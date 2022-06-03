Спасители из Башкирии

В преддверии Дня медицинского работника, 17 июня, в Городском Дворце культуры чествуют докторов: профессионалов, два года боровшихся на «пандемийном фронте», а теперь – в Донбассе. Практически из каждой больницы Уфы вызвались врачи-добровольцы отправились туда в рабочую командировку. Кто-то побывал там уже не раз. Эскулапы-спасители уфимских больниц становились героями сюжетов на федеральных каналах.

Наша республика взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике. И сегодня в местной Княгининской больнице в командировке находятся 23 врача и 17 медсестер. С марта это уже четвертая бригада докторов из Башкирии, работающая в Донбассе.

«Преклоняюсь перед этими людьми. У них поистине золотые сердца, и в ЛНР они приехали потому, что не могли поступить иначе», – подытожил глава РБ Радий Хабиров после встречи с нашими медиками в Луганске.

В травматологическом отделении больницы на лечении находятся 30 пациентов, из них половина – раненые военнослужащие. У них травмы разной степени тяжести.

Михаил Шульга был мобилизован в феврале, а 19 апреля получил серьезное ранение в ногу. Медики на передовой вовремя и правильно оказали ему первую помощь, что спасло мужчине жизнь. Хороший шанс на полное выздоровление и восстановление обеспечили уже башкирские медики.

- Это минно-взрывная травма, был поврежден кишечник, коленный сустав, бедренная и большеберцовая кость. Наши товарищи из Башкирии помогли тем, что прооперировали и поставили стрежневой аппарат – самое передовое средство в оказании медпомощи пострадавшим с такими серьезными травмами. До этого у больного была гипсово-шинная фиксация, а она не очень правильная, - пояснил заведующий травматологическим отделением Княгининской больницы Юрий Ковалев.

- Уходили с позиций, прилетела граната и разорвалась под ногами, первую помощь оказал мой командир, потом я длительное время был без сознания, очнулся в Луганской больницу, откуда меня перевели в Красный луч на долечивание. Благодарен башкирским врачам за то, что они подарили такой аппарат.

Военнослужащий Алексей Шишкунов получил ранение во время боевого задания - у него переломаны лодыжки.

- Операцию провели с башкирским коллегой. Наши друзья привезли, подарили и отдали в пользование этот аппарат. Очень приятно, что идет такая помощь нашим военным, - подчеркнул Юрий Ковалев.

- Спасибо Башкирии и Российской Федерации, вы наши спасители, победа будет за нами, - уверенно говорит Алексей.

Работают в Красном Луче не только хирурги и анестезиологи, но и детские стоматологи поликлиники №3 из Уфы. Лилия Исмагилова, Гульнара Кочеганова и Руслан Рамилевич принимают маленьких пациентов в передвижном комплексе «Тулпар». Всего уже приняли более 1500 детей.

- Работаем вместе с коллегами из Краснолучской стоматологической городской поликлиники, в свою очередь из Башкирии мы доставили гуманитарный груз, расходные материалы и современное оборудование, - говорит главврач уфимской детской стоматполиклиники №3, главный внештатный детский специалист Минздрава России по специальности «Стоматология» Римма Ганиева.

Башкирские врачи встретились с коллегами - главным внештатным стоматологом ЛНР Ниной Оноприенко, главным внештатным детским стоматологом ЛНР Ольгой Седых, профессорско- преподавательским составом - в научно-практическом центре стоматологии Луганского медицинского университета имени Святителя Луки.

В Красном луче башкирские специалисты будут работать по нескольким направлениям: поликлиническая, кардиологическая, педиатрическая служба и детская стоматология.

- Для нас это очень ценно, тем более в такое сложное для нашей Родины время. Наши друзья и коллеги протянули нам руку помощи, приехав таким значительным медицинским десантом. Мы надеемся, что у нас будет очень большая и плодотворная работа по выявлению заболеваний и лечению наших горожан, - сказал главный врач Краснолучской городской многопрофильной больницы Сергей Перепелица.

В центральной городской поликлинике прием ведут врачи-терапевты, хирург, кардиолог, эндокринолог, ЛОР, окулист. Будут проводиться УЗИ-исследования, эхоскопия сердца, лабораторные экспресс-тесты.

Рамиль АХТЯМОВ.