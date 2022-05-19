От телеграфа до радио, от радио – к интернету

- Наш музей изначально создавался как красный уголок – такие были на каждом советском предприятии, - рассказывает сотрудник «Башинформсвязи», историк Елена Лукина. - Но постепенно оборудование, на котором работали телефонисты, телеграфисты, совершенствовалось, а то, что использовалось раньше, устаревало. Тогда и появилась идея создать музей, который расширялся с каждым годом. Здесь можно проследить историю связи: от почты и телеграфа до радио, телефонии, интернета.

Телеграф в Уфе появился в 1863 году - с вводом в действие линии Москва - Казань - Уфа, отсюда линия шла дальше на Челябинск, Томск, Иркутск и Хабаровск. Сначала он был только для властей и военных, но в конце 1870-х стали принимать телеграммы от населения. Первоначально телеграфисты пользовались аппаратами Морзе (он у нас тоже есть), затем были внедрены аппараты Юза и другие: сообщения стали записываться не точкой-тире, а буквами, устройства стали похожи на пишущие машинки.

А знаете ли вы, что телеграфисты, так сказать, принадлежали к особой кастой служащих? Они должны были передавать информацию, но не распространять ее. Поэтому телеграфисткам разрешалось выходить замуж только за почтальона, телеграфиста, телефониста. Иначе она теряла работу. В нашем собрании имеется и телеграфный аппарат того типа, который используется до сих пор: не все сообщения можно доверить интернету.

Есть у нас и старинный телефонный аппарат. Они начали появляться в Уфе в конце XIX века: на 1 января 1890 года в городе их насчитывалось 173. Первыми телефонизировались предприятия, принадлежавшие бельгийским и шведским, затем – российским предпринимателям.

Но самый значимый момент, отраженный в нашем музее – это развитие радио. Телеграф, как и телефон – средство коммуникации между отдельными людьми, тогда как радио позволяет принести информацию, агитацию, культуру в каждый дом. Поэтому в музее представлено множество радиоприемников.

Например, первый советский крупносерийный коротковолновый КУБ-4 – на момент начала войны именно он чаще всего встречался у радиолюбителей, и его требовалось сдать государству под страхом смертной казни. У нас находится экземпляр, принадлежавший начальнику цеха уфимского радиоцентра Герману Ионовичу Швецову – основателю Общества радиолюбителей в Башкирии, который этот приказ не выполнил. А 42 года спустя подарил свой КУБ-4 музею.

Пожалуй, главные достопримечательности музея имеют отношение к радиостанции имени Коминтерна: макет, воспоминания участников работы и индуктивная катушка, которая позволяла заглушать вражеские радиостанции. А заглушить нашу станцию или даже определить, откуда идет вещание, немцы не могли.

В ноябре 1941-го станция РВ-1 на 500 кВт (на тот момент самая мощная в Европе) была эвакуирована из Подмосковья в Уфу. Однако введение в строй затягивалось: для постройки 150-метровых стальных мачт не хватало деталей, монтажников, оборудования. Станция начала регулярно работать 12 июня на двух основных мачтах, позже их стало четыре (плюс вспомогательные мачты пониже). Около каждой мачты и по периметру РВ-1 стояли вооруженные часовые.

От Глумилино, где располагалась основная аппаратура, до радиорубки в Доме связи на Ленина, 28 был проложен кабель. Так что, когда люди слышали «Говорит Москва», на самом деле трансляция велась из Уфы. Отсюда же в 1942-43 годах на оккупированные страны фашистского блока 20 часов в сутки транслировались антифашистские передачи на 18 европейских языках. Из Уфы к жителям своих стран обращались руководители Исполкома Коминтерна Георгий Димитров, Долорес Ибаррури, Климент Готвальд, Отто Куусинен, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Морис Торез.

Станцию демонтировали в 2007 году.

Также у нас есть патефон времен войны, который проигрывает пластинки из прессованного угля. А в соседнем зале – полевой телефонный аппарат Великой Отечественной и катушка с проводом, который разворачивали связисты. И мы гордимся тем, что наш знаменитый писатель Мустай Карим тоже был связистом.

Их работа была очень сложной: в результате любой бомбежки, пулеметной очереди, танковой атаки связь могла быть перерезана, и ее нужно было восстанавливать.

Поэтому в годы войны быстро развивается радиосвязь. Например, когда шли бои за Берлин, телефонные линии использовать было практически невозможно, поэтому пользовались радио - для этого надо было только установить сигнальные промежуточные станции.

Приемники были конфискованы, но слушать все-таки было можно по проводному радиовещанию, используя репродукторы «Рекорд» и «Зорька» - московские и уфимские передачи. Башрадиокомитет вел вещание ежедневно в течение 1 часа 56 минут.

Уфимская мастерская Минсвязи СССР ежегодно выпускала для жителей республики 50 тыс. репродукторов «Рекорд».

Также в военные годы в республике установлено 24 тыс. радиотрансляционных точек, а в те села, где их не было, с июля 1942-го началась трансляция радиопередач по телефонным проводам районной сети. Дважды в день сельчане могли слушать сводки «От советского информбюро». А в Уфе был создан резервный узел связи со всеми регионами СССР и реконструирована городская телефонная связь, построены две АТС: Центральная на 4000 номеров и АТС в Сталинском районе мощностью 1000 номеров. Они соединялись подземным проводом.

А после войны настала настоящая эра радиолюбителей. Обладатели приемников из разных городов и стран находили другу друга в эфире. Вот, смотрите: Казань, Саратов, Харьков, Одесса - все это карточки, которые они посылали друг другу.

Собрать приемник мог практически каждый мальчишка, и многие школьники сами радиофицировали свои села. У нас представлен даже детский конструктор – детали, из которых можно собрать радио. А также множество видов радиол, которые позволяли и слушать передачи, проигрывать пластинки. Есть даже пара музыкальных комбайнов: радио, проигрыватель пластинок и катушечный магнитофон в одном устройстве. И это многое говорит о реальном уровне развития техники в СССР. На таком комбайне можно было послушать передачи из разных городов СССР, а еще - Лондон, Вену, Берлин… Поскольку глушилось не все, а только определенные станции.

Также здесь имеется немало моделей первых советских телевизоров, а в соседнем зале – коллекция разнообразных телефонных аппаратов гражданского и военного назначения. Например, «телефон директора» с отдельными кнопками для каждого важного абонента.

И совсем новая техника - оптоволокно, которое сегодня обеспечивает нас интернетом, телевидением и IP-телефонами.

Но не будем забывать, что наше сегодняшнее желание ежедневно узнавать новости, состоять в интернет-сообществах, подписываться на каналы началось с эпохи радио, впервые раздвинувшего границы каждого села, города, квартиры до планетарных масштабов.

Музей связи необходим специалистам, изучающим телерадиокоммуникации – недаром первыми посетителями после пандемии стали студенты колледжа радиоэлектроники. А как часть истории города, воплощенная во множестве экспонатов, настоящих вещей из прошлого – любому уфимцу и туристу.

В настоящее время в музее идет реконструкция. Посетить его можно по предварительной записи.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото автора.