Альберт с малолетства мечтал о горных вершинах, был влюблен в Уральские горы и башкирскую природу. Частенько гостил у деда в Белорецком районе. В то время когда родители возили на дальние моря и чужие страны, он мечтал побывать во всех уголках родной республики. Но жизнь распорядилась иначе: в 12 лет вследствие тяжелой болезни он стал инвалидом.

– Благодаря родителям начал по-тихоньку восстанавливаться, а пару лет назад стал путешествовать по республике. Могу сказать: очень слабо развита инфраструктура для инклюзивных туристов и по этому поводу у меня есть несколько идей, – говорит 21-летний Альберт А. из Межгорья.

На Гражданском форуме он предложил проект об улучшении инфраструктуры для туристов-маломобильных граждан.

В этот день состоялся круглый стол «Время отдыхать в Башкортостане!», где обсудили возможности реализации проектов в сфере социального туризма некоммерческими объединениями.

Действительно, на примере Альберта можно понять, что эта тема становится актуальной: большинство людей выбирают отдых в Башкирии и с горечью признают, что туризм здесь на зачаточном уровне, несмотря на свой потенциал. По словам специалистов, различные НКО и грантовые проекты могли бы стать в этом большим подспорьем..

– Сегодня наблюдаем, что в последнее время социальные институты стали развиваться активнее, с каждым годом НКО становится больше, они реализуют проекты, используют федеральные, региональные грантовые средства. Но есть и болевые точки, над которыми стоит поработать, – говорит председатель Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию Роза Хузина.

По ее словам, Гражданский форум и подобные круглые столы – отличная возможность поделиться опытом, заявить о своих проектах и предложить новые идеи.

Первый заместитель председателя Госкомитета РБ по туризму Ринат Фаткуллин рассказал о развитии социального туризма в регионе.

Он с сожалением отметил, что в плане грантовой поддержки их структура сильно отстает, но они активно над этим работают. Сейчас принимают заявки на будущий год и надеются, что будут победители по президентским грантам.

Социальным туризмом они занимаются достаточно давно. Например, «Программа обеспечения каждого пожилого возраста инвалидов и воспитанников детских домов» реализуется с 2011 года и за это время полностью сформирована. Прозрачная система контроля со стороны Министерства труда и социальной защиты позволяет реализовать ее во всех направлениях: получили поддержку более 9000 человек. В 2022 году на реализацию программы выделено более 9 млн рублей, что позволит 1105 гражданам стать участниками программы. Среди них есть воспитанники детских домов (более 200 человек) и 900 пенсионеров и инвалидов. Выдача сертификатов субсидирования стартовала еще в апреле.

– Конечно, очередников по этой программе в разы больше, финансирования недостаточно, чтобы обеспечить всех. В этом плане нас хорошо поддерживает программа «Башкирское долголетие», направленная на категорию граждан 55+. Если в прошлом году поддержку получили около четырех тысяч человек, то в этом количество участников возросло до 10 тысяч, – говорит Ринат Зуфарович.

Наша республика среди 18 регионов, где пройдет апробация проекта социального утризма. В его рамках федерация выделят 55 млн из федерального бюджета, а 27 млн из республиканского бюджета для обеспечения путевки для детей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Запланировано охватить 11600 детей, это, соответственно, на каждого ребенка около 7 тысяч рублей. Изначально ставится высокая планка: они должны жить в гостиницах выше 3 звезд. Если эта программа будет работать дальше, то у республиканских домов отдыха, гостиниц появится повод вкладываться в модернизацию и соответствовать классификации на звездность.

Эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Лев Гутман отметил, что главное – это системность обустройства доступной среды. Основные критерии безопасность, информативность и комфортность.

Когда говорится о комплексном подходе, необходимо устранить 4 типа барьеров: это архитектурные (узкие проходы и дверные проемы, отсутствие пандусов и подъемников), операционные (менеджмент), коммуникационные и информационные, с которыми сталкиваются люди с сенсорными нарушениями слуха и люди с ментальными нарушениями. Было бы хорошо, если бы к устранению этих барьеров привлекались эксперты по созданию доступной среды, иначе результата не будет. Для этого во Всероссийском обществе инвалидов создан экспертный центр, специализирующийся на консультировании организации доступной среды.

Тему инклюзивного туризма подхватил и член Общественной палаты РФ, советник главы города Рустам Набиев, который поделился впечатлением о доступности башкирских здравниц для людей с инвалидностью. Несмотря на то, что в России приняты меры по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, внедряются проекты доступной среды в объектах социального значения, санаторно-курортная система в республике слабо приспособлена для комфортного пребывания колясочников. Он и ряд активистов протестировали, наши санатории и пришли к мнению, что есть куда стремиться.

Руководитель проекта РГО «Аскынская ледяная пещера» Гузель Хамитова поделилась, что сделано для доступа к природному заповеднику маломобильных граждан.

– Благодаря тому, что пещера уникальная, есть ограничения в посещении. Согласно постановлению правительства республики, на часовую экскурсию одновременно могут войти до 10 человек. Мы не коммерческая организация, а природоохранный объект.

На территории пещеры в рамках работы с Русским географическим обществон организован природный ландшафт, доступный для всех. РГО в 2018 году получил грант главы республики, на который и организована сегодняшняя инфраструктура. Также получили гранты Ростуризма, президентский – на развитие турмаршрута для инвалидов.

– За год нас посещают около 300 маломобильных граждан организованными экскурсиями, – рассказывает Гузель Чулпановна.

В 2020 году построили юрту, где они могут перекусить, приобрели автомобиль УАЗ, на котором возят до пещеры. Благодаря добровольному пожертвованию «Вертолетов России» на месте разбитой колеей дороги построили новую, протяженностью более 1,5 км.

– Слышала о банке инклюзивных маршрутов, хотелось бы, чтобы наша пещера попала туда, ведь сделано очень многое в этом направлении: каждый колясочник сможет подняться и спуститься даже на самую верхнюю площадку. Не хочется, чтобы наши труды пропадали даром, – говорит она.

Алина ГАРИПОВА.

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