Дети примерили кресло депутата

- В Уфе живут замечательные люди: трудолюбивые, добрые, открытые. Мы гордимся достижениями столицы нашей республики и хотим видеть ее нарядной и процветающей, - поздравил уфимцев с Днем города председатель Горсовета Марат Васимов.

Он отметил, что вклад каждого жителя – залог будущих успехов города. Особое внимание уделил подрастающему поколению, которое будет формировать будущее Уфы.

Одно из приоритетных направлений деятельности Марата Васфиевича – именно дети. В Международный день защиты детей по его инициативе для игроков футбольной команды РОО «СоДействие» с особенностями развития и их родителей была организована экскурсия по Уфе и зданию городского Совета и администрации. В марте текущего года Марат Васимов подарил им новую футбольную форму, а уже в апреле они стали чемпионами.

Одной из остановок во время экскурсии стал парк культуры и отдыха «Первомайский», который был открыт после реконструкции в октябре 2020 года. Ребята прогулялись по его территории, особенно их впечатлило озеро Тепличное с установленным по центру фонтаном. Также приняли активное участие в праздничных мероприятиях, приуроченных празднованию Международного дня защиты детей, и от души повеселились и потанцевали.

Юные спортсмены посетили и парк Победы, который расположен в северной части города. Они были буквально поражены макетом рубки подводной лодки и с удовольствие фотографировались на его фоне. Кроме того, посетили Вечный огонь, посмотрели военную технику и другие достопримечательности парка.

После этого их ждало посещение здания Горсовета, где первым делом они побывали в рабочем кабинете Марата Васимова. Им было предложено посидеть за его столом и поделиться интересными идеями, которые будут направлены на повышение уровня и качества жизни уфимцев.

Во время теплого общения он еще раз поздравил спортсменов с победой во Всероссийской Спартакиаде специальной Олимпиады, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Ребята и их родители поблагодарили председателя Совета за оказанную поддержку и вручили ему благодарность, а также поделки, изготовленные собственными руками. Затем гостей ждало чаепитие и посещение Большого зала, в котором проходят заседания городского Совета. Марат Васимов рассказал об обязанностях и полномочиях муниципальных депутатов. Юные спортсмены смогли расположиться в президиуме и на местах народных избранников.

По завершении экскурсии глава городского округа пожелал ребятам новых побед, свершений и открытий.



– Очень рад, что мы смогли подарить сегодня им столько положительных эмоций. Я уже давно знаком с ребятами и их тренерами. Они всегда заряжают необычайной энергией и позитивом. Уверен, что наши встречи обязательно продолжатся, – отметил Марат Васимов.

Кульминацией праздника стало посещение премьерной полнокупольной программы городского планетария. Все ребята остались довольны проведенным днем и поблагодарили за праздник, который им подарили.

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка:

В 2021 году парламент Уфы получил 792 наказа граждан, направленных на улучшение качества жизни, на которые выделено 258,8 млн рублей. В Башкортостане благоустроено 240 пространств, из них в Уфе - 40 объектов, в основном это оснащение дворов детскими и спортивными площадками и улучшение материальной базы социальных учреждений. В 2022 году принято 26 наказов к исполнению.