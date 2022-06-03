Эталон метролога

В мае Алина Гайнуллина победила в Республиканском отраслевом конкурсе «Мастера Башкортостана» в номинации «Лучший метролог» по компетенции «Обеспечение единства измерений». Сотрудница ОДК-УМПО опередила 12 специалистов из 8 предприятий республики.

Алина Гайнуллина — контролер измерительных приборов и специального инструмента, работает в центральной измерительной лаборатории завода. С их помощью детали авиационных и индустриальных двигателей проверяют на отсутствие брака. От результатов ее труда зависит качество и надежность изделий, выпускаемых в УМПО.

То, что ее дело — техника, Алина поняла не сразу. Получив первое образование (юридическое), девушка не могла найти подходящую вакансию по профилю.

- По совету мамы — она работала на заводе — решила попробовать себя в другой профессии и в марте 2012 года пришла в объединение, - говорит Алина. - В УМПО трудятся многие мои родственники и знакомые. Кому-то важна стабильность, а на заводе она есть. Другим удобно добираться. Многих привлекает график работы и соцпакет, особенно льготы на путевки в детские лагеря.

На заводе Алине сразу предложили получить второе образование в Уфимском авиационном техникуме, поскольку поверка оптико-механических приборов, эталонов и средств измерений — ответственная задача, для выполнения которой необходимо техническое образование.

В метрологической службе ОДК-УМПО к вопросам подготовки кадров подходят серьезно. Специалисты осваивают работу со всеми средствами измерения, чтобы обеспечить взаимозаменяемость. Все сотрудники группы эталонирования каждые пять лет проходят обучение и подтверждают квалификацию.

- У нас особая миссия, мы подписываем документ государственного образца, а значит, не имеем права на ошибку, - говорит руководитель Алины, мастер контрольного участка лаборатории Альфия Яппарова.

Представлять предприятие на конкурсе профессионального мастерства — дело тоже весьма ответственное и почетное, и Алина с ним прекрасно справилась. Задания не вызвали у участницы затруднений. Их практическая часть схожа с повседневными рабочими задачами.

- Нужно верить в свои силы и не бояться сложностей, - говорит Алина. Девушка отмечает очень дружелюбную атмосферу конкурса: жюри поддерживает участников и объективно оценивает каждого. По ее мнению, участвовать в профессиональных соревнованиях полезно. Это и проверка знаний, и обмен опытом с работниками других предприятий. Особенно приятно, что победители и их руководители получили денежные премии. Свою Алина планирует потратить на подарок по случаю дня рождения. Поздравляем лучшего метролога Башкортостана и желаем дальнейших достижений.

ВРЕЗ

Сегодня ОДК-УМПО плотно загружено заказами на три года вперед и далее снижение загрузки не планируется. Предприятию требуются 2 000 сотрудников самых востребованных в машиностроении специальностей — здесь есть работа для токарей, операторов станков с числовым программным управлением, фрезеровщиков, инженеров-технологов, контролеров. Кстати, последняя упомянутая профессия на заводе обычно чисто женская. Контроль качества изделий требует исключительной внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Корзинка:

Второе место заняла Айгуль Рустямова (АО «МК «Витязь», г. Ишимбай), третье - у Светланы Лукьяновой (ЗАО «БЗРП», г. Белорецк).

Наиля ГАЛЛЯМОВА.