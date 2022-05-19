Главный вопрос – коммуналка 5482

Какие еще вопросы приходится решать по обращениям граждан – в интервью депутата городского Совета, члена фракции «Единой России» Олегом Баулиным.

- Вы входите в постоянную комиссию городского Совета по науке, образованию, культуре, социальной политике, здравоохранению и в то же время являетесь ректором одного из ведущих технических вузов России – УГНТУ. Хотелось бы узнать: как эта должность способствует депутатской работе и решению актуальных городских проблем?

- Взаимодействие нашего вуза идет, прежде всего, по линии Архитектурно-строительного института УГНТУ. Его студенты на регулярной основе участвуют в разработке различных проектов благоустройства, особенно в районах моих избирательных округов – Орджоникидзевском и Калининском. К примеру, не так давно во время личного приема ко мне обратилась жительница Уфы с просьбой разработать проект благоустройства дворового пространства многоквартирных домов. И он был успешно выполнен нашими студентами. Учащиеся и преподаватели также активно участвуют в различных социальных и спортивных мероприятиях, к примеру, в подготовке празднования недавно прошедшего юбилея Орджоникидзевского района.

Плюсы взаимодействия вуза и муниципалитета носят обоюдный характер. Молодые люди получают опыт социальной работы, решения конкретных задач в сфере градостроительного проектирования и комплексного благоустройства территорий, а город от этого становится только лучше.

- Какие вопросы в области образования и науки можно решать на муниципальном уровне?

- Здесь можно выделить работу по стимулированию профориентации учеников школ. Речь идет о создании и работе специализированных классов, ориентированных на будущую учебу не только в конкретном вузе или ссузе, но и по определенной технической специальности. Это дает возможность уже со школьной скамьи готовить грамотных технических специалистов, способных развивать прикладную науку и инновационное производство. Заботясь о будущем, к данному процессу подключаются крупные промышленные предприятия, заинтересованные в приходе мотивированных и профессиональных молодых кадров.

- Хотелось бы также задать вам вопрос как коренному уфимцу. Изменилось ли ваше понимание проблем и путей развития города после начала работы в городском Совете?

- Изменения, конечно, есть. Я родился и вырос в частном доме микрорайона Шакша, что создало определенный тип понимания вопросов благоустройства, присущих жителям малоэтажной застройки. В городском Совете, в ходе личных приемов в избирательном округе, ко мне, как к депутату, стали обращаться уфимцы с ранее мало знакомыми для меня проблемами жителей многоквартирных домов. К примеру, с жалобами на поставщиков коммунальных ресурсов или деятельность управляющих компаний.

- Бытует мнение, что современная молодежь, в том числе ее наиболее активная часть – студенчество, аполитична, замкнута в себе и не готова активно участвовать в развитии родных городов. Согласны ли вы с этим?

- В любом коллективе есть разные люди, с личным уровнем социальной активности и ценностными ориентирами. Что касается и студенческой среды. В отношении своего вуза могу сказать, что в целом они готовы участвовать в жизни и развитии города на добровольных началах. И, как я уже говорил, такое взаимодействие дает обоюдный положительный результат.

- Статус депутата городского Совета предполагает не только законотворчество, но и внимание к обращениям граждан. Как эта работа идет у вас? С какими вопросами чаще всего обращаются жители, что удается сделать в плане их практического решения?

- Если взять все обращения за год, то две трети из них приходится на темы, связанные с коммунальных хозяйством и благоустройством. В мой избирательный округ входят как малоэтажная застройка Максимовки, Карпово и Шакши, так и многоквартирные дома Черниковки. Так что спектр проблем здесь очень широк. Для примера могу привести свой недавний прием в общественной приёмной партии «Единая Россия» по Калининскому району.

Так, в деревне Карпово жители не удовлетворены состоянием дорог по улицам Снежной, Барбарисовой и в Ботаническом переулке. Кроме того, у них есть ряд вопросов по освещению населенного пункта. Обращение по данным проблемам будет направлено в администрацию Калининского района. Также жителям было рекомендовано принять участие в конкурсном отборе по программе поддержки местных инициатив. Еще одно обращение касалось благоустройства в квартале, ограниченном улицами Вологодской, Богдана Хмельницкого, Кольцевой, Черниковской. После сноса здания на данной территории образовался пустырь. Жители близлежащих домов выступили с инициативой о создании на нем хоккейной коробки и площадки для выгула собак. Сами разработали дизайн-проект и занялись разработкой ландшафтного дизайна. Они попросили поддержать их инициативу в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия».

Все вопросы взяты мною на личный контроль, по ним будут направлены запросы в соответствующие ведомства. Заявители получат ответы в установленные законом сроки.

Алексей ФАТЫХОВ.