идет прокладка линии водопровода для новых домов. Тянем ее со стороны Романовки. Сейчас установка пробуривает канал, в который затем будет втянута труба диаметром 600 миллиметров, - рассказал начальнику участка предприятия-подрядчика Роман Усов.

По словам мастеров, в день удается проходить по сотне метров, иногда и больше. Конкретно здесь с грунтом повезло, он мягкий.

- Трудимся в постоянном контакте с дорожниками. Наша задача на ближайшее время – перешагнуть через улицу Пугачева – говорят бурильщики.

Технически переход через улицу очень сложен, но на пути трубопроводчиков были и боле серьезные препятствия, например, реки. Поэтому настрой – вполне оптимистичный.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Комментарий начальника отдела УСРДИС администрации Уфы Евгения Кулешова:

- Начать работы по созданию развязки на углу улиц Пугачева и генерала Рыленко, где устанавливаются буронабивные сваи, завершить стройку нужно до 31.12.2023. Сейчас на улице имени генерала идет спил деревьев, параллельно решается вопрос о сносе домов частного сектора.