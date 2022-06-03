Свет негасимой звезды

22 мая исполнилось 90 лет со дня рождения видного ученого, педагога и организатора науки Семена Шапиро. Он ушел из жизни в 2018-ом, а через год появилась книга о нем, составленная из воспоминаний коллег, учеников, друзей «Что остается людям». Из нее и взяты отрывки для сегодняшней публикации.

Ученый от Бога

История появления в 1970 году в УАИ команды профессора Александра Марковича Бамдаса, в которую входил и Семен Шапиро, такова. Научная электротехническая школа, сложившаяся в Горьковском политехническом институте и широко известная в Союзе, подверглась остракизму. По надуманному обвинению партийные функционеры просто не давали работать. Известного ученого, крупного электромеханика Бамдаса защитили ученики, выпестованные им кандидаты наук, но тоже не избежали наказаний и взысканий. Ректор УАИ тех лет Рыфат Мавлютов, озабоченный вместе со своими единомышленниками планами по развитию института и приглашавший на работу докторов наук из других вузов, предоставляя им комфортные условия, никак не мог оставить без внимания конфликтную ситуацию в Горьком (ныне Нижний Новгород – ред.). Туда был направлен проректор по учебной работе Виль Гареев с заданием «заполучить» всю группу в Уфу. У горьковчан были и другие предложения, но опытный переговорщик задачу успешно выполнил, а ректору удалось заручиться поддержкой местных партийных органов на переезд ученых (поскольку и Бамдас, и его «правая рука» Шапиро были членами КПСС).

Я к тому времени вернулся из аспирантуры МЭИ и работал на кафедре ТОЭ. Она была в основном молодежная и очень дружная, но науки там не было, отсутствовала аспирантура. Семена Валентиновича мы ждали с интересом, знали, что у него готова докторская, что он уже сформировавшийся ученый, хотя и старше нас не так уж на много. Наши ожидания он полностью оправдал. Научная жизнь кафедры забурлила, появились хоздоговора, аспирантура. Интеллигентный, доброжелательный, Семен Валентинович никому и никогда не отказывал в помощи и консультации.

Талантливый, многогранный ученый, блестящий организатор, он всегда умел вывести возглавляемые им структуры в передовые. Конструкторское бюро «Вихрь», которым он руководил в течение 10 лет, стало лучшим КБ в системе Минвуза России. Семена Валентиновича отличала способность нестандартно решать нестандартные задачи. Руководство вуза это знало и этим пользовалось. Как-то Мавлютову пришла в голову идея приобрести теплоход. Кому поручить, сомнений не возникло. Семен Валентинович с задачей справился, правда, теплоход был без двигателя, что поначалу ректора расстроило, но потом оказалось правильным шагом. Без двигателя теплоход вдвое дешевле, а в связи с буксиром очень походил на настоящий, расположившись у кромки воды. Сразу решилась проблема, как занять гостей и многочисленные комиссии. Плюс к тому теплоход стал местом отдыха сотрудников «Вихря»: он находился на Павловке.

Когда в середине 80-х был создан академический институт по проблемам сверхпластичности металлов, Оскар Кайбышев пригласил ученым секретарем Семена Шапиро с целью «настройки» института, где существовали здания, костяк сотрудников, финансирование, но необходимо было наладить функционирование, что называется – «запустить». И Семен Валентинович справился с задачей блестяще.

Салават Кусимов, член-корреспондент АН РБ, профессор, ректор УГАТУ с 1996 по 2003 гг.

Звездный период

В 1975 году я попросил С.В. стать научным руководителем моей работы. Помню, когда пришел к нему с толстой пачкой рукописей и публикаций, он попросил объяснить, что к чему, и оставить бумаги на два дня для ознакомления. При следующей встрече сказал, что здесь материала на две-три диссертации, надо сократить, и предложил свой план и структуру работы. Все замечания и предложения были им написаны. Когда я взглянул на его записи, то пришел в ужас: крупные каракули нерадивого ученика первого или второго класса. Уже дома решил прочитать в спокойной обстановке. И удивился во второй раз. Я читал его записи, как печатный текст, без всякого затруднения. Каждое слово прописано полностью и без сокращений. Логика изложения была идеальной. Дар изложения мыслей у С.В. был уникальный. Писал он с первого раза (без черновиков). Все черновики обрабатывались в голове, а на бумаге все излагалось набело.

Диссертация моя получилась качественной, приятно было слышать отзывы коллег из Ленинградского политехнического института о том, что по уровню не уступает докторской.

Как в любом большом коллективе, и в «Вихре» со временем возникали конфликтные ситуации, а соревновательность среди разработчиков переросла в нездоровое соперничество. В этой обстановке С.В. как руководитель, умеющий ладить с людьми, готовый идти на компромисс ради дела, не стал держаться за должность и ушел на преподавательскую работу. Однако неудачная смена руководства СКТБ привела к длительному застою организации, что в конечном счете закончилось ее гибелью. В 1984 году завершился период прекрасной эпохи СКТБ «Вихрь».

Ринат Киямов, кандидат технических наук, директор ОО «НТП Инвертор».

Внутренняя свобода

Большая часть моей жизни связана с авиационным институтом, куда я пошла работать сразу после окончания факультета иностранных языков БГУ. Институт стал дорогим для меня местом, где незаметно пролетели сорок лет жизни…

С профессором Шапиро мы познакомились случайно в первые дни моей работы. В те годы не хватало аудиторий для практических занятий. Как правило, молодые преподаватели «кочевали» по разным корпусам. Как-то стоим со студентами у проходной корпуса, где находилось СКТБ ППЧ «Вихрь», аудиторию не нашли, впору отменять урок… Тут заметил нас, пробегая мимо, Семен Валентинович Шапиро, пожалел и приютил у себя в одной из лабораторий. В тот момент я была безмерно ему благодарна. А он великодушно выделил нам место на весь семестр. Тогда я еще не знала, что он муж Аллы Анатольевны Докучаевой, журналиста и писателя, в дальнейшем близкого человека для моих родителей.

Позднее я ближе поняла Семена Валентиновича и как человека, и как ученого. Подлинная наука – это честность ученого перед самим собой и научным сообществом, а также свобода научного поиска. Ученый может совершать серьезные научные открытия в весьма скромных условиях, но только если по-настоящему живет своими исследованиями и обладает свободой в научном поиске. Внутренняя свобода, как мне кажется, была одной из главных ценностей в жизни С.В. Шапиро. Его отличала врожденная интеллигентность и сдержанность, но я ощущала его внутренний стержень и силу. И понимала, что неспроста эта сила характера и воля. Немало жизненных испытаний, проверок на прочность преподносила ему судьба, но он никогда не поступался принципами, не ронял чести ученого и человека. У него нет больших государственных наград, но есть огромный авторитет в научном мире, он оставил после себя выдающиеся научные труды, воспитал плеяду учеников и единомышленников. А это главное достижение для ученого и педагога.

Альфия Каримова.

Полезное соавторство

Став в 1974 году первым директором хозрасчетной научной организации СКТБ «Вихрь», Семен Шапиро и далее активно работал над использованием преобразовательной техники в электротехнических комплексах.

Семен Валентинович на кафедре электромеханики УГАТУ, которая стала правопреемником кафедры электрических машин и аппаратов, возглавил новое интересное направление. К нему он привлек магистров, читал авторский курс лекций, была создана лабораторная установка каскадного синхронно-асинхронного генератора, на котором экспериментально были подтверждены ранее полученные теоретические положения. Результаты были опубликованы в журналах, доложены на международных конференциях, а в центральном издательстве «Инновационное машиностроение» в 2018 году вышла монография «Каскадные электромеханические системы» объемом 14 печатных листов. Над ней мы работали с Семеном Валентиновичем в соавторстве.

Флюр Исмагилов, доктор технических наук, профессор.

В школьном классе

Я встретилась с замечательным человеком и ученым в 1996 году на научно-практической конференции в Белорецке. Лекции читали известные в республике ученые. Профессор Шапиро сразу обратил на себя внимание высоким профессионализмом, с одной стороны, и остроумием, человечностью, доступность - с другой. Его было невероятно интересно слушать, открывать для себя новое в постоянно идущей вперед науке.

Подошла познакомиться, закинула «удочку», не согласится ли Семен Валентинович выступить перед моими старшеклассниками. Получила утвердительный ответ и не преминула позже это организовать.

Вот тогда и завязалась наша дружба – школьной учительницы и именитого профессора. Семен Валентинович с удовольствием встречался с учениками как в школьных стенах, так и в вузовских, на днях открытых дверей. Не раз я слышала от него слова разочарования по поводу слабой школьной подготовки по физике у тех первокурсников, что приходят в вузы. С огромной любовью рассказывал о своей вузовской работе со студентами, чувствовалось, что она доставляла ему подлинное удовлетворение. И он зажигал молодёжь своей творческой энергией и неуспокоенностью. Неслучайно после таких встреч у ребят возникало желание пойти учиться в технические вузы.

Татьяна ФОМИЧЕВА, директор школы №4.

Так и будем считать

Не зря говорят, что доброжелательный человек хочет и окружающих осчастливить. Вот и в данном случае – общение с Семеном Валентиновичем не только не напрягало (а я вначале боялась показать свою необразованность), а расслабляло, радовало и повышало самооценку, потому что он умел найти в каждом что-то хорошее, выпятить это качество и предоставить в позитивном для окружающих свете. Я очень горжусь, что знала Семена Валентиновича, что имела возможность общаться с ним, его семьей, его друзьями, иногда сидеть с ним рядом, танцевать с ним, слышать и слушать его.

Не получается писать о Семене Валентиновиче в прошлом времени. Говорят, что человек проходит несколько жизней – до рождения, после рождения и после смерти. Если мы его помним, часто вспоминаем, ссылаемся на него, на его слова значит он рядом. Так и будем считать.

Эльза Ахмадеева, профессор кафедры госпитальной педиатрии Башкирского медицинского университета, доктор медицинских наук.

Записала Алла ДОКУЧАЕВА.