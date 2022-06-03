В ожидании детсада

О наболевшем говорили с мэром жители ЖК «Сосны». Из озвученных вопросов самый острый – строительство детского сада.

Выездные встречи с жителями в формате живого диалога, когда найти решение выносимой на обсуждение проблемы можно, что называется, здесь и сейчас, Ратмир Мавлиев практикует с первых дней вступления в должность главы столичной администрации. Так, за несколько месяцев работы он побывал в самых разных уголках города, изучил специфику, проверил, как реализуются начатые программы.

Немало нерешенных вопросов накопилось в «Соснах». Уютный и компактный жилой комплекс расположен в экологически чистом уголке, буквально в 10 минутах езды от центра города. Здесь заселено более трех десятков домов, в которых преимущественно проживают молодые семьи. Главное, что их волнует – отсутствие в шаговой доступности образовательных учреждений.

Когда микрорайон только зарождался, застройщик ООО «Норд» ГК «Третий трест» обязался построить детский сад на 156 мест и безвозмездно передать в муниципальную собственность. По проекту здание должно было быть двухэтажным, площадью 1230 кв.м. Однако с 2018 года работы на стройплощадке по решению Арбитражного суда РБ заморозили.

– Дома сданы, а садик так на этапе фундамента и проведения инженерных коммуникаций и стоит. Жители, приобретая квартиры, рассчитывали, что будут водить туда малышей, а фактически вынуждены устраивать в другие районы города: Советский, Октябрьский. Отвозить на своих машинах могут далеко не все, а на общественном транспорте, например в Затон, в ближайшее дошкольное учреждение нужно ехать с двумя пересадками. Жители-активисты уже более двух лет хлопочут по данному вопросу. На личном контроле нашу проблему держит глава администрации района Олег Котов. Очень надеемся, что визит мэра сдвинет с мертвой точки ее решение, и ребята будут ходить в местный детский садик, – посетовала Нина Ценина, председатель МКД на ул. Артезианской.

– Обещания слышим уже в течение пяти лет, к тому же на весь микрорайон одного садика недостаточно, – добавил активист Ринат.

Как сообщил в ответ мэр Ратмир Мавлиев, совместно с застройщиком уже начали прорабатывать пути решения. Готовится проектно-сметная документация.

– В этом году задача нашей команды – получить государственное заключение, чтобы мы понимали, что строительство здесь законно и безопасно, далее сможем приступить к следующему этапу – поиску источников финансирования. Будем включаться в республиканские и федеральные программы, – пояснил Ратмир Рафилович.

Информацией о сроках поделился директор по развитию ГК «Третий Трест» Вячеслав Якин. В настоящее время проводится анализ необходимых корректировок проектной документации с положительным заключением ГАУ «Госэкспертиза РБ», который ожидается получить до 31 сентября.

Интересовались жители также строительством новой или реконструкцией существующей школы, устройством дополнительных въездных и пешеходных дорожек, вопросами медицинского обслуживания и общественного транспорта. Жителей микрорайона обслуживают автобусы №115 и 220к, которые довозят лишь до «Улицы имени Города Галле» и считаются пригородными. Следовательно, для пересадки на другие направления акция «Счастливый час» для них недоступна.

Мэр, а также присутствовавшие на встрече заместители и руководители структурных подразделений дали ответы на многие вопросы. Обращения, требующие детальной проработки, взяты на контроль.

Мария НИКОЛАЕВА.

gvozdika81@yandex.ru