«Чужой» мусор

От жителей Уфы, особенно в районах частного сектора, периодически поступают жалобы на переполненные контейнеры ТКО и несанкционированные свалки. Одной из наиболее частых причин таких ситуаций бывает желание избавиться от мусора предприятий и организаций, не имеющих договоров с Региональным оператором по вывозу ТКО. Решение проблемы лежит в плоскости привлечения к ответственности недобросовестных юрлиц, и недавнее решение суда, не позволившее ответчику избежать наложенного штрафа, позволяет рассчитывать на положительные изменения в сфере обращения с отходами.

Стартовавшая в России в 2019 году так называемая мусорная реформа выстраивает четкие взаимоотношения между сторонами процесса – производителями отходов и операторами по их вывозу и утилизации. Согласно закону, все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с Региональным оператором своей территориальной зоны. Но по факту это требование исполняется далеко не всегда – из 40 тысяч зарегистрированных в Уфе юридических лиц на заключение договоров с регоператором в лице МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось менее половины.

Возникает вопрос: куда девается огромный объем бытовых и промышленных отходов, измеряемый тысячами тонн и десятками тысяч кубометров? Здесь есть несколько вариантов ответов. К примеру, небольшие магазины или точки общепита в жилых домах часто выносят свой мусор на контейнерные площадки жильцов, что естественно, ведет к их быстрому переполнению и связанным с этим проблемам. Но наибольший ущерб наносит игнорирование требований закона со стороны крупных предприятий и организаций, вывозящих отходы своими силами или нанимающих нелегальных «серых» перевозчиков. Не имея доступа к единственному в Уфе легальному полигону ТКО в Черкассах, эксплуатировать который имеет право исключительно регоператор, они сваливают мусор в овраги и лесопосадки, нанося серьезный ущерб экологии. Среди нарушителей законов мусорной реформы также часто встречаются садовые товарищества, гаражные кооперативы, строительные компании, предприятия разных сфер бытового обслуживания.

Решать эту серьезную городскую проблему можно только путем привлечения виновных к административной ответственности. И здесь уже есть положительные примеры. Недавно в Уфе был создан судебный прецедент: впервые компании не удалось оспорить штраф в 100 тысяч рублей, наложенный инспектором Минэкологии за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с ТКО». Основанием для административного дела стало отсутствие договора с регоператором по обращению с отходами.

- Зачастую организации отказываются заключать договоры на вывоз мусора, объясняя это тем, что они не производят никаких отходов, - пояснил пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Андрей Яматин. - При наложении штрафа они успешно оспаривали его в суде. Из-за этого возникают проблемы, ведь регоператор не может отказаться вывозить отходы с контейнеров. И впервые эту ситуацию удалось изменить.

Андрей Яматин напомнил, что законом предусмотрена обязанность субъектов бизнеса заключать договора с регоператором, за отказ применяются штрафы: на индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, на юрлица - от 100 до 250 тысяч. Если образовалась задолженность, к сумме основного долга начисляются пени. За долги судебные приставы вправе наложить арест на имущество, изъять его в счет погашения либо взыскать средства на банковском счете.

Как подчеркивают в «Спецавтохозяйстве», работая с неплательщиками, они не ставят перед собой цель конфронтации с бизнесом. Регоператор готов заключать договоры в любой удобной потребителю форме – и очно, и дистанционно.

Важно понимать, что заключившее договор юридическое лицо получает важное преимущество. Оно может выбирать формулу расчета за вывоз ТКО – по нормативу или по фактическому накоплению. Последний вариант потребует приобретения собственных контейнеров, зато вывоз отходов по мере их накопления во многих случаях является оптимальным, позволяя существенно экономить на платежах.

Алексей ФАТЫХОВ.