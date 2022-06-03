Приручение к красоте

Молодежь – будущее района. Ей, как говорится, и карты в руки. Вот уже второй год орджоникидзевский ОЖХ активно вовлекает студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства в благоустройство родной Черниковки.

В этот раз начинающим архитекторам предложили поучаствовать в конкурсе проектов в рамках программы «Башкирские дворики». А идеи победителя обещали претворить в жизнь.

- Техзадание было максимально конкретным – на площадке для отдыха все должно быть натурально и с минимумом дорогостоящих элементов и материалов. Проект будет доработан, чтобы максимально приблизить его к нашим возможностям. Ребятам предложили территории между домами по улицам Б. Хмельницкого, 143/1 и Вологодской, 76/1, - рассказал директор УЖХ/ОЖХ Артур Шагаргазин.

- Проект мы делали вместе, а потом ребята самостоятельно привязывали его к местности. Они, конечно, консультировались, где, какой материал класть, что высаживать, а также встречались с подрядчиками. Чтобы уложиться в бюджет, необходимо было использование местных строительных материалов, - говорит руководитель, председатель цикловой комиссии по специальности архитектура Людмила Юсупова.

Гран-при жюри присудило студентке третьего курса Зарине Петровой.

- Всегда хотела что-то создавать, придумывать, поэтому и поступила на архитектуру, - говорит она. - После окончания планирую продолжить обучение в университете. В колледже нас учат не только проектировать объекты, но и строить их. Поэтому будущая специальность – выбор между строительством и дизайном.

Идея Зарины предполагала создание дворового пространства для людей всех возрастов. Например, жильцы постарше могли бы расположиться в беседках или занять места за столиками под зонтиками. Но эти элементы в ходе корректировки проекта пришлось убрать – не позволял бюджет. Осталось главное – дворовое покрытие в виде сот. Зарина даже консультировалась с людьми, у которых есть проблемы с восприятием повторяющихся элементов, чтобы сделать территорию максимально комфортной для всех.

Учитывалось, чтобы детская и взрослая площадки находились не рядом друг с другом и шумные игры ребят не мешали пожилым людям, планировались двухместные качели для отдыха.

- В проекте, который мне помогали создавать мои однокурсницы Владислава Медведева и Диана Ракаева, мы учитывали и опыт других городов, - поясняет Зарина. – А также особенности климата. Был и зимний вариант, предполагающий елку в центре двора и каток, но от этого заказчик отказался.

Денис Старков, обладатель первого места, упор делал на зонирование и озеленение территории. Его проект предполагает деление двора на три участка. Например, между детской и спортивной площадками располагается зона для родителей, которым здесь легче следить за своими детьми. Спортом можно позаниматься на скейт-площадке, воркауте, побросать мяч в баскетбольное кольцо. А все площадки предполагалось обрамить зелеными насаждениями.

В колледж Денис поступил после 9 класса. Он рисует, окончил художественную школу. Получив диплом архитектора, исполнит детскую мечту.

Максим Херувимов, занявший третье место, взял за основу проекта центричную композицию. Круг, по его задумке, рассекается двумя диагоналями, в образовавшихся ячейках расположатся игровая и спортивная площадки, место для отдыха. А в центре круга - фонтан с тремя сферами.

- Я решил не ограничивать свою фантазию, как говорится, разгуляться. Мне кажется, что архитектор должен ориентироваться на собственный вкус и пристрастия.

А пока проект Зарины Петровой привязывается к месту и бюджету, во дворах домов полным ходом идет благоустройство.

- Подрядчики монтируют бордюры, расширяют стоянку для автомобилей, идет ремонт отмостков, - рассказал начальник ремонтной службы ОЖХ Владимир Тептин.

Артур Шагаргазин уверен, что орджоникидзевцев надо приучать к красоте:

- Мы делаем дворы для нормальных людей, но я уверен, что когда-нибудь и у самого рьяного вандала рука не поднимется испортить то, что создано с любовью. Поэтому привлечение молодого поколения к созданию «башкирских двориков» - еще и воспитательная мера.

Светлана ЯНОВА.