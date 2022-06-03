Восточный выезд: тоннель пробит! 4812

- У нас не сбой, а сбойка! Есть большая разница. Так называется соединение двух участков тоннеля. Мы со своей бригадой бурим со стороны проспекта Салавата Юлаева. А коллеги шли навстречу, со стороны реки Уфимки. Сказать, что событие долгожданное – ничего не сказать, ждали этого как рождение первенца – признается, снимая каску, рабочий Виль Исхаков.

По следам буровой машины

Утерев испарину, тут же надевает ее обратно: таковы правила безопасности. Из-за дождя воздух в тоннеле влажный, но грязи и ручьев нет. Вместе с мастером стоим у перегородившей проход земляной горки. Гидравлический молоток уже снес ее вершину, с той стороны также слышны голоса рабочих, шум техники. Эта стенка – последняя преграда, разделяющая две бригады.

В тусклом свете лампочек виден масштаб проделанной работы. Вокруг протянутого на высоте с метров провода уже растут защитные конструкции. Грунт здесь еще нужно будет укрепить. В минуту, когда бур останавливается, под сводами звучит эхо голосов: мастера обсуждают подвоз грузовиков с цементом и трубошпунтом. Так будут бетонироваться своды.

- Это пока возим по старому маршруту, со стороны города. Дня три, как «место встречи» обустроим, расчистим. И машины пойдут в том числе с противоположной стороны – рассказывают рабочие.

Пользуясь возможностью изучаем стены и пол. Еще вчера здесь трудилась буровая машина, следы ее резцов твердеют в спрессованной глине. Хотя если точно – то это суглинок, с примесью мелкого камня и минеральных пород.

Вместе с техническим рабочим Анваром Асляховым движемся к одной из транспортных шахт. По пути встречаем монтажников, инженеров, проектировщиков. Несмотря на глубину, мобильная связь здесь работает без помех. Что важно: например, детали крепления фиксирующих труб утончаются прямо над чертежом.

- С одной стороны все это понятно, не первую сотню метров работаем. С другой, на разных участках порода отличается, где-то больше песка. Есть нюансы, - объясняют инженеры.

И дополняют: этот отрезок – далеко не самый сложный. По словам старожилов проекта, больше всего проблем было с карстовой брекчией. Пустоты под землей образуются по разным причинам, далеко не все из них грозят обвалами. Другое дело, что они заполняются обломками пород различной прочности и плотности, иногда – затвердевшими от высоких температур. Учитывая это, скорость бурения на таких участках порой падала до одного метра в сутки. Или дело вставало из-за поломки оборудования.

- Сейчас надо потолок и стены залить бетоном. Чтобы не было вывалов грунта, как над Южной штольней, - говорит, притормозив на минуту, водитель одного из самосвалов. В кузове машины - какое-то оборудование, разглядеть его не удается. Но Анвар Асляхов предполагает, что это – насос для цементной станции.

Учитывая недавнее ЧП с проседанием дороги на улице Лесной проезд, монтажу сдерживающих конструкций уделяется особое внимание. Муравейник века

Уже на выходе из шахты машем рукой водителю очередного тягача. В его кузове – связка девятиметровых стальных труб, из которых на передовой сварят грунтоудерживающий каркас. Приходит мысль: а как дела с ливневой канализацией?

- Водоотвод наше предприятие не делало, работал другой подрядчик. Знаю только, что устроили все хитрым способом. Какой бы дождь ни шел, колодцы-приемники улавливают потоки и уводят их на очистные сооружения. В тоннель не попадает ни капли. Сами видели: грязь там если и есть, то лишь с колес заезжающих машин, - резюмирует рабочий.

Изнутри Северный тоннель Восточного выезда больше похож на муравейник. Строителей и техники столько, что все напоминает оживленную уфимскую улицу. На нее мы и попадаем через несколько минут. Проспект Салавата Юлаева движется в привычных направлениях. Автопоток настолько плотный, что больше похоже на текущую пробку. Риторический вопрос: насколько бы облегчил ситуацию прямой выезд до моста на реке Уфа?

А он сейчас активно строится. На прямую до него чуть больше десяти километров. Пока там монтируют опорные строения, частично – пролеты. Ускорителем мостостроительных работ как раз станет Северный тоннель.

Собственно подземка – это лишь часть Восточного выезда, как и мост. Все это создается одновременно с дорожной эстакадой, которая выведет автопоток на трассы М7 и М5. Совокупная длина этой транспортной системы - почти 14 километров. Из-за масштаба в народе объект уже прозвали «стройкой века». По словам специалистов, сейчас все работы завершены на 49 %. Запуск автопотока ожидается зимой следующего года.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

По словам генерального директора ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавова, только в 2022 году на строительство Восточного выезда потрачено около 3,5 млрд рублей.

Корзинка 2:

Как отметил заместитель премьер-министра правительства республики Раиф Абдрахимов, работы по прокладке Северного тоннеля опережают сроки на 30 дней.