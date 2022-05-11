Импортозамещение

Поле острой конкуренции

И засуха не возьмет, и жук не съест

На селе - время сева яровых, но откуда берутся семена, которые скоро дадут всходы на наших полях? Насчет зерновых граждане республики могут не беспокоиться: здесь семена российского производства составляют 99%. Не так радужно обстоят дела с подсолнечником (50%) и сахарной свеклой (доля импортных гибридов превышает 95%). Об этом заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Для снижения зависимости от импорта центры селекции и семеноводства получат 5 млрд, также увеличат производство сельхозтехники. А как сегодня обстоят дела со «вторым хлебом» - картофелем? Об этом «УВ» рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия БГАУ Фирдавис Авсахов.

- Сегодня у нас нередко используется семенной материал из Европы, а также из Белоруссии, где тоже серьезно этим занимаются. Главное их преимущество - цена: использование теплиц позволят снимать два урожая в год, и они выводят сорт не за 7 лет, а, скажем, за 4 года, что, естественно, делает семена дешевле. У нас же выведение сорта занимает минимум 7, максимум -13 лет. При этом зарубежные нередко имеют такую генетику, которая позволяет давать хороший урожай три года, а на четвертый год нужно снова закупать семена.

Кроме того, клубни картофеля (в отличие от зерновых) могут дать большой урожай только в хорошо обработанных почвах – после хорошей, правильной вспашки, при этом на 1 гектар затрачивается минимум 22 литра солярки. Поэтому хозяйства переходят на более маржинальные культуры. На сегодняшний день в РБ с учетом всех видов хозяйств посажено более 2000 га картофеля. А в 2010 году возделывали более 6000 га.

Государство в настоящее время предоставляет дотации начинающим хозяйствам и крупным агрохолдингам.

- В чем еще, кроме отсутствия у нас теплиц и двойного урожая, состоят трудности селекции?

- Необходимы обязательное подтверждение качеств сорта на госсортоучастках (на каждый нужно отправить минимум 400 клубней), прохождение всех анализов, очень труднопроходимая на сегодняшний день проверка на устойчивость к фитофторозу, золотистой картофельной нематоде и раку картофеля. Для этого клубни отправляются на Сахалин (откуда, если они все-таки чем-то заражены, болезни или вредители не могут распространиться по стране). Там исследуется на болезни 7 лет и при этом должен сохранять все свои качества. На создание одного сорта – то есть на оформление документов, на то, чтобы его приняли, исследовали и включили в Госреестр - затрачивается 480 тысяч. По всем этим причинам цена одного клубня суперэлиты от автора сорта может доходить до 48 рублей.

- Там не менее в нашей республике созданы и создаются новые сорта. Какие новые качества вы стараетесь получить?

- Мы получаем заказы от предприятий: например, выводили картофель, который не чернеет при заморозке, и с ним получается красивая и вкусная выпечка.

Проводились исследования наших и заграничных сортов для производства чипсов. Кто-то заказывает картофель с красной кожурой и желтой мякотью, кто-то - наоборот, с белой кожурой, чтобы клубни было хорошо видно при уборке. Словом, сегодня все обращают большое внимание на внешний вид. Поэтому, получив гибриды после первого скрещивания, мы тщательно отбираем их, чтобы создать именно те сорта, которые востребованны на рынке. Так что основная задача селекционеров нашего региона - создание визуально красивых отечественных клубней с сохранением всех прочих ценных качеств отечественного, советского картофеля.

В целом башкирские селекционеры создавали сорта, которые дают стабильно высокие урожаи именно при наших погодных условиях и наших почвах. На сегодня наш университет является патентообладателем таких сортов, как «Бирский», «Елена», «Алексеевский», а также «Эрвел», созданный коллективом авторов, в том числе моим преподавателем - ныне покойным Денисом Андриановичем Андриановым. «Бирский» - один из первых выведенных нашим университетом сортов, который хорошо растет и дает стабильный урожай в северных районах республики. «Елена» - единственный среднеранний в нашей селекции, красноклубневый, с бледной мякотью и высокими вкусовыми качествами. «Алексеевский» - среднеспелый, при своевременной посадке его можно выкапывать в первую декаду сентября, и он дает 363 центнера с гектара без орошения и удобрений, что на 120 центнеров выше российского стандарта.

- А у вас уже есть собственные сорта?

- На сегодняшний день для включения в госреестр отправлено два новых сорта – «Агата НС» и «Ирендык». На их создание от первого скрещивания ушло 12 лет.

Еще шесть линий проходят предгосударственные испытания, 363 - первые-вторые отборы. Каждая - потенциальный сорт.

Также я участвовал в создании еще одной линии – она проходит предгосударственные испытания уже второй год, и мы надеемся, что сорт получится устойчивым не только к основным вредителям и болезням, но и к колорадскому жуку. Он получен в результате скрещивания с дикими формами картофеля и содержит соланин, что и придает ему устойчивость. (Обычно соланин содержится в ягодах и стеблях картофеля, а в клубнях появляется, если их подержать на солнце).

Чтобы есть такие клубни, нужно сначала отварить их в течение строго определенного времени.

- Но все-таки это колоссальное преимущество! Большие перспективы для российских ученых открывают и новые методы селекции…

- Да. Всего в республике уже есть 22 собственных сорта. Чего пока достаточно, и мы переходим к методу максимального освобождения их от вирусов по методу in vitro. Будем брать одну верхушечную клетку от клубня и из нее на обеззараженном субстрате в пробирке получать растение. Далее оно помещается в аэропонную установку, которая полностью снабжается водой и элементами минерального питания и т.д., и так мы получаем клубни. Мы занимаемся этим достаточно давно. Особенно активную работу ведет профессор, заслуженный деятель науки РБ Рафаэль Исмагилов. Недавно мы открыли большую новую лабораторию, где все это будет происходить в больших масштабах.

- Это сделает наши сорта более конкурентоспособными?

- Да. Такие клубни освобождены от вирусов, от болезней, и они ничем не уступают европейским сортам, которые получают этим способом уже давно.

- Между тем нужно вновь наращивать и площади посева «второго хлеба»…

- Конечно. Сейчас они сокращаются на 8% в год, и здесь уместно вспомнить еще одно преимущество местных культур: их нужно подвергать химической обработке от вредителей гораздо реже, чем те, что произрастают в более теплых краях и нередко продаются в наших магазинах. Например, в Белоруссии картофель должен пройти 6 химобработок, а в жарких странах - еще больше. Так что в них возможно повышенное содержание тяжелых металлов и нитратов.

После выведения сорта его размножением занимаются семеноводческие хозяйства, и у нас в республике сохранилось три: Уфимский, Бирский и Стерлитамакский госсортучастки.

Начиная с прошлого года, Минсельхоз РБ начал выдавать гранты для селекции и семеноводства картофеля, увеличения площадей. Мы будем этим заниматься и надеемся к 2027 году обеспечивать республику собственным картофелем по меньшей мере на 40%.

Екатерина КЛИМОВИЧ.