Кто поедет в Самарканд

По итогам визита делегации Республики Башкортостан в Узбекистан заключено 19 соглашений на сумму 200 млн долларов. Азия – перспективное направление для нас в существующих реалиях. Чем же мы интересны друг другу?

– Мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономических взаимоотношений. В целом Узбекистан налаживает активные связи с регионами России. В 2021 году наша деловая делегация посетила Башкортостан, а артисты – участники Всемирной Фольклориады – до сих пор с восторгом вспоминают этот праздник народного творчества. Мы готовы развивать отношения во всех сферах – от межпарламентского сотрудничества до организации прямых поставок плодоовощной продукции, развития пчеловодства, туризма, культурного и межвузовского обмена, - отметил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов.

Наша республика представляет сотрудничество в области сельхозпроизводства: закупка продукции, обмен научными достижениями в агропроме.

- Эти отношения всем принесут пользу. Башкортостану есть чем торговать: у нас хорошо развито машиностроение, переработка нефти, химическая промышленность, сельское хозяйство. Легкая промышленность получит хороший импульс для развития, потому что у нас производство развито, а сырья не хватает. Узбекистан может дать очень ценное сырье – хлопок, - считает кандидат политических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права БГУ Николай Шонин.

Намечается еще один крупный проект — «Агроэкспресс»: прямые поставки по железной дороге из Узбекистана в Башкирию и обратно, что позволит снизить себестоимость, а значит, и цены для покупателей. К нам будут привозить плодоовощную продукцию, а в Узбекистан отправлять сахар, растительное масло, курятину, говядину. Ряд узбекских компаний уже предложили свои вагоны и услуги.

- Было решено отправить к нам пробную партию лука (чтобы не использовать рефрижераторы) и посмотреть, насколько это будет быстро и выгодно. В случае положительных результатов заявимся в федеральную программу, - пояснил руководитель ЦСР РБ Рустем Давлетов.

Еще один перспективный проект запланировала уфимская компания «Гард-сервис» - она будет собирать в Узбекистане технику для химобработки посевов.

Обсудили возможность локализации коврового производства с крупнейшим узбекским предприятием «СамАнтепГилам». Завод, основанный в 2000 году как небольшая ткацкая фабрика, за 20 с небольшим лет стал одним из ведущих производителей ковровых изделий в Средней Азии и СНГ.

Коллектив из тысячи человек выполняет полный производственный цикл – от изготовления нитей до упаковки готовой продукции. Ее поставляют по всему миру через сеть фирменных магазинов, в том числе в интернете. Всего экспортируют около 60 процентов выпускаемых изделий.

В Башкортостане пока нет подобного завода. Мы можем предложить сырье, инфраструктуру и оборудование, а также финансовые меры поддержки для развития производства ковров и искусственных материалов, открыть для узбекских партнеров хороший рынок сбыта. Запуск такого завода стал бы хорошим стимулом для нашей легкой промышленности и позволил создать новые рабочие места.

Агния АСТАФЬЕВА.