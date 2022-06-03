Журналист, шахматист, баскетболист…

И – просто человек. Так о себе не без иронии говорит Амир Гусманович Валитов, литературный редактор журнала «Уфа». Два дня назад он отметил 80-летний юбилей и рассказал о своей жизни, а также спортивной и творческой деятельности.

Трудно сказать, чего у Амира Валитова больше: спортивных наград или рабочих удостоверений из редакций самых именитых российских и советских изданий. Одно ясно точно: за каждым из них скрывается своя, удивительная история.

И с шахматами, и с баскетболом наш герой познакомился примерно в одно и то же время, будучи подростком. Если в игре с мячом привлекли эмоции и скорость, то в сражениях на черно-белом поле – острые комбинации. Уже тогда его излюбленным приемом стал гамбит: когда жертвуя одной фигурой, выигрываешь партию. Так сложилось с самого начала: быстрый, динамичный баскетбол Амир Валитов совмещал со «спокойной» игрой 64 клетках.

- В какой-то момент игра с мячом взяла верх. Темперамент сказался: трудно было спокойно все четыре часа сидеть за доской. Поступил в Башкирский государственный институт и стал капитаном баскетбольной команды, - вспоминает он.

Но карьера учителя молодого человека не прельщала. Во время одного из молодежных чемпионатов он познакомился с тренерами и спортсменами из Казани. Увидев его уровень игры, «соседи» сразу же предложили играть и учиться у них. Через некоторое время случились перевод и переезд: теперь он учился в столице Татарской АССР на факультете журналистики. И параллельно – активно играл.

- Спорт дал мне дисциплинированность, коммуникативные навыки, умение быстро принимать решения. Уже потом, в журналистской и партийной работе все это пригодилось. Помню первый газетный материал, написанный еще в студенчестве. Он назывался «Под аккомпанемент дождя» и был посвящен легкоатлетическому кроссу. Кстати, дипломная работа моя состояла из серии спортивных репортажей. К концу учебы я уже работал заведующим отделом спорта в газете «Комсомолец Татарии».

Вернувшись в родную Уфу, молодой журналист нашел себя и в башкирской печати. Вспоминая те годы, Амир Валитов говорит: был на хорошем счету, писал статьи о работе горкома КПСС. В том числе туда ходил на репортажи. Профессионализм и высокие личные качества однажды сыграли с ним интересную шутку.

- В один из дней ко мне пришли сотрудники КГБ. И предложили вступить в их ряды. Очевидно, я подходил по каким-то критериям. Затем была медкомиссия, которую прошел без труда. Но сел и задумался: готов ли я ограничивать себя грифом «секретно» на целых 25 лет? В общем, решил, что это - не про меня.

Это сейчас про то время можно нередко слышать рассуждения про «жизнь под колпаком» и «железный занавес». К подобным вещам Амир Валитов относится скептически. Хотя при этом вспоминает и некоторые странные детали. Например, еще подростком в пионерском лагере услышал по радио, что «Лаврентий Берия – враг и шпион». Тогда у ребятни ходила такая нехитрая частушка: «Берия-Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков.»

И все же «несвободным» он себя не чувствовал никогда. Конечно, было время послевоенного дефицита, когда за хлебом приходилось идти через весь город. И хорошо, если он еще оставался. Да и в чем идти: фуфайка, кирзачи. Пиджак и брюки молодой человек впервые в жизни надел лишь на выпускной в десятом классе.

И уже потом, во взрослой жизни были и широкий творческий горизонт, песни «Битлз» и Пита Сигера, и авторская лирика Булата Окуджавы. Первый поэтический сборник Владимира Высоцкого «Нерв» он, кстати, приобрел раньше других, «воспользовавшись служебным положением».

Страсть к чтению пронес через всю жизнь из самого детства. Что неудивительно: отец был историком по образованию. Книги об античных веках, о событиях и эпохах древнего мира мальчишка не выпускал из рук. А еще во дворе, где он жил, была библиотека педагогического училища. Так три увлечения и жили в его сердце: шахматы, баскетбол, словесность.

- Во всех этих сферах мне удалось чего-то достичь, стал профессионалом. Уже в зрелом возрасте, в Москве я даже выиграл в блиц со счетом 2:1 у бывшего кандидата на мировое лидерство, известного гроссмейстера Давида Бронштейна. На баскетбольном поприще пятнадцать лет был разыгрывающим в сборной команде Башкирии. В моем активе есть и четыре золотые медали ветеранских первенств Европы. А что касается журналистики, то я трудился ответственным секретарем в шести крупных газетах и журналах. Почти десять лет отработал в Москве, в том числе в журнале ЦК КПСС«Политическое образование».

Башкирские журналисты называют нашего героя не иначе, как «легендой Дома печати». Вычитывая тексты молодых коллег, нередко дает простое, но верное наставление: Читайте больше, расширяйте кругозор! Ведь словарный запас журналиста должен все время пополняться…

Что Амир Гусманович Валитов подтверждает и своим примером. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Достоевский в его книжном шкафу соседствуют с Ефремовым, Ключевским, Соловьевым. Список литературных предпочтений можно продолжать долго. Кто-то скажет: для человека, разменявшего девятый десяток, это не удивительно. Но чем удивить Амиру Валитову – все же есть! В свои годы он все еще играет в баскетбол, да и интереса к шахматам не потерял. Правда, того пыла, что в молодые годы, уже нет. Но зато есть мудрость и жизненный опыт.

- Завершая беседу, поделюсь своим пониманием, что такое быть успешным человеком. Прежде всего, важно состояться в профессиональном плане. Постоянно развивать свой внутренний мир, быть богатым прежде всего духовно. Разумеется, много читать. И обязательно - любить Родину, но не в формате «квасного патриотизма». А в смысле уважения и почитания культуры и истории, "малой" Родины и страны, где ты родился и вырос, - резюмировал Амир Гусманович.

Беседовал Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.