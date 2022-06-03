Готовить ли завтрак?

В настоящее время все больше людей предпочитают завтракать не только в заведениях общественного питания, но и уличной едой. Такая тенденция добралась до нас из развитых европейских стран. Почему же пееркусы вне дома становятся популярнее? Не бьет ли это по карману среднестатистического горожанина или оправжывается экономией времени и сил на готовку? Наш корреспондент решила посчитать, в плюс или минус выходит питание фастфудом и в кафешках.

Чем мы привыкли завтракать? Кашей с ягодами, сырниками или блинчиками со сметаной и, конечно же, кофе. Во сколько это обходится дома, посчитать сложно, но попробуем.

Пачка мультизлаковой крупы стоит 120 рублей, хватает на 20 порций. Соответственно, 6 рублей. Пол-литра молока обойдутся в 40, 5 грамм масла – 5. Замороженные с лета ягоды в счет не берем. Полпачки творога за 80, яйцо за 10. Стоимость сырников 90. Банка растворимого кофе 300-500 рублей за 95 грамм хватает на 30-50 чашек, в зависимости от крепости, поэтому чашка напитка около десяти рублей. Итого: 151 рубль. Но это усредненная цена, так как в счет не пошли ложка муки для сырников, кусок сахара и сливки для кофе. Также электроэнергия, пользование газом, водой для мытья посуды и, конечно же, ранний подъем и, как правило, недосыпание, растрата человеческих ресурсов…

По себе скажу – когда сыновья дома, каждое мое утро начинается с готовки завтрака. Именно в детстве закладывается иммунитет и привычка питания и, чтобы дети были здоровыми, придерживаюсь советов мамы-диетолога. Но как только начинаются каникулы и они уезжают к бабушке, все эти хлопоты ложатся на ее плечи, а мой же день либо начинается с пустого желудка, либо с подогретой еды (если таковая готовилась с вечера). И тот, и другой расклад – далеко не самые лучшие для организма. Есть еще третий вариант – завтраки в кафе: сейчас каждое уважающее себя заведение общепита предлагает такую услугу. Если в столовых и кафе это такая же полноценная еда, то в уличных забегаловках это – комбо-наборы.

Стритфуд&столовая

Что ж, эта неделя у меня свободная, и я решила протестировать стритфуды и недорогие кафешки. Ближайшая – «Шаверма по-питерски». Как такового набора у них нет, как в принципе и здорового завтрака. Можно выбрать тосты или шаверму с кофе. Я решила остановиться на первом варианте и взяла тосты с сыром и ветчиной за 95 рублей и 250 мл кофе по той же цене. (Помните, что дома он мне обошелся всего лишь в десятку?) А теперь посчитаем стоимость аналогичных домашних тостов. 300-граммовый кусок бекона – 350 рублей (сомневаюсь, что здесь используют дорогие сорта мяса), 5 упаковок лаваша по четыре штуки в каждом – 220, пачка «Белебеевского» сыра – 179. Итого потратили 749 рублей, но из всего этого можно приготовить как минимум 20 тостов стоимостью по 37,50 каждый. В итоге за завтрак, который обошелся бы мне в неполных пятьдесят рублей, я потратила почти в четыре раза больше. Одно радует – выспалась, и не пришлось возиться на кухне.

Так как мама с детства приучила, что утро должно начинаться с каши, на следующее утро решила позавтракать как полагается. Для этого пришлось выбирать ближайшую столовую, которая позиционирует себя как халяль. Геркулесовая каша с сыром, кофе с блинчиком обошлись мне в неполных 200 рублей. Надо сказать, что кофе здесь не готовят, а наливают такой же растворимый, как и дома, но обходится в 55 рублей без сливок. Молоко для каши явно смешивали с водой, а вот сахару не пожалели. Есть можно, но не с удовольствием. Потратила на пятьдесят рублей больше: экономия несущественная, но, как говорится, копейка рубль бережет…

Кафе&буфет

За третьим завтраком я поехала в центр Уфы: здесь неплохой выбор вполне бюджетных заведений, где можно позавтракать в компании старого друга. Ехать из Демы минут 30. Пока добиралась, мой желудок, привыкший к плотному завтраку в течение часа после пробуждения, начал проявлять недовольство.

Рядом с гостиницей «Агидель» уже много лет можно вкусно и, относительно недорого полакомиться турецкими завтраками: там мы и остановились.

Традиционно здесь гостей угощают настоящим турецким завтраком, который состоит в основном из различного вида закусок. Много сыра, бастурма, жареные сосиски, оливки, колбаса и даже картофель. В набор с названием «Эврен» входят глазунья, круассан, сыр, джем, бастурма, помидоры черри и соте из обжаренных шампиньонов. Стоит около 500 рублей. Кто-нибудь дома готовит такой сытный завтрак с красиво оформленной подачей?

Но в заведении позаботились и о тех, кто любит классические блюда. В меню имеются рисовая каша, сырники, глазунья и различные десерты. Если взять привычную нам кашу, сырники и кофе – обойдется чуть больше 300 рублей. Но, надо сказать, кофе здесь варят традиционный, а не подают растворимый, а потому большую часть суммы в чеке вы оплатите именно за него.

Пришлось раскошелиться почти в три раза больше, чем позавтракала бы дома, но проведенное время, эстетическое удовольствие от принятия пищи того стоят. Ппризнаться честно, после такого завтрака денег на обед в обычной столовке у меня не осталось: придется перекусить булочками из буфета.

Хотя буфеты тоже бывают разные. В одном из кафе-буфетов города практикуют интересную политику цен. Например, любые супы стоят 85 рублей за сто грамм: и мясная солянка, и мисо, и грибной, и окрошка. За 200 грамм мясного второго придется заплатить 210, будь то говяжьи котлеты, курица или рыба. Гарниры из пасты, риса, лапши можно купить за 320 за 340 грамм, а 100 грамм традиционных макарон, гречки, картофеля или тушеной капусты за 74 и столько же любого салата за 65. Блюда набираются по системе шведского стола. Если вечером работает street-food, то утром – специальное меню с завтраками. Взяв 150 грамм курочки под омлетом и выпечку к чаю, я оставила здесь чуть больше 200 рублей. Можно позавтракать на месте, но для тех, кто спешит, работает зона с уже запакованными блюдами.

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Ранние подъемы, нежелание готовить и стремление избежать ежедневной рутины – причины, по которым горожане решают завтракать вне дома. Но, к сожалению, немногие могут себе позволить ходить в кафе по утрам – слишком дорогое удовольствие. Более того, есть те, кто считает лишней тратой денег. На завтрак вместо вкусного, ароматного и хорошо сваренного кофе они могут выпить растворимый кофе, и уверены, что эти два напитка – одно и то же. Но есть и те, кто считает, что тихий завтрак в кругу семьи – начало успешного дня, а улыбки и смех близких за столом, обсуждение планов дает им силы и уверенность на весь день.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru