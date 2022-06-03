Танец между небом и водой…

Гений балетного танца, ценитель искусств, моды, красоты, человек мира - это все о нем, Рудольфе Нурееве, нашем земляке, сделавшем свои первые шаги на сцене Башкирского театра оперы и балета. Знать о нем как можно больше – наше горячее желание. И поэтому, когда стало известно, что в Художественном музее имени Нестерова состоится показ тестового документального фильма о нем, это вызвало ажиотаж.

В маленьком кинозале заняли все места, а некоторые зрители сидели прямо на полу или стояли у входа (а фильм шел почти полтора часа!). Таков наш интерес к премьере «Нездешнего острова».

Бьются о скалы волны синего моря, архипелаг Ли Галли виден с высоты птичьего полета – зеленый, таинственный, солнечный. Автор сценария и режиссер Татьяна Малова собрала в ленте уникальные свидетельства, взяла интервью у друзей и коллег Нуреева: балерины Карлы Фраччи, художника Эцио Фриджерио, кинорежиссера Марио Ланфранки… Мы увидели кадры о деятельности гениального танцовщика: блистательные выступления на сценах лучших театров мира, репетиции, встречи с друзьями и великими мира сего, известными людьми искусства, политики, бизнеса.

В середине 60-х годов Нуреев активно работал в итальянских театрах, и его покорили красота Аппенинского полуострова и его живописная природа, архитектура, картины и скульптуры эпохи Возрождения, а еще больше жизнерадостный характер местных жителей. И он остался здесь. Последние два года жизни он провел на своем острове Ли Галли, мечтая создать хореографическую школу для молодых талантов.

Но знаете, чем еще уникален фильм? Неизвестными фактами из жизни артиста и хореографа, нюансами и штрихами, которые дополняют его портрет. Вот несколько трогательных моментов, задевающих за живое. Рудольф Нуреев никогда не говорил о России, и это свидетельство того, что тема навсегда осталась для него незаживающей раной. Лишь однажды он сказал, что скучает по матери. Он всегда мерз и имел теплые свитеры и куртки (яркие, дизайнерские, как антипод серому советскому быту 60-х и 70-х годов), и пояснял это тем, что в Уфе, на родине, ему всегда было холодно, и он никак не может согреться. Или еще один момент. У артиста никогда не было своей семьи (по словам друзей, он был женат на танце, а число его выступлений в год превышало количество дней в году!), но он скучал по домашней обстановке и еде (а ведь был завсегдатаем лучших ресторанов!), и однажды попросил друзей сделать ему обычную яичницу.

Узнали мы и о том, как он работал – неистово, отдавая всего себя. Как ставил спектакли, снимался в фильмах, репетировал, настраивал коллег на такую же самоотдачу. Карла Фраччи вспоминает, что в балете «Спящая красавица» она не хотела в заключительном акте идти со всеми артистами по кругу, и тогда Рудольф поставил ее рядом с собой, а в последний момент шепнул на ухо: «А теперь атакуй!». Они помчались по кругу, и у нее нашлись силы. Или, когда в «Лебедином озере» все шло не по плану, не устраивал ни дирижер, ни искусственный туман на сцене, Рудольф крепко взял ее за руку и они, как звери танца, ворвались на сцену и «взорвали» зал, и был ошеломительный успех!

Фильм не только о жизни артиста на островах Ли Галли, он о Рудольфе, которого мы еще мало знаем. Что думал он, когда по утрам смотрел на море и облака? Через какую боль перешагивал, смертельно больным продолжая репетировать у станка и танцевать до самых последних дней?

Фильм заканчивался, по экрану пошли титры, и невольно пришла мысль, что расставаться не хочется…

Когда зрители начали делиться своими впечатлениями от просмотра, они тоже согласились с таким ощущением. Это была встреча с родным человеком, прямо на глазах ушедшим на небеса…

- Смотрели с большим интересом, Я привела даже своих детей, и они, как видите, тоже под впечатлением, - говорит преподаватель вуза Карина Саиткулова. - Мы часто бываем в музее, и когда узнали о показе, решили увидеть фильм. Ведь это наш земляк, его почитает весь мир, а мы так мало о нем знаем.

- Великий человек, преклоняюсь перед его талантом, смелостью – жить и служить искусству вопреки всем преградам, будь то политика или смертельная болезнь. Идея рассказать нам о нем как можно больше, великолепна, с нетерпением буду ждать следующего фильма, - говорит студентка Лиана Гареева.

Безусловно, фильм – прекрасный подарок уфимцам и всем почитателям таланта Рудольфа Нуреева и балетного искусства, и, конечно, стоит назвать организации, благодаря которым он снят. Это Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Фонд содружества «Башкортостан — Италия», кинокомпания «Свой почерк». Кинокартина будет показана на Московском Международном кинофестивале. В широкий прокат фильм выйдет в 2023-м, в год 85-летия Рудольфа Нуреева. В начале июля можно будет увидеть еще один фильм о Рудольфе Нурееве - «Последний танец».

Лилия ЗИМИНА.