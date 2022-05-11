Цена красоты

Бизнес, будь он средний или малый, никогда не стоит на месте и все, что с ним происходит, это влияние внешних факторов. Нынешний год стал для многих предпринимателей испытанием. Как переживает западные санкции индустрия красоты, рассказала Алина Иванова – владелица парикмахерской «Богема».

– Эта ситуация напомнила начало 2020 года, когда нас позакрывали из-за пандемии. Тогда я подумала – чего только я не видела, чего не испытала в этой жизни, чтобы испугаться самоизоляции? Люди как стриглись, так и будут стричься. Закроют салон, постоянные клиенты все равно будут приходить домой или сама стану выезжать – такое я практиковала в начале своего пути, – завела разговор Алина.

Родилась в Уфе, затем семья переехала в город Октябрьский, где она окончила школу, колледж и вышла замуж. Там же родилась и дочь. Увы, брак оказался неудачным, и впоследствии она в буквальном смысле слова сбежала от мужа с алкогольной зависимостью и склонностью к агрессии.

– Стричь волосы любила с детства, но пошла в педагогический. Когда сидела в декрете с ребенком, а муж пропивал все деньги, я, чтобы прокормить себя и купить для дочери хотя бы какую-нибудь одежду, начала стричь знакомых. Приходили подруги, однокурсницы, их мамы, тети, знакомые… Одних стригла дома, пока спала дочь, к другим выезжала сама, с ребенком в коляске, – вспоминает Алина.

В Уфу переехала в 2012 году без денег, без знакомых, без гарантированного рабочего места. Практически в никуда. Сняв комнату, начала работать буквально за копейки.

– Работала с самыми дешевыми ножницами, бытовыми расческами и понимала: чтобы получить результат, развиваться в профессиональном плане, нужны хорошие инструменты, – говорит Алина.

Накопив небольшую сумму, арендовала кресло в одном из салонов красоты. Отказывала себе в еде, новой одежде, но всегда стремилась обновлять инструменты. Клиенты ценили ее мастерство, любили за открытость, душевные разговоры, умение слушать и давать дельные советы. Как говорит сама Алина, порой к ней приходили только для того, чтобы высказаться или получить совет. Предлагали даже пойти в психологи, но она с каждым днем все больше осознавала, что ее место перед зеркалом с ножницами и расческой.

– Мне повезло, что рядом всегда находились люди, которые направляли меня в правильное русло. Владелица салона, где я работала, намекнула, что неплохо было бы пройти какие-нибудь курсы, получить сертификат, диплом. Тогда можно было бы повысить цены, – делится парикмахер.

Так она прошла первые курсы и так втянулась, что тут же начала копить деньги на следующие. Потом был второй сертификат, третий, пятый, дальше – участие в конкурсе «Золотая куница». Тогда она поняла, что достигла определенных успехов, и решила отделиться от салона и начать собственное дело.

К началу пандемии она уже твердо стояла на ногах – постоянные клиенты за несколько недель записывались к ней на сложные окрашивания, стильные стрижки. У индивидуального предпринимателя Алины Ивановой в парикмахерской «Богема» были и ассистенты – к ней устраивались на работу начинающие мастера, чтобы оттачивать умение, набраться опыта, создать клиентскую базу.

– Цены на услуги поднимаются раз в год-полтора с учетом инфляции. Стрижки в среднем на 50-100 рублей, однотонное окрашивание – от ста в зависимости от длины волос. Поднимала цены прошлым летом. Планировала, что если все будет стабильно, держать их в ближайшие полтора, а может, и два года, но, увы, не получается. С июля все подорожает, – говорит Алина.

По ее словам, это связано с тем, что идет износ инструментов, заканчиваются дополнительные материалы: краски, шампуни, бальзамы. Например, уже истекал срок службы машинки для стрижки волос, и вот буквально на днях сломались зубчики. Стоимость ремонта обойдется примерно в ту же сумму, за которую она в начале года могла купить новую. Цена американской машинки взлетела с семи тысяч до 17-и.

То же касается и красок. Если раньше она без сомнений держала в запасе всю палитру из 60-ти оттенков и даже в нескольких экземплярах, то сейчас закупает только выборочно – самые ходовые цвета и при необходимости миксует их.

– Краски подорожали в полтора раза, несмотря на то, что изготавливаются в Санкт-Петербурге. Объясняют это тем, что раньше сырье поставлялось из Европы, а сейчас перешли на индийские и китайские аналоги, – говорит Иванова.

То же касается и расчесок, брашингов и других расходных материалов – поставщики бельгийского производителя «Оливия Гарден» в несколько раз завысили ценники, объясняя это тем, что сейчас закупают товар через другие страны, и это существенно повышает цены.

Коснулась санкция и статуса бизнеса – Иванова была оформлена как индивидуальный предприниматель, а сейчас вынуждена оформиться как самозанятая. Это означает, что не может нанимать персонал, соответственно, и аренду платить одной. Так же прекратились начисления в Пенсионный фонд, пропала страховка.

Порой можно услышать от клиентов, мол, у работников сферы обслуживания руки подорожали, почему завышают цены и какое отношение имеют западные санкции к их услугам. Звучит, конечно, странно и порой пренебрежительно.

– Мы, хоть и малый бизнес, но все равно зависим от этой ситуации. Взять даже, например, то, что подорожали продукты. Если не будем «успевать» за инфляцией, скоро просто не сможем покупать хлеб, творог, мясо. Я до последнего держала прежние цены, так как были запасы с предыдущих закупок, но и не было стабильности, не понимали, чего ждать дальше. Сейчас практически все полки, шкафчики опустошены, новая продукция в разы дороже, поэтому и растут цены на наши услуги, – признается Алина.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru