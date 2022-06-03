Лучше, чем в Милане

Как будут выглядеть летние кафе? Где попробовать блюда башкирской кухни? Какие рестораны откроются на улице Октябрьской революции после реконструкции? Вопросы туристического бизнеса и развития ресторанной отрасли обсудили на выездном совещании, которое прошло на теплоходе Колесовъ под руководством бизнес-шерифа Уфы Дамира Галиуллина.

- Цель встречи - налаживание коммуникации между рестораторами и туроператорами. Они должны понимать, что важно не конкурировать, а создавать партнерские отношения. Вторая, не менее важная задача - сокращение дистанции между бизнес-сообществом и городскими властями для быстрого решения накопившихся проблем. Я готов к диалогу и жду инициативы от предпринимателей, - сказал он.

Действительно, встреча получилась очень насыщенной, поднимались проблемы, которые тормозят развитие ресторанного бизнеса, хоть и кажутся малозначительными. Например, как быть, если владелец точки питания решил открыть летнюю террасу? Поставить столики и начать продавать кофе с пирожками, а документацию оформить когда-нибудь потом – такое решение когда-то было единственным выходом, ведь процесс согласования затягивался надолго. Да и после подписания всех договоров, бывало, оказывалось, что кафе разместилось на тротуаре «неустановленного формата». Чтобы такого не случалось, разрешение на открытие будут принимать на комиссии, где присутствуют чиновники, отвечающие за дороги, кронирование деревьев и все, что связано с этими территориями. Это, по мнению Галиуллина, существенно сократит ожидание вердикта.

Не менее важный вопрос – внешний вид открытых кафетериев. Уфимцы поневоле привыкли к столикам под разномастными выгоревшими зонтами, на которых «красуются» логотипы спиртных или прохладительных напитков. Однако город это отнюдь не украшает… На совещании сообщили, что принято решение стандартизировать террасы, внедрив единый формат, как, например, принято в Милане – настил, столы под небольшими зонтиками, ограждения или цветочные вазоны в определенном стиле.

Никита Антонов, представитель компании Даско-групп заметил при этом, что Уфа по климату сильно отличается от курорта Италии, поэтому требуется более надежное укрытие от дождя и холода, строительство которого надо затевать не в начале сезона, а, скорее, в сентябре. Но, разумеется, не раньше, чем будет подписан приказ о внесении территории в общий перечень летних террас. А это и сейчас дело небыстрое. Например, у него комиссия прошла в декабре, а решение так и не принято… Дамир Галиуллин ответил, что лично проверит обстоятельства этого.

- Да, проблемы накопились, и задача нашей команды - их решить. Правила и сроки теперь будут другие, - заверил он. – Я жду от вас предложения, как нам стать лучше.

Предприниматели, в свою очередь, отметили, что в городе непросто найти ресторан настоящей башкирской кухни, способный удивить взыскательного гурмана. Помещения в башнях надземного перехода рядом с парком «Кашкадан», просторы улицы Октябрьской революции, старинные особняки в историческом центре могут стать местом дислокации подобного ресторана и стать изюминкой города.

- Туризм - всеобъемлющая отрасль, развитие которой невозможно в отрыве от ресторанного бизнеса. Важно не только решать сиюминутные проблемы, но и прорабатывать комплексный подход, правильно определяя целевую аудиторию. Из разрозненных посещений региона требуется создать туристический поток, который и нужен бизнесу, - уверен директор турфирмы «Урал-Тенгри» Александр Гончаров.

Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму Ринат Фаткуллин рассказал, что скоро в Уфе появится несколько туристско-информационных центров – на парковке у Гостиного двора, рядом с парком «Кашкадан» и памятником Салавату Юлаеву. В этих точках гости города смогут узнать о местных достопримечательностях, исторических ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях, получить карты и буклеты, оплатить тур или экскурсию.

- Встреча показала, что у нас появилась возможность работать с командой деятельных людей, практиков, которые не тратят время на разговоры, а занимаются делом, - сказал один из основателей сети «Баракат» Ильгиз Рамазанов. – Они не боятся встречаться с бизнесом лицом к лицу и выслушивать критику. Прекрасно, когда есть диалог с администрацией, ведь мы думаем не только о прибыли, но и о красоте города.

Юлия ПАХОМОВА.