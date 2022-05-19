О чем рассказала русская парижанка?

С Ниной Турицыной мы познакомились еще в 2006-м, когда она пришла в редакцию с детективом. Еженедельник выходил тогда тиражом 25 000 экземпляров, и его моментально раскупали. Детектив понравился нашему главному редактору, так началось сотрудничество с новым автором, у которого еще не было ни одной книги, а лишь публикации в местных изданиях, где печатали ее стихи, статьи, рассказы и рецензии на спектакли. Потом мы каждую неделю ждали ее нового детектива - настолько они были разными по сюжетам, но всегда захватывающими: пока не дочитаешь до конца, не оторвешься. С ней сегодня наша беседа.

- Со временем у вас вышли книги «Белое на белом», «Средство от измены», «Русская парижанка», четвертая сейчас выходит в Санкт-Петербурге. Расскажите о ней.

- Там не только детективы, но и рассказы, и мемуары о знаменитых людях. У меня была педагог по музыке Мария Яковлевна Вайнерман, уроженка Одессы, окончившая школу Петра Соломоновича Столярского, знаменитого скрипача-педагога, основателя первой в СССР школы –десятилетки для одаренных детей. В войну она была эвакуирована в Саранск, затем вернулась в Одессу. История ее знакомства с Жуковым, изменившая всю ее жизнь, из-за чего она оказалась в Уфе – в этом рассказе. А ее муж, полковник ВВС, ежегодно принимал участие в воздушных парадах, руководимых сыном Сталина Василием Иосифовичем. Так что все из первых рук. А с другой героиней, Ниной Александровной Антоновой, доцентом кафедры романо-германской филологии, я познакомилась на выставке Виктора Домашникова.

- Знаю, что учителем его отца, народного художника СССР Бориса Федоровича Домашникова, был ваш отец?

- Да, мой папа - выпускник Художественного института имени Сурикова, бывшего училища живописи, ваяния и зодчества. Так мы познакомились и подружились. К юбилею Нины Александровны, на который с наградой приезжал в Уфу консул французского посольства, была напечатана моя статья. Но потом, когда узнала ее поближе, написала целый рассказ об этой незаурядной женщине. Она родилась и первые 27 лет своей жизни прожила в Париже. Что касается крымских партизан, переживших ужасы оккупации в каменоломнях - мы в основном знаем лишь об Аджимушкае, где теперь музей. Таких убежищ было в Керчи и ее окрестностях много: в них до войны добывали камень бут, из которого построена вся Керчь. И вот на первой встрече с читателями в Центральной библиотеке Керчи ко мне подошла дама, почетный гражданин города–героя и попросила: «К нам, ветеранам, детям войны, каждый год перед 9 мая приходят школьники, приглашают выступить на пионерских сборах и комсомольских собраниях, потом пишут маленький отчет в газету, и всё. А рассказать, что мы пережили и как страдали – мало кому нужно. Мне кажется, вы могли бы это сделать». Разве я могла ей отказать? Для написания целого рассказа ее детских воспоминаний - было мало, пришлось обращаться к военным дневникам Симонова, к взгляду с той стороны – к книге «Невыигранные победы» фашистского генерала Эриха Манштейна, оккупировавшего Крым в 1942-м, а в июле 1944-го активному участнику покушения на Гитлера.

Встречались мы потом еще многие годы, она приводила ко мне в гости других «пiдскальных» детей. Им – Нелли Ивановне Ковбасе и Валерию Барабашу - я посвятила рассказы : «Дети Багеровского подземелья» и «Военнопленные». О войне еще одна вещь - повесть «Рига».

- Откуда вы берете сюжеты для детективов и рассказов? Из своей жизни?

- Нет, ничего автобиографического у меня нет. Это Эльза Скиапарелли могла написать «Моя шокирующая жизнь», а кому интересна моя? Все рассказы - или придуманный сюжет, или действительная история, но добавлено и переделано так, чтобы героев не узнали и не получилось, как с рассказом Чехова «Попрыгунья», когда друзья не простили автору откровений об их личной жизни.

- Вы же пишете не только прозу.

- Да, есть стихи, их довольно много, но ни одной поэтической книги нет. Есть публикации в литературных журналах: «Юность», «Аврора», «Невский альманах» и даже победы в литературных конкурсах: Бунинском, Волошинском, Тургеневском, им. Крапивина.

А в 2021-м я как председатель Баш.отделения Союза российских писателей проводила с Фондом «Мажит Гафури XXI век» конкурс «Женские судьбы», который оказался международным, работы были присланы даже из США, Италии, Израиля, Беларуси.

Ирина ШИПУНОВА.

Встреча с Ниной Турицыной в Центральной городской библиотеке (улица Российская, 138) состоится 28 мая в 19 часов.