Бег в мешках, сбруя и самовар

«Тысячи людей приняли участие в сабантуе. Многие из них прибыли в Уфу издалека, в пестрых национальных нарядах. Они демонстрировали свою готовность вместе с партией, вместе с советской властью строить новую деревню, поднимать посевы, растить урожай. Сабантуй прошел как смотр и школа деревенских сил, сельскохозяйственной культуры, нашего роста», - писала «Красная Башкирия» в июне 1929 года.

В первые послереволюционные годы традиция проведения сабантуя не прервалась. Может быть, потому, что мусульманское духовенство всегда относилось к проведению архаичного праздника настороженно, и в эпоху борьбы с религией советская власть сочла разумным взять праздник на свое вооружение, придав ему новое идеологическое содержание и современные формы при сохранении народных черт.

«Ныне сабантуй - борьба с агронеграмотностью. Отныне содержание его будет пополнено из источников Маркса и Ленина. Ныне сабантуй - стратегический пункт культпохода. Выкинув грубое, ненужное, вложить новое, свежее, октябрьское, красное!» - писали журналисты.

Праздник длился четыре дня - с 21 по 24 июня, с пятницы по понедельник. Торжественный парад состоялся на стадионе БВСФК (нынешний стадион «Динамо»). Программа включала соревнования по баскетболу, футболу, волейболу, городкам, скачки на ипподроме, велогонки, бег мужчин и женщин на короткие и длинные дистанции, выступления авиамоделистов. На соревнования по национальной борьбе куреш записывались после обязательного медосмотра все желающие. Каждый день проводились шуточные состязания - бег в мешках, лазанье на столб, бои на бревне.

На страницах газеты подробно описывалось праздничное действо, захватившее не только стадион, но и ближний парк Свободы (парк Матросова, ныне Ленина): у входа большое скопление публики, тут продаются билеты, выдаются контрамарки. Вдоль низенького заборчика стадиона, на охране от «зайцев» гарцует пара милиционеров на сытых, лоснящихся лошадях. Они прибили всю аллею, разбили копытами дорожку, но на это мало кто обращает внимания. Все спешат к стадиону.

Башторг аккуратно разложил по полкам универсальный ассортимент своих товаров. Тут все - и мануфактура, и обувь, и ведерные самовары.

Рядом раскинулся Кустпромсоюз - с разукрашенными сбруей и хомутами, романовскими полушубками, мерлушковыми шапками, оренбургскими платками, желтым лыком, мочальной веревкой, аршинными охотничьими сапогами и цветистыми крашеными умывальниками.

Невдалеке развесил разделанные шкурки Башживотноводсоюз. Здесь волк, лиса, горностай, заяц и многое другое. У входа в серых кубических ящиках жмутся по углам пугливые «фландры» - серые кролики, дающие прекрасный мех и неплохое мясо.

У Птицеводсоюза - давка от ребятишек. Здесь и диковинная по оперению семья «фаверолей», и пара золотисто-красных «родайландов», и белые «виандоты» - красивые, рослые куры, бьющие рекорд в 160 яиц ежегодной носки. У стойл породистых овец, бестужевок-коров и исполинского першеронца Вермута - тоже давка.

Башпчелсоюз пришел на сабантуй с садовыми инструментами, пузатыми медогонками, преогромным сепаратором.

Напротив выстроились в длинный ряд сельскохозяйственные машины - от элементарного плуга до сложной уборочной машины «Массей-Гаррис». Около маленького ходкого «Фордзона» сутулится зеленый «Ойль-Пуль». Рядом с сеялкой и жнейкой застыли триер, сортировка, молотилка. Это наши железные руки, которые перекапывают дедовскую целину, которые вызывают восхищение на лицах издалека приехавших крестьян.

Тут же недалеко киоск Осоавиахима, где выставлены орудия нашей защиты на случай неожиданного нападения - противогазовые маски, военно-спортивные принадлежности, чертежи убежищ. Киоск Башкниги разложил на прилавке длинный ряд газет и журналов, советскую беллетристику, сельскохозяйственную книгу. В оригинальной степной юрте работало отделение государственной сберегательной кассы - с призывными лозунгами и плакатами.

И все это окружили толпы жизнерадостного человеческого коллектива. Строгие рабочие костюмы перемешались с серыми домоткаными сермяками, красочными татаро-башкирскими нарядами, разноцветными головными платками.

В тире беспрерывное щелканье пуль о железный лист. Карусель забита детворой. Плотная толпа народа усыпала горку возле домика с призами, уставленного блестящими никелированными самоварами и кусками разнообразной мануфактуры. Все это пошло победителям в национальных состязаниях на ловкость, силу, выносливость.

Довольны те, кто посетил в эти дни стадион, превратившийся на время сабантуя в праздничный отголосок нашей стройки, которой живет страна».

Анна МАСЛОВА.

Корзинка:

Праздник плуга «Сабантуй» уходит своими корнями в глубокую древность. Это был праздник пробуждения природы после зимнего сна, время отъезда на летовки, когда травы пускаются в рост, время весеннего сева. Этнографы интерпретируют, например, столб, предназначенный для лазанья, как символ Мирового Древа, связующего миры людей и богов. За тысячелетия бытования в сабантуе причудливым образом переплелись сакральные языческие обряды и светские элементы.