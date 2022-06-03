Ай да фест, или О причинении радости ничего не подозревающему зрителю

Фестиваль уличных театров, проходивший в «Арт-Квадрате» в День города, собрал в Уфе пять театров из Санкт-Петербурга, а также отдельных артистов из Питера и Казани, труппы из Перми и Альметьевска и немалое количество (семь!) уфимских театров и студий, представивших свои разнообразные, нестандартные, по-хорошему хулиганские спектакли. Как правило, пробиться в первые ряды журналистам было непросто.

Итак, волшебство начинается! На просторную площадь выезжает странный, уставленный чемоданами агрегат, испускающий на зрителей кольца белого дыма. Вслед за ним перед нами появляется усатый режиссер (на футболке так и написано - «рижисер»), отдающий команды с узнаваемым акцентом.

- Мы будем снимать фильм «Красная Шапочка», - объявляет он. - Так, для этого нам нужна актриса…

Оператор Дима вытаскивает на площадку симпатичную девушку в сиреневой куртке.

- Но, конечно, чтобы вы стали Красной Шапочкой, вам нужно что-то еще…

(Дима и ассистент режиссера Илюша предлагают будущей актрисе детали костюма - красный лифчик и ободранный сапог - и в конце концов сходятся на красном же полотняном пакете, который можно надеть на голову.)

Лес, куда отправится Красная Шапочка, берутся изображать добровольцы при помощи еловых веток.

- Так, теперь нам нужен волк…

Мужчину, претендующего на данную роль, облачают в специальный костюм с пастью и огромным брюхом, после чего репетируется сцена поедания бабушки (она предстает перед нами уже хорошо подготовленной - в виде булки, слегка надкусанной помрежем). Далее на сцену выходят еще два зрителя неробкого десятка – им отведена роль охотников. Для пущей узнаваемости им выдают короткие красные плащи, суперменские трусы и оружие – перочинный ножик. После чего все идет как по маслу: Шапочка идет в опасный, громко вопящий лес, видит спящего волка, бросается к охотникам, они набрасываются на спящего волка.

- Так, вспарывайте живот по линии разреза! И вытаскивайте, вытаскивайте наружу все кишки, весь его богатый внутренний мир! Доброта царит на площадке! – вещает режиссер.

- А вот и бабушка! Все танцуем – добро победило!

Вы, конечно же, узнали этот съемочный процесс? Берем первый попавшийся (а лучше - уже хорошо зарекомендовавший себя) сюжет, слегка подходящих актеров, на сколько хватит денег – реквизита… и, конечно же, побольше спецэффектов! (Они в спектакле были представлены золотыми искрами и розовым дымом, которые испускал агрегат оператора в самые напряженные моменты.) Ничего, наша гениальная идея, наш новый взгляд на избитые темы любви, измены, войны и бандитских разборок вытянут все остальное! Главное - не забыть тонны пафоса и розовых соплей! Результаты подобных экспериментов присутствуют на наших экранах ежедневно. Правда, их способность вызывать какие-либо эмоции весьма сомнительна – в отличие от «Театра имени которого нельзя называть», который, собственно, и представил нам свою версию «Красной Шапочки» - спектакль «Синема».

Да, сюжет весьма условен, однако множество смешных ситуаций, возникающих из него в сочетании с убийственной серьезностью артистов и высокотехнологичным реквизитом, произвели впечатление даже на тех, кто поначалу взирал на происходящее скептически. Ну что, вы убедились в способности уличного театра причинять радость? Тогда идем дальше!

Знаете ли вы, какую большую роль играет в жизни каждой семьи стиральная машинка? Артистам пермского театра «Туки-Луки» удалось достать из нее удивительные вещи! Например, свадебное платье, блестящую кофту… и виртуозно обыграть извлечение каждой вещи. Далее… немаловажна в семейной жизни и плита (с кастрюлей), но главная – ведущая - роль, безусловно, принадлежит телевизору! Веселая компания успела «увидеть» в волшебном ящике фильм ужасов, детектив, концерт, романтическую сцену (бурные эмоции артистов просто не поддавались описанию), как вдруг… на сцене появился инопланетянин, самый настоящий – в комбинезоне, шлеме, угрожающего вида! И не говорящий ни на одном известном землянам языке! (Впрочем, как и сами артисты, игравшие спектакль в жанре пантомимы.) Однако кое-что в земной жизни он, видимо, все-таки понимал, поскольку сразу заинтересовался плитой, кастрюлей, стиралкой и телевизором. И пришлось все это от него защищать – а вы бы как поступили? В результате инопланетный гость решил покинуть негостеприимную Землю, но вот незадача: в его распоряжении имелась только дверца от космического корабля. Друзья решили помочь растерявшемуся гостю с далеких планет. На починку и отладку ракеты пошли и дверца от стиральной машины, и любимая раскладушка, и телевизор, и плита с кастрюлей, куда находчивые земляне еще подкинули дров. И теперь инопланетянин стал не чужим, а гостем, другом, которому друзья всегда рады!

И что бы вы думали? Радость, страх, весь спектр эмоций, выдаваемых артистами (которым пришлось в том числе и полежать на не просохшей от дождя брусчатке), хорошо подобранный звукоряд и главное качество любого хорошего спектакля – неожиданность сюжетных поворотов – привели к тому, что зрители полностью перенеслись в предлагаемую реальность и получили огромный заряд положительных эмоций.

Стоит отметить, что «Туки-Луки» - номинально кукольный театр, что он и продемонстрировал на следующий день, показав гостям «Арт-Квадрата» удивительный спектакль «Люди и Птицы», в котором большинство актеров работали на ходулях.

- Вообще-то у нас в Перми есть свое помещение с небольшой сценой - человек на 120, более 30 спектаклей для детей и взрослых, и к нам довольно трудно попасть, - пояснил мне представитель пермской команды Валерий Погорелый.

Что ж, если команда способна на такой взрыв фантазии и эмоций, это неудивительно.

И, наконец, мы просто не можем обойти вниманием организаторов фестиваля – знаменитый уфимский театр пантомимы и клоунады «Де Буфо». Тем более что он представил на суд фестивальной публики целых три спектакля: «Клюкву», уже полюбившуюся многим «Фамилию» и «Плюх, бум!». Однако из всех них именно «Клюква» претендует ни много ни мало на изображение загадочной русской души… в которой есть место всем и всему: беззаботному детству, беззаботным алкоголикам, беспомощным бабулькам, величественным красавицам, слегка отравленным бытом, яростным трудовым усилиям (например, рубке дров, которая, как и многое в нашей стране, может привести к совершенно неожиданным результатам), а также балету и космосу, безоглядной щедрости и расчетливой бережливости, а также хулиганской игре со зрителем! Впрочем, что я рассказываю? Рассказать невозможно - это надо просто видеть. Сразу все поймете про русскую душу.

Яркое впечатление оставила и «Фамилия», где завязкой сюжета служит поход уважаемого семейства (полный надежд папа, полная достоинства мама, затюканный, но смышленый ребенок) в ресторан. Плюс быковатая официантка и хулиганистая соседская девчонка – «Де Буфо» отличают одновременно точные психологические портреты персонажей и прочные, но гибкие сюжеты, дающие большой простор для импровизации и общения со зрителем. Можно сказать, валяние дурака (то есть пантомима, клоунада, гротеск) на столь высоком профессиональном уровне каждый раз доставляет колоссальное удовольствие и актерам, и зрителям. Стоит отметить, что театр де Буфо не раз представлял Уфу на различных фестивалях уличных театров, в том числе всероссийских и международных.

Плюс ностальгическое и невероятно смешное «Немое кино» от альметьевского театра «Легкие крылья», юмористическая сказка с народным колоритом «Ер» от уфимского ТЮЗа, лиричный «Мой брат» от «Республики Х», ироничный «Oh my God» от студии «Abray шоу» (тоже нашей), Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка, потрясающие шоу от Театра огня и света «Wanderers» (Уфа), питерского «Хор Дурацкого» и театра «Огненные люди» (Москва)… словом, я чувствую, что фестивали уличных театров - яркие, озорные, переполненные творчеством и драйвом - происходят в Уфе слишком нечасто – всего раз в год! До новых встреч, друзья!

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.