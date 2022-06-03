«Бигмак» или «Бай»?

– Мама, мама, «Мак» закрыли! Как же так? А твой любимый коктейль? – прошлые выходные начались с недовольной фразы сына. По привычке он проснулся рано и, открыв поисковик, на стартовой странице увидел эту новость.

Обычно бережно относящийся к моему отдыху, в этот раз он не сдержался и сразу прибежал ко мне. Действительно, после того, как уфимские филиалы продолжили работу после объявления ухода фирмы с российского рынка, никто и не верил, что «Мак» закроется.

Уже весной закрытие любимой сети фастфуда многие называли «уходом эпохи». Казалось бы, «Мак» не единственная сеть ресторанов быстрого питания, но что же может предложить отечественный рынок взамен полюбившимся бургерам, картошке фри и молочным коктейлям?

Мы решили протестировать известные уфимские сети и найти альтернативу американскому бренду.

В обед после активной покатушки на велосипедах зашли перекусить в ближайшую закусочную «Папа Гриль», что на улице Центральной.

Уже на входе, не найдя места припарковать велосипеды, мои мальчишки разочаровались и поникли. Но, увидев меню, немного приободрились, ведь тут были и их любимые бургеры, и картошка, и предлагали даже фирменный соус! Посчитав, что картошка она и в «Папе» картошка и, заказав вместо привычного «БигМака» бургер «От папы», заменив «Пепси» на «Кока-колу», уселись за стол в ожидании заказа. Цены были примерно на том же уровне – за бургер, наггетсы, картошку, напиток и соусы в двух экземплярах и шаурму с соком я оставила чуть больше тысячи. Огорчило, что моего любимого клубничного коктейля в меню не оказалось.

Просторные залы «Мака» с креслами и комфортными диванами не сравнятся с барными столиками для перекуса на бегу. Ребята о чем-то оживленно спорили, и на наш стол обращали внимание все посетители. В «Маке» же шум и гам было привычным делом.

Бургером сын остался доволен, а картошка же оказалась слишком мягкой. А вот шаурма мне понравилась: цельные кусочки мяса, помидор под соусом оказались сытными, что хватило даже половины порции.

Несмотря на то, что мои юные «эксперты» вышли из вагончика (иначе это не назвать) «Папы Гриль» сытыми и довольными, сообщили, что «Мак» был лучше и сожалеют, что он закрылся.

Я же отметила бы, что и сети есть куда расти, чтобы стать конкурентоспособными.

К сведению. Свое первое кафе компания «Папа Гриль» открыла в Уфе в 2011 году. С 2015-го запустила франшизу, и через год по городу действовало 17 точек с фастфудом. В 2021 году сеть выросла до федеральных масштабов и вышла на рынок Оренбуржья. В настоящее время в городах и районах Башкирии, в Оренбургской и Челябинской областях открыты 90 точек быстрого питания.

Меню постоянно расширяется и пополняется: по пять вариантов бургеров и хот-догов, восемь разновидностей шаурмы и четыре вида роллов. Цены, как мы уже отметили, вполне доступные. Из напитков предлагают безалкогольную продукцию бренда «Coca-cola», «Добрый», горячие и холодные чаи.

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Еще одна сеть, активно появляющаяся на наших улицах – «Сытый батыр», позиционирующий себя как изготовитель халяль-фастфуда. Его основатель Салават Галимов также готов побороться за местного потребителя в освобождающейся нише рынка.

– Конечно, уровня организации процесса, технологий, подготовки персонала межнациональных компаний на сегодня мы не имеем. Надо много работать, чтобы все это выстроить. На это могут уйти не просто годы, а десятилетия. Давайте-ка вспомним, когда был основан «Макдоналдс»? Правильно, еще в середине прошлого века. Мы же пока на зачаточном уровне. Но с другой стороны, сейчас нам легче выйти из тени гигантов: их нет, а рынок-то остался. Если получится перестроить процессы, возможно, процентов 50-60 их клиентуры можно забрать, – говорит предприниматель.

Впервые я познакомилась с продукцией «Сытого батыра», когда лежала в республиканской больнице: периодически заказывала на обед супы, салаты. Выбор небольшой, но запомнилось, что порции большие, сытные и вкусные.

Так как сеть решила обойти Дему, мы зашли в бистро, что расположено на Аксакова, после прогулки на праздновании Дня города.

В этот раз решили отойти от традиционного заказа и взяли фирменное «Зур люляки»: там и картошка, и лепешка, и жаренный на углях люля-кебаб. Если сравнивать с наггетсами и картошкой американского бренда, стоимость в два раза выше. Но зато, как заявляют владельцы, продукция натуральная.

Бургер «Бай» выбрали по наполнению: дети любят, когда кроме котлеты есть огурцы, помидоры, сыр и обильный соус. Если аналогичный «Бигмак» обходился в 200, то «Бай» стоит 300 рублей. Я же попробовала их авторское блюдо – кыстыбургер. Переживали, что раз конина, мясо будет сухим, но на удивление, все оказалось сочным.

– Обычно мясо жарится на вертикальном гриле, поэтому конечный продукт получается суховатым. А на углях мясо выходит всегда сочным, весь секрет в этом! – говорит Салават Галимов.

Больше всего нас порадовало, что в меню есть пепси, что ж, не зря шли два квартала!

В общей сложности оставив почти две тысячи рублей (что на пятьсот рублей больше, чем в «Маке»), мы вышли из «Батыра» довольные. Для себя отметили, что в следующий раз надо будет выбирать не большие порции, а средние. Главное, что мы решили, что придем еще раз, а значит, наши сети могут предоставить достойную альтернативу.

Алина ГАРИПОВА

аllinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНРЯЗОВОЙ.