Достоверно. Доверительно. Искренне.

В Уфе прошел второй форум республиканских средств массовой информации «Медиайыйын», с участием главы республики Радия Хабирова и известных медийных лидеров. Модератором пленарного заседания выступил депутат Госдумы РФ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова. Призвали эксперты журналистов создавать контент, который бы безусловно побеждал в информационной войне.

– В прошлом году мы подумали, что неплохо было бы создать такую площадку, где могли бы обсудить современные тенденции развития журналистики и вопросы взаимоотношения власти и СМИ. Это важный вопрос, ведь если мы делаем и не рассказываем об этом, обречены на провал. Вы для нас главные приводные ремни, – сказал Радий Хабиров.

Он отметил работу журналистов в период пандемии а: объясняли жителям суть эпидемиологических ограничений в период распространения коронавирусной инфекции, необходимость вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Также поблагодарил за помощь в ликвидации лесных пожаров, организацию социальных проектов и поддержку жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, в том числе семей погибших на Украине военнослужащих.

– Позиция журналистов очень важна для поддержки государства, в проведении внешнеполитического курса, специальной военной операции для защиты государства от нацизма, – добавил он.

В республике планомерно выполняются задачи, поставленные по итогам прошлогоднего форума, также правительством прорабатываются вопросы помощи редакциям муниципальных средств массовой информации и грантовой поддержки независимых СМИ.

Лучшие работники в сфере масс-медиа были награждены государственными наградами и благодарственными письмами.

Перед участниками форума также выступил приглашенный эксперт – генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов. Он рассказал о революционной трансформации информационного поля, которая происходит в современных условиях.

– Раньше существовало только два вида вещания – когда один человек говорил одному и когда один говорил многим. Сейчас же, благодаря широкому доступу к интернету, все говорят всем. Когда каждый является не только потребителем информации, но и источником. Казалось бы, прекрасно, но, увы, тут теряется ценность и достоверность информации. Я это называю «ньюс-рум», – отметил он.

Журналистам сегодня сложно конкурировать с соцсетями в оперативности информации. Поэтому необходимо сосредоточиться на верификации данных и объективном освещении событий – достоверность должна стать главным преимуществом. Основная задача муниципальных и федеральных журналистов – поддерживать авторитет изданий и каналов, которым доверяют люди, то есть оставаться профессионалами. Он поблагодарил журналистов, которые передают достоверную информацию о происходящем в мире, находясь на месте событий, из первых уст, и завершил выступление небольшим видеороликом о том, как работают журналисты RT в Донбассе.

Первый заместитель генерального директора агентства «Аргументы и факты» Марина Мишункина также отметила, что для повышения доверия к средствам массовой информации важно соучастие журналистов событиям, которые они освещают. Важны искренность и сопереживание – это особенно эффективный инструмент для местных редакций.

– У людей больше доверия тем, кто живет с ними рядом. Тогда качество и объективность вашей работы не будут вызывать сомнений, – сказала она.

После пленарной части форума начали работу круглые столы и мастер-классы. На одном из них, посвященном медиапатриотизму, приняла участие и директор департамента информационной политики Главы Донецкой Народной Республики Алена Алексеева.

– Я не впервые здесь, мне нравятся уфимские улицы, широкий проспект, полный света и яркого солнца, поэтому возвращаюсь сюда с удовольствием. Наслышана о республике, хотелось бы увидеть ее, – сказала она.

Она родилась и выросла в ДНР в городе Славянск, по образованию политолог, начинала трудовую деятельность пресс-секретарем, в этом году окончила факультет журналистики, хотя по большей части ее стезя – политтехнологии. В своем выступлении она поведала о состоянии журналистики в ДНР на сегодняшний день.

– У нас нет независимости, все СМИ – государственные и освещают только одну сторону. Это произошло потому, что в свое время журналисты остались брошенными, многие уехали попытать счастья в Киеве и там остались. Тем, кто не поддерживал действующую власть, не давали работать. Например, все слышали историю, как в Волноваха пытались уничтожить журналистов, – рассказала она.

Конечно, есть и патриоты, которые остались в родных краях, но в условиях нехватки финансирования работать тяжело. Но все же они пытаются сохранить все СМИ, которые были до этого в освобожденных городах и населенных пунктах республики.

– Газеты для нас сегодня намного важнее, чем соцсети. Так, в Мариуполе в местной газете мы сделали дополнительный тираж в 200 тысяч, но и этого оказалось мало. Люди верят печатному слову, – отметила Алексеева.

Сейчас в ДНР функционируют три республиканских, пять региональных СМИ, еще четыре планируют добавить на освобожденных территориях. Работают 18 печатных изданий, два из которых – на освобожденных территориях.

Алина ГАРИПОВА.

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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.