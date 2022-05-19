По законной меже

В республике бесплатно уточнят границы 4 тысяч садовых земельных участков с помощью комплексных кадастровых работ. О том, с какими сложностями, связанными с их узаконением, сталкиваются садоводы и как их решить, рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Марат Мирзаянов.

- Насколько злободневна эта проблема для наших дачников?

- На территории Башкортостана в ЕГРН содержится более 303 тысяч земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, из них только в отношении 70% (209,6 тыс.) зарегистрировано право собственности.

Проблема актуальна для всех регионов, не только для РБ. Сложности возникают как у самого товарищества по оформлению общего имущества, так и у садоводов, использующих участки в пределах СНТ.

- С какими сложностями при узаконении общего имущества сталкиваются председатели СНТ?

- Причиной чаще всего является отсутствие местоположений общих границ всего товарищества или проектной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок СНТ.

Все это ведет к выпадению объектов из налогообложения, к трудностям содержания СНТ, также выявляются земли, не входящие в садовые товарищества, порождаются споры между садоводами, в том числе по границам участков.

Создать условия для узаконения земельных участков в первую очередь помогает уточнение границ, в том числе благодаря комплексным кадастровым работам, которые проводятся за счет бюджетов разных уровней.

- Что дает установление границ в конечном итоге?

- Наличие четко установленных границ для любого земельного участка позволяет без лишних проблем совершать с ним любые операции и сделки. Кроме того, межевание поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади, а ошибочная площадь участков, в том числе, может вести к неверному определению размера земельного налога.

- Какой объем ККР запланирован на 2022 год? Где можно узнать о них?

- В 2022 году в Башкортостане запланировано проведение комплексных кадастровых работ на бюджетные средства в отношении 4099 земельных участков в СНТ, расположенных в 22 кадастровых кварталах. Для сравнения - в 2021-м они проведены в 9 кадастровых кварталах.

В целом же на текущий год из федерального бюджета выделена беспрецедентная сумма – 97 млн рублей, на эти средства проведут ККР в 13 городах и 30 районах в отношении 470 кадастровых кварталов. Сведения о том, какие кадастровые кварталы подпадают под ККР в 2022 году, можно найти на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба» - «Статистика и аналитика» - «ККР» - «2022 год».

- Что делать тем, кто не попал в этот список?

- Если кадастрового квартала, в который входит ваш СНТ, нет в указанном списке, то садоводы имеют права сами их заказать. В республике есть опыт проведения ККР за счет самих садоводов – с 23 марта 2021 года возможность инициировать комплексные кадастровые работы разрешили не только местным органам власти, но и частным субъектам (гражданам и организациям). Например, за счет собственных средств граждан (садоводов) проведено уточнение границ участков «Тихий остров» (Уфимский район). В этом случае, несмотря на то, что ККР заказывают частные лица, бремя их организации ложится на органы местного самоуправления.

Если же садоводы не хотят заказывать ККР на свои средства, то они имеют право подать заявку в уполномоченный орган для включения кадастрового квартала, в который входит их СНТ, в план будущих ККР в районе (городе).

- Как выполняются комплексные кадастровые работы?

- Исполнители определяются на конкурсной основе. Функции заказчика выполняют муниципальные власти, они обязаны контролировать все этапы работ и осуществить приемку.

На первом этапе кадастровые инженеры собирают необходимые документы с исходными данными, подготавливают проект карты-плана территории.

Согласование местоположения границ земельных участков проводит специальная согласительная комиссия.

В случае если правообладатель не согласен с тем, как в итоге меняется граница его участка, он вправе заявить об этом комиссии, представить соответствующие документы в подкрепление своей позиции.

После работы согласительной комиссии исполнитель оформляет проект карты-плана территории в окончательной редакции, утверждает документ заказчиком, и представляет его в Управление Росреестра по РБ.

- Вы упомянули, что другой наиболее частой проблемой является отсутствие надлежащих документов у самого СНТ. Что делать в этом случае?

- Действительно, второй по популярности проблемой СНТ является отсутствие надлежащих документов. Возможно, у них имеются старые госакты или постановления о предоставлении им участка под организацию товарищетсва, однако их на сегодняшний день недостаточно, чтобы оформить и закрепить право за СНТ (места общего пользования).

Для оформления прав требуется обратиться в уполномоченный орган – Министерство земельных и имущественных отношений РБ за предоставлением участка. Возможно, потребуется проведение кадастровых работ по уточнению ранее учтенного участка, сведения о котором уже внесены в ЕГРН, либо по образованию нового. Проектную документацию на весь сад также уполномочено подготавливать МЗИО РБ.

- А что касается садоводов-физлиц? Они имеют право бесплатно узаконить садовые земельные участки?

- Да, члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации, имеют право независимо от даты вступления приобрести земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно при соблюдении условий.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в Минземимущество РБ, приложив схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную самостоятельно (при необходимости), протокол общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между его членами. После вынесения решения о предварительном предоставлении земельного участка заявитель обеспечивает подготовку межевого плана земельного участка. Далее, после образования и постановки на государственный кадастровый учет садового участка, уполномоченный орган готовит решение о предоставлении земельного участка.

- Какие еще есть проблемы оформления садовых участков и объектов строительства за физическими лицами и каковы пути их решения?

- Часто бывают проблемы, связанные с предельными минимальными и максимальными размерами участков. Они устанавливаются Правилами землепользования и застройки муниципального образования. Здесь выходом из ситуации является только внесение в них изменений. Соответственно, что и как можно построить на конкретном участке, также зависит от Правил и градостроительных регламентов территории.

Вторая популярная причина – ограничительные зоны – водоохранная и т.д. Наличие сведений о нахождении садового земельного участка в той или иной зоне является основанием для приостановления учетно-регистрационных действий для регистрации в собственность.

Земельные участки расположены в полосе отвода железных дорог: проблема в том, что участки находятся в федеральной собственности и оформление садовых участков осуществляется путем предоставления в субаренду.

Зачастую отсутствуют правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на садовые земельные участки или бумаги о членстве в СНТ. Здесь решение только одно - необходимо осуществлять поиск документов в архивах.

Зарина ХАНОВА.