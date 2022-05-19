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О чем рассказала русская парижанка?

Автор: cmanager от 19-05-2022, 10:12

О чем рассказала русская парижанка?С   Ниной Турицыной мы познакомились еще в 2006-м, когда она пришла в редакцию с детективом. Еженедельник выходил  тогда тиражом 25 000  экземпляров, и его  моментально раскупали. Детектив понравился нашему главному редактору, так началось сотрудничество с новым автором, у которого еще не было ни одной книги, а лишь публикации в местных изданиях, где   печатали ее стихи, статьи, рассказы и рецензии на спектакли. Потом мы каждую неделю  ждали ее нового детектива - настолько они были разными по сюжетам,  но всегда захватывающими: пока не дочитаешь до конца, не оторвешься. С ней сегодня наша беседа.

- Со временем у вас вышли книги «Белое на белом», «Средство от измены», «Русская парижанка», четвертая сейчас выходит в Санкт-Петербурге. Расскажите о ней.

- Там не  только детективы, но и рассказы,  и мемуары о знаменитых   людях. У   меня была педагог   по музыке Мария Яковлевна Вайнерман,  уроженка Одессы, окончившая  школу Петра Соломоновича Столярского, знаменитого скрипача-педагога, основателя первой в СССР школы –десятилетки для  одаренных детей. В войну она была эвакуирована в Саранск, затем вернулась в Одессу. История ее знакомства с Жуковым, изменившая всю ее жизнь, из-за чего она оказалась в Уфе – в этом рассказе. А ее муж, полковник ВВС, ежегодно принимал участие в воздушных парадах,  руководимых сыном Сталина  Василием Иосифовичем. Так что все из первых рук. А с  другой героиней,  Ниной Александровной  Антоновой, доцентом кафедры романо-германской филологии, я познакомилась на выставке Виктора Домашникова.

- Знаю, что учителем его отца, народного художника СССР Бориса Федоровича Домашникова, был  ваш отец?

- Да, мой папа - выпускник Художественного института имени Сурикова, бывшего училища живописи, ваяния и зодчества.  Так мы познакомились и подружились. К  юбилею Нины Александровны, на который с наградой приезжал в Уфу консул  французского посольства,  была напечатана моя статья. Но  потом, когда узнала ее поближе,  написала целый рассказ об  этой незаурядной женщине. Она родилась и первые 27 лет своей жизни  прожила в Париже. Что касается крымских  партизан, переживших ужасы оккупации в каменоломнях -  мы в основном знаем лишь об Аджимушкае, где теперь музей. Таких убежищ было  в Керчи и ее окрестностях много: в них  до войны добывали камень бут, из которого   построена вся Керчь.  И вот на первой встрече с читателями в Центральной библиотеке Керчи ко мне подошла дама, почетный гражданин города–героя и попросила: «К нам,  ветеранам, детям войны, каждый год перед 9 мая приходят школьники, приглашают выступить на пионерских сборах и комсомольских собраниях, потом пишут маленький отчет в газету, и всё. А рассказать, что мы пережили  и как страдали –  мало кому нужно. Мне кажется, вы   могли бы это сделать». Разве я могла ей отказать? Для написания целого рассказа ее детских воспоминаний  -  было  мало, пришлось обращаться к военным дневникам Симонова, к взгляду  с той стороны – к книге «Невыигранные  победы» фашистского генерала Эриха Манштейна, оккупировавшего Крым в 1942-м, а в июле 1944-го активному участнику покушения на Гитлера.

Встречались мы потом еще многие годы, она приводила ко мне в гости других  «пiдскальных» детей. Им – Нелли Ивановне Ковбасе   и Валерию Барабашу - я посвятила рассказы : «Дети Багеровского подземелья» и  «Военнопленные». О войне еще одна вещь -   повесть «Рига».

- Откуда вы  берете сюжеты для детективов и рассказов? Из своей жизни?

- Нет, ничего автобиографического у меня нет. Это Эльза Скиапарелли могла написать «Моя шокирующая жизнь», а кому интересна моя? Все рассказы  - или придуманный  сюжет, или действительная  история, но добавлено и переделано так, чтобы героев не узнали и не получилось, как с рассказом Чехова «Попрыгунья», когда  друзья не простили автору откровений  об их личной жизни.

- Вы же пишете не только прозу.

- Да, есть стихи, их довольно много,  но ни одной поэтической книги нет. Есть  публикации в  литературных журналах: «Юность»,   «Аврора»,   «Невский альманах» и даже победы в литературных  конкурсах: Бунинском, Волошинском, Тургеневском, им. Крапивина.

А в 2021-м я  как председатель Баш.отделения  Союза российских писателей проводила с Фондом «Мажит Гафури XXI век» конкурс  «Женские судьбы», который оказался международным, работы были присланы даже из США, Италии, Израиля, Беларуси.

Ирина ШИПУНОВА.

Встреча с Ниной Турицыной в Центральной городской библиотеке (улица Российская, 138)  состоится 28  мая в 19   часов.

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Категория: Четверг

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