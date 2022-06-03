Эпоха ЦУМа

«А на Карла Маркса сапоги румынские выкинули!» - обратись кто-нибудь из знакомых сегодня с такой фразой, что бы вы подумали? А в советское время этого «месседжа» хватало, чтобы моментально понять: нужно бежать, занимать очередь…

Обновки из ЦУМа оставались желанными и дорогими сердцу каждому уфимцу более 100 лет. Когда точно построили здание старейшего универмага, неизвестно, называются даты примерно в 1905-1910 годах. Но сколько бы здание ни существовало, до недавнего времени торговали здесь всегда.

По нечетной стороне улицы Александровской (Карла Маркса) между Малой Казанской (Свердлова) и Большой Успенской (Коммунистическая) к 1910 годам дома выстроились впритык друг к другу, почти как на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Первым каменным домом на этом участке улицы, видимо, было здание подворья Благовещенского монастыря. Всеми остальными участками данного отрезка Александровской к 1880 году владел некий Михаил Кекишев, интересующее же нас угловое место принадлежало Павлу Тевкелеву. После смерти Кекишева наследники продали всю землю братьям Зайковым, а в самом начале ХХ века усадьбу Тевкелевых купил Сабирзян Шамгулов. Он, объединившись с казанскими купцами братьями Каримовыми, построил магазин в три этажа с огромными торговыми площадями. Если раньше в любой городской лавке вместе продавались и хлеб, и резиновые галоши, то в новом магазине для каждого вида товара обустроен был свой отдел. Это стало для Уфы новинкой, пришедшей из Москвы и Северной столицы.

Фасады универсального магазина поначалу весьма удивляли жителей города: обычно в доходных домах большие окна располагались исключительно на нижнем этаже, здесь же все три этажа были буквально опоясаны широкими оконными проемами. Входов в магазин в советское время было три: два с Карла Маркса, один – со Свердлова.

В 1950-е универмаг официально именовался так: «Магазин универсальный Главунивермага Министерства торговли СССР». Возможно, с подачи пожарных служб центральный вход в здание с закруглённого угла был закрыт, а новые широкие двери были устроены с восточного фасада. После появления в 1967 году универмага «Уфа», магазин на Карла Маркса стали называть «старым» универмагом.

Мечта о красной кофточке

- Приказы по основной деятельности и личному составу Уфимского центрального универмага хранятся с 1960 года. Первые должны находиться в фондах постоянно, вторые - на протяжении 75 лет, - вводит нас в курс дела начальник архивного отдела администрации Уфы Ольга Нечаева.

В начале 60-х уфимский ЦУМ возглавлял директор Н. Демьянов, 10 февраля 1962-го его сменил Ю. Караваев, а в октябре 1963 года - А. Курикша. Коллектив насчитывал 560 человек, из них 18 – подростки. В главном столичном магазине было 18 основных секций, среди которых «Игрушки», «Шелк-шерсть», «Дамское готовое платье», «Фото, радио, пластинки», «Подарки, парфюмерия, часы», «Силикаты», «Метизы».

Работники торговли получали весьма скромную зарплату, но при этом конкурс на место продавца был выше, чем при поступлении в престижный институт. К моральному облику работника прилавка предъявлялись весьма строгие требования, за невежливое обращение с покупателей можно было заработать не только предупреждение, но и строгий выговор. Вот один из примеров. В приказе №31 от 27 февраля 1960 года значится: «24 февраля в отделе культтоваров к продавцу Протас обратился покупатель и попросил подобрать радиолу. А она ответила: «Идите сначала заплатите, потом подберем!». Это было расценено как «нарушение норм и правил советской торговли».

А вот продавца трикотажной секции Магадееву уволили за грубость в отношении покупательницы. Случай произошел в феврале 1963 года во время продажи женских кофточек на улице Свердлова. В приказе №36 указано, что «продавец открыла пачку, сверху которой лежала красная обновка. Покупательница попросила продать именно ее, на что Магадеева ответила: «Эту кофту тебе? Никогда этого не будет! Ее я беру себе». После чего на глазах изумленной публики сняла пальто и надела на себя кофту. И только после вмешательства заведующего отделом красный наряд был снят и продан очередной покупательнице».

Безусловно, было немало случаев, когда продавцы приходили на помощь, проявлял заботу и внимание. Вот один из примеров. 5 марта 1962 года в адрес руководства ЦУМа пришло письмо от семьи Макаровых, проживавших в то время на улице Ветошникова: «Вернувшемуся из Советской армии сыну нужно было пальто. Несколько раз обойдя магазины, остановили свой выбор на пальто, пошитое Новоуфимской фабрикой в отделе вашего магазина. «Бедой» оказалось то, что не нашлось подходящего размера в модном цвете, только экземпляры в темной расцветке. Заплатить большие деньги (170 рублей) за вещь, которая не нравится, было тяжело. Покупать мы ходили всей семьей. И на все наши просьбы к продавцам отдела посмотреть нужный цвет и размер неизменно получали один и тот же ответ: «Больше ничего нет». И только продавец тов. Кислицына отнеслась с вниманием и пересмотрела пальто, которые были не вывешены, и нашла то, что мы искали. Покупку совершили с удовольствием, довольны и сейчас. Вместо разочарования и погони за «импортным» приобрели хорошее пальто, по назначению израсходовали первые заработки сына».

Строгие требования предъявлялись и к внешнему виду продавцов. В приказе №215 от 5 ноября 1960 года читаем: «Всем работникам прилавка являться на работу на 15 минут раньше открытия универмага и до открытия магазина привести в надлежащий порядок свои рабочие места, протереть от пыли товары. Продавцов без форменного халата, воротничка к работе не допускать».

Для удобства покупателей с 19 июня 1960 года универмаг изменил график работы: «Необходимо увеличить работу ежедневно на один час кроме выходного дня понедельника и производить торговлю с 10 часов утра до 8 часов вечера с учетом одного часа на обеденный перерыв.

Недостача… именно она была самым неприятным явлением для продавцов и руководства универмага. Многочисленные инвентаризации то и дело выявляли нехватку товаров и денег в кассе. Вот в приказе №14 от 5 февраля 1960 года читаем: «В отделе по продаже чулочно-носочных изделий установлена недостача товаро-материальных ценностей на сумму 1522 рубля. Продавца Петрову Н.И. с 4 февраля уволить, а продавцу Кулишовой В.Г. с учетом ее ухода в декретный отпуск объявить строгий выговор».

Или сообщение от 2 марта 1960 года: «В результате проведенной ревизии по складу посудо-хозяйственных товаров установлена недостача на 3950 рублей. В результате заведующего склада сняли с работы, кладовщикам объявили выговор. Подобных приказов в документации уфимского ЦУМа встречается немало. Но недостача не всегда имела коррупционную составляющую. Она могла возникнуть в результате неразберихи или обычной халатности. Так, в приказе №59 от 12 апреля 1960 года сообщается, что «при проведении инвентаризации в секции силикатных товаров установлена недостача товарно-материальных ценностей на сумму 1958 рублей. Заведующая секцией Аверьянова Л.Н. причину недостачи объясняет технической ошибкой в подсчетах товаров».

Самая крупная недостача обнаружена в секции шелковых и шерстяных тканей – 17 тысяч рублей. Зав секцией внесла недостачу 14 тысяч, но работы все же лишилась. Головной болью советских продавцов можно назвать не только недостачу, но и перебор денег в кассе.

В приказе №19 от 10 февраля 1960 года рассказывается о ситуации, когда «в Универмаг поступил приказ министра торговли с приложенными к нему прейскурантами новых цен на товары местной промышленности. Универмаг должен был немедленно произвести уценку товаров. Но товаровед Аникина положила приказ в стол и не выполнила указание коммерческого директора, а позднее ушла в отпуск, а товары так и продавались по старым ценам. В результате с покупателей перебрали 934 рубля».

Есть постановление старшего оперуполномоченного отдела дознания МВД БАССР, майор милиции Забалуев, рассмотрев материалы уголовного дела, нашел:

«Чернышева Л.А, работая заведующей секцией игрушек Уфимского центрального универмага, вступив в преступную связь с продавцом этой же секции по договоренности между собой завысили цены во время продажи игрушек из формованной резины «Мальчик в лыжном костюме», «Кот в сапогах». При государственной стоимости 40 копеек, продавали по 60, а игрушки «Мишка с соской» при стоимости 45 копеек, продавали по 55. От продажи трех видов игрушек выручили в свою пользу 62 рубля 40 копеек. Кроме того, сам факт завышения цен на игрушки в Уфимском центральном универмаге не единичный. В 1960 году за подобное преступление арестована, а затем осуждена бывшая заведующая секцией».

В документах ЦУМа мы видим немало приказов, направленных на борьбу с еще одним нарушением среди торговых работников – припрятыванием.

Во время инвентаризации под прилавком проверяющие находили пальто, меховые воротники, отрезы ткани, носки и колготки, предназначенные особым покупателям. Руководство боролось и с таким явлением, как продажа «своим». В приказе №186 от 27 сентября 1960 года описывается очередной случай: «При организации торговли шифоньерами старший товаровед т. Мамаев продал два экземпляра работникам универмага – тов. Валитовой и тов. Марванову, тем самым допустил нарушения в торговле и дисциплине». Все отделались выговорами. Или вот еще один инцидент: «1 июня 1954 года при продаже швейных машин продавец тов. Демченко бросила свое рабочее место и пошла покупать себе швейную машинку. Несмотря на протесты покупателей, купила машинку вне очереди».

Встречаются в документации универмага и совсем забавные моменты: «Художник Шабеев недобросовестно относится к своим служебным обязанностям: витрины магазина в запущенном состоянии, более того, имеются два случая злоупотребления. Шабеев унес для личного пользования два костюма, предназначенные для оформления витрины, и не вернул их обратно».

…Новая страница в истории ЦУМа оказалась не такой яркой, как хотелось бы уфимцам. В 2006 году началась масштабная реконструкция, призванная вдохнуть новую жизнь в любимый горожанами ЦУМ. По оценке «БашНИИстрой», здание перед ремонтом находилось в аварийном состоянии. В задней части универмага обваливался кирпич. Все конструкции износились, а в подвал попадала вода. Обветшавшее строение пришлось разобрать полностью. От старого аварийного здания сохранили только стены. К сожалению, убрали символ всего ЦУМа - чугунную парадную лестницу, здание оштукатурили и надстроили над ним ещё один этаж.

В 2019 году суд обязал владельцев здания универмага выставить актив на продажу вместе с земельным участком. Причина - уплата кредитного долга перед венгерской компанией «Проинвест». Объект культурного наследия продали с третьей попытки в августе прошлого года. Сегодня здание ЦУМа больше функционирует как офисный комплекс. В частности, в нем расположено отделение банка ВТБ.

Альфия ИБРАГИМОВА.