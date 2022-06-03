Без стекол и фар

– Эта машина появилась в нашем дворе около двух лет назад. Сначала мы и внимания на нее не обращали, думали, что кто-то из соседей оставил на зимовку, но когда и весной она не тронулась с места, начали искать владельца, – рассказывает жительница дома №21 по улице Таллинской Гульназ Фазлетдинова о появлении во дворе старенькой «Газели».

Когда же вступило в силу постановление «О порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации транспортных средств», старшая по дому решила обратиться в районную администрацию. Тогда нашли владельца, он переставил авто на другое место, привел в надлежащий вид, но больше не появлялся и машина продолжала место. В этом году зимой ее облюбовали местные бездомные и превратили в место для ночлега. Пришлось вновь обратиться с просьбой о вывозе.

Накануне наконец машину сцепили тросами, погрузили на эвакуатор и «проводили» на стоянку, освободив еще одно парковочное место на радость автовладельцам.

– Под бесхозной понимается машина, у которой разбиты стекла, спущены колеса и отсутствует хозяин, – пояснил эксперт Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Эрик Кайбышев.

Решение по утилизации принимает комиссия, в состав которой входят представители Управления коммунального хозяйства и благоустройства, жилищного хозяйства города, сотрудники Центра общественной безопасности и районной администрации.

Сначала оставляют уведомление. Передаются данные в ГИБДД для установления владельца. Если удалось «пробить» хозяина, звонят и требуют привести машину в надлежащий вид или вывезти со двора. Когда не удается найти хозяина или он не реагирует на уведомление, то через три недели процедура повторяется. И только затем приезжает эвакуатор и забирает авто на штрафстоянку.

– Стараемся ко всем отнестись с пониманием. В нелегкое время даже бесхозная машина может принести хозяину небольшую выручку, а не затраты. Я, например, через управляющие компании, жильцов, знакомых в этом доме пытаюсь найти владельца, – говорит эксперт отдела коммунального хозяйства администрации Демского района Ильяс Гилязетдинов.

Он работает всего несколько месяцев и с энтузиазмом относится к делу, фиксируя замечания, переданные через Центр общественной безопасности или управляющие компании.

В течение трех недель список пополняется и уже когда собирается комиссия, выходят на объезд. Количество автомобилей раз на раз не приходится, но если сравнивать число уведомленных во время первичного сбора, то ко второму их количество уменьшается. Так, например, в прошлый раз было выявлено 16, на повторное уведомление остались только 12, а для эвакуатора и вовсе три.

– Однако владельца этой «шестерки» найти так и не удалось, но видно, что поставил относительно недавно, – говорит Ильяс, закрепляя уведомление на лобовом стекле «четырнадцатой» во дворе Ухтомского, 11. – Порой так бывает, когда на лето уезжают в сады или оставляют на зимовку.

В вот «шестерка» во дворе Грозненской 69/7 вся в граффити, колеса спущены и имеет непрезентабельный вид. Владельца так и не удалось найти, а потому водители эвакуатора ловко блокируют колеса и грязят его в кузов «Газели». Так же поступают и с «УАЗиком» на Дагестанской, 27, заполненном строительным мусором.

А вот водитель старенького «Опеля» со двора дома № 11 по улице Дагестанской решил не дожидаться второй встречи с комиссией и убрал свое техсредство.

– Весной, когда вывозили снег, трактористы здесь такие пируэты выкручивали, чтобы его не задеть! – говорит директор ЖЭУ-32 Марс Рамазанов.

Тогда хозяина все же нашли, пытались поговорить, но молодой человек просьбу жилищников выполнить отказался. Убрал машину только получив уведомление и поняв, что придется заплатить 3000 за простой на автостоянке.

В Советском районе сразу три эвакуатора вышли в рейд, чтобы вывезти из дворов бесхозные машины.

Лет сорок назад этот Mersedes был гордостью автолюбителя, а сегодня он превратился в хлам на колесах и портит эстетику придомовой территории по Бакалинской. У него разбиты фары и стекла, диски покрылись ржавчиной.

– Машина мешает работе коммунальщиков. Здесь можно установить мусорные контейнеры, а освободившийся участок использовать как дополнительное парковочное место.

Дожить век на привычном месте «немке» помешали. За ней приехал эвакуатор МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест». Поскольку транспорт был зажат между контейнерной площадкой и другим автомобилем, для загрузки потребовалось произвести несколько манипуляций и ювелирная точность: крюки лебедки крепко захватили буксирную проушину и подняли на платформу.

– Комиссия вынесла постановление о признании объекта бесхозным. После первичного и вторичного уведомления хозяин на связь с нами не вышел. Мы увозим ее на спецстоянку на улицу Адмирала Макарова, 5. Если владелец захочет забрать, то должен приехать в отдел благоустройства Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы и оформить акт о возврате, – объясняет Эрик Кайбышев. А в соседнем квартале на ул. Обской, 17 комиссия нашла разукомплектованную «Таврию» и также забрала на спецстоянку.

Алина ГАРИПОВА.

Корзинка

Cохранить красоту зеленых газонов и цветочных клумб призвана автоматизированная информационная система «Ангел: административная комиссия». Она система использует шаблоны документов, визирование с помощью электронной цифровой подписи, автоматическое отслеживание данных об оплате и статусах почтовых отправлений.

Для каждой комиссии приобретены программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП», позволяющие фиксировать правонарушения, соотнося с требованиями действующего законодательства. Далее происходит перенос фотофактов в программу, формируется список номеров транспортных средств нарушителей, который передается в ГИБДД для установления данных по собственнику.

Алина ГАРИПОВА

allinki507@mail.ru