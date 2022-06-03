К 450-летию Уфы

«Уфа» с Уфою говорит…

Ярким летящим сопрано и неописуемо сильным голосом наполнила фойе Эльвира Фатыхова, исполнившая Арию Лауретты.

Народная артистка Башкортостана, солистка Театра оперы и балета – коренная уфимка, несколько лет жила и работала за границей. И где бы ни находилась, никогда не теряла связь с Родиной.

– Особо прикипела к Уфе в последние годы, с удовольствием поддерживаю общение с друзьями и коллегами, – поделилась она.

Прима Оперного театра стала гостьей на презентации нашего проекта в Музее истории Уфы. Пришли также герои публикаций: артисты, режиссеры, учителя, врачи, ученые. В их числе и талантливые личности, на сегодняшний день мало известные горожанам, как, к примеру, заместитель директора школы №4 Вячеслав Ваганов. История его семьи тесно связана с речниками. Сюда в начале 1930-х годов из Рыбинска переселился его прапрадед боцман Геронтий. Как-то он проплывал по Белой, в Уфе их застала зима, ударили морозы, пришлось остаться до весны. На фоне голода, царствовавшего в ту пору на Волге, здешняя жизнь казалась сытной, и было принято решение перевезти всю большую семью с 6 детьми. Так, считая прапрадеда, прадеда, деда, родителей, в Уфе выросло 5 поколений Вагановых. Представители их рода трудились на судоремонтном заводе, преподавали в речном училище. Все детство 30-летнего Вячеслава прошло на улице Ахметова, ходил в бывший 7-й детский сад, окончил 46-ю школу, а теперь преподает затонским школьникам историю и обществознание.

– В последние годы микрорайон активно развивается. Я много путешествую, бывал в Европе, сравнить, конечно же, есть с чем, однако каждый раз, возвращаясь, я все больше влюбляюсь в Уфу, – признался Вячеслав Ваганов. У учителя есть и творческий талант, он спел под гитару песню Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

– Надеемся, что площадка, которую нам любезно предоставил партнер проекта, даст возможность популяризировать рецепты успеха самых разных уфимцев – от победителей школьных олимпиад до представителей «башкирского долголетия». Ведь главная наша идея кроется в очень простой формуле: история города складывается из историй проживающих в нем людей! Не замкнувшихся на своих житейских проблемах, а личностях неравнодушных, которым до всего есть дело: и до разметки на дорогах, и до городских цветов, и до здоровья особенных детей, и до сохранения памяти о великих земляках, и до пропаганды творческого наследия, и до поддержки молодых дебютантов в самых разных областях искусства, – обратилась к присутствующим главный редактор журнала «Уфы» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, открывая презентацию.

Свою лепту в праздник внесли все наши гости. Воспитанники Студии детского мюзикла народной артистки РБ, ведущей актрисы Национального молодежного театра РБ им. М. Карима Гульшат Гайсиной прочитали стихи о профессии журналиста и памятных местах Уфы. Елизавета Гончар из центра «Планета талантов» спела песню «Лучший город земли». Не одна, а с солисткой ГДК Алиной Гатауллиной, подарившей песню известного композитора Рима Хасанова «Уфимские липы», пришла замдиректора и главный режиссер Городского Дворца культуры Вера Прыжанкова. Главный врач старейшего уфимского роддома №3 Зухра Гурова поделилась историями черниковцев. Медицинское учреждение и журнал «Уфа» и «Уфимские ведомости» связывает многолетняя дружба. Вот уже 21 год еженедельно на страницах четверговых газет в рубрике «Мамы недели» поздравляют рожениц города. Героями репортажей и интервью выступают врачи и акушеры. И это не случайно! Рождение нового человека в какой-то степени можно сравнить с рождением каждого номера журнала, в котором знакомят с коренными уфимцами, в том числе и появившимися в роддоме №3. Управляющий Территориальным фондом ОМС Юлия Кофанова, актер Театра кукол, заслуженный артист РБ Виталий Щербаков, врач-неонатолог детской больницы №17 Марат Шаяхметов и другие. Перечислять можно очень долго. За 64-летнюю историю в стенах медицинского учреждения появилось больше 300 тысяч малышей.

– Как символ их бьющихся сердец я хочу подарить музею старинный акушерский стетоскоп. История его создания восходит ко временам Гиппократа, но пользуемся им и сейчас. Этому инструменту, наверное, не менее 100 лет, - обратила внимание, преподнося его музею, Зухра Гурова.

– Уфа настолько удивительный город, с каждым из его уголков связаны приятные воспоминания. В том числе и 3 роддомом, где родился мой сын, – продолжила тему неоднократный герой публикаций, заведующий отделом археологии Национального музея РБ Рида Русланова. Она призналась, что нежно любит журнал за легкую подачу информации, за то, он открывает неизвестные страницы истории, в том числе археологические.

– Специфика нашего края такова, что содержит уникальный этнографический материал, начиная с эпохи мезолита. Уфа богата на артефакты: удивительные находки обнаружены на территории Уфимского кремля. Также хочу поделиться, что мы с волонтерским центром «Тамга», открытым при Национальном музее, планируем разработать туристический маршрут «Уфа археологическая». Обязательно пройдем его с вашими журналистами, – поделилась Рида Русланова.

Амбассадоры проекта – депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова, Горсовета Оскар Лютов, кинорежиссер Айнур Аскаров.

Секретом своего успеха поделился самый молодой депутат Горсовета, победитель конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан» и кадрового проекта «Политстартап – 2021» Оскар Лютов.

– Успешным себя не чувствую, просто занимаюсь любимым делом, – скромно обозначил «активный общественник». – Мне нравится высказывание американского политического деятеля Бенджамина Франклина: «Ни о ком не говорить плохо, но рассказывать все хорошее, что знаю о каждом». Развивая мысль, продолжу: Чтобы добиться успеха, нужно уметь презентовать себя, уметь показывать свои успехи, а чтобы добиться успехов – нужно работать с полной отдачей сил, все время учиться и совершенствоваться, и самое главное – любить то, чем занимаешься.

Стены музея украсила фотовыставка архивных фотографий, вышедших в журнале «Уфа» за всю его более чем 20-летнюю историю. Портреты уфимцев, известных и не очень, исторические и современные уголки города, ретроснимки из альбомов жителей…

А журналисты, вспомнив о своей профессии, провели с гостями интервью, попросив поделиться воспоминаниями о своем первом свидании. Как выяснилось, кто-то встретил избранника на сцене, кто-то в парке, а молодой политик признался, что первое свидание прошло на качелях во дворе.

Итоги встречи подвела амбассадор проекта, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова:

– Вы выбрали совершенно необычный формат презентации. Как мы знаем, любой праздник, день рождения начинается с приятных домашних хлопот, хозяйки начинают составлять списки гостей и обдумывать меню. До юбилея Уфы осталось не так много времени, а вы уже создаете особое настроение. У журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» свой неповторимый почерк, меняются тренды в журналистике, много желтизны, но вы сохраняете интеллигентный разговор со своим читателем. Это ощущение передается, когда открываешь журнал.

Проект «Уфа» с Уфой говорит» обещает иметь продолжение, собираясь в теплом кругу, поделиться историями своего успеха, мыслями и рассказами о себе смогут еще десятки горожан.

Завершающим аккордом станет издание к 450-летию Уфы книги «Уфа в лицах».



Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗЛОВОЙ.

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