Дом для кукол

Летом театры погружаются в тишину – актеры обычно уходят в отпуск. Но в любимом детворой Башкирском государственном театре кукол очень шумно. Уже в конце апреля территорию вокруг культового здания 1976 года постройки огородили, на объект приехала техника, и строители приступили к активной фазе реконструкции...

- Ремонт производится по новым технологиям с использованием звуковых панелей для стен, - сообщил начальник участка Рустем Хамитов. – Это позволит улучшить звуковые характеристики здания.

В то же время за счет пристроя будет увеличена площадь зрительных залов и, соответственно, число посадочных мест в них. Так, площадка основного здания сможет принять до 350 зрителей, а малый зал в дополнительной постройке – 135. Проектом предусмотрено появление детского кафе, студий творческого развития, игровой комнаты, ряда технических и вспомогательных помещений.

Сейчас рабочие заняты выборкой грунта из котлована. В ней задействовано 6 грузовиков, экскаватор и автокран для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Также используется фронтальный погрузчик для благоустройства территории.

- Выборка грунта и последующая засыпка продлятся еще около двух месяцев, - сказал Рустем Хамитов.

Параллельно этому уже идет возведение нового здания. Скоро оно расширится как раз за счет той территории, где сейчас идет подготовка грунта.

Немало споров вызвал вопрос благоустройства прилегающих площадей и, прежде всего, знаменитого детского городка с миниатюрной средневековой крепостью: окончательное решение по дальнейшей судьбе этого уникального объекта не принято, в рамки строительства он не входит. Среди вариантов были озвучены планы по увеличению парковочных мест за счет территории городка, однако неравнодушные уфимцы призвали оставить башни и лабиринты, но при этом реконструировать их, приведя в созвучный веяниям времени вид и повысив уровень безопасности. По мысли дизайнеров и горожан здесь должны появиться новые качели, игровые площадки, фотозона, была озвучена и идея появления амфитеатра. Главный критерий – территория должна эффективно использоваться даже в период театрального межсезонья. Отдельного внимания, по словам специалиста по общественным пространствам Центра городского дизайна Адель Ахмадуллиной, заслуживают вопросы озеленения, ландшафтных решений и освещения.

Как правило, рабочие заняты на объекте с 8 утра до 18 вечера. Иногда случаются задержки, связанные с работой техники. В таком режиме стройка функционирует с понедельника по субботу.

Главные сложности же объекта, по мнению строителей, кроются в разноплановых задачах на многих участках, подлежащих реконструкции.

- Довольно трудно из старого здания, возведенного по советским нормам, сделать то, что соответствовало бы современным, - считает Рустем Хамитов. – В каком-то роде проще построить новый дом с нуля.

За последние годы действующие строительные регламенты существенно обновились, исходя из этого меняются технические характеристики и назначение построек. Сюда входит замена окон, утепление фасада, обеспечение здания новыми технологическими проемами для проведения эвакуации согласно пожарным требованиям.

Конечно, глядя на сегодняшний антураж в районе Театра кукол, сложно представить, что скоро здание приобретет красивый вид, как на картинке из паспорта объекта. Демонтированы стены, крыша и полы, на сцене вместо артистов орудуют люди в касках. А дороги, где еще недавно безмятежно гуляли уфимцы, безжалостно разрыты. Но строители уверяют: работы ведутся согласно заданному графику и объект будет запущен в эксплуатацию уже в ноябре следующего года. Так что дети (да и взрослые) непременно получат роскошный подарок к 450-летию города.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ