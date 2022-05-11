Одуванчик VS триммер

Лето врывается в открытые окна теплым ветром, ароматом цветущей сирени и… надрывным визгом газонокосилки по утрам. С наступлением теплого сезона ЖЭУ-шный «терминатор» с газонокосилкой наперевес стал непременным атрибутом наших дворов. При этом одни воспринимают это как должное, а иные не могут смириться и выкашивание травы называют кощунством...

– Чем мешает зелень? Ну, растет себе и растет. Любой школьник знает, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, «ловят» пыль, вредные газы, насыщают воздух влагой. Вот теперь одуванчики пойдут, красота ведь… – Фатима-апай с улицы Центральной расшумелась не на шутку и не подпустила жилищников к одуванчикам, которые расцвели у нее под окнами.

Тем временем ребята, огорченные тем, что сейчас придется писать объяснительную руководству, направились на другие объекты. Данную жительницу они знают давно – история повторяется из года в год.

– За нескошенную траву могут наложить штраф от одной до пяти тысяч рублей. А поскольку эта территория – зона нашей ответственности, отвечать нам. В первую очередь, необходима пожарная безопасность, – говорит заместитель по благоустройству Управления жилищного хозяйства Демского района Раушан Даянов.

Мало кто обращает внимание на траву под ногами. Разве что дети радуются желтым одуванчикам… А если присмотреться, зеленый ковер в парках, садах и на газонах – целый мир. Причем не всегда доброжелательный. Среди зеленого травостоя роятся не только шмели и пчелы, летают бабочки и ползут жуки, но также водятся клещи, размножаются колонии комаров, мошек. Нужно понимать, что без регулярной «стрижки» город может скоро превратиться в амазонские джунгли, а зеленый ковер газона рискует стать лугом.

– Газон, где выросли одуванчики, это уже луговая территория. Поэтому их надо скашивать, причем до образования семян, – говорит заместитель директора Службы по благоустройству Асхат Ганиев.

При стрижке руководствуются нормативами СанПиНа – трава должна скашиваться на расстоянии 5-7 см от земли. В условиях загазованности города оставшегося после покоса «зеленого ковра», плотно накрывающего землю, достаточно, чтобы не нарушить экологическую ситуацию.

Согласно приказу Госстроя РФ «Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации», правильное содержание газонов заключается в аэрации, покосе, обрезке бровок, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев. Здесь имеют значение эстетический и экологический нюансыы, ведь уход за растительностью (в т.ч. луговыми, партерными и обыкновенными газонами) – часть проекта по благоустройству городской среды. Причин несколько. Важны не только пожарная безопасность, но и забота об аллергиках.

– Правда, за мою практику – более десятка лет работы было всего лишь несколько пациентов, у которых выявлялась аллергия на пыльцу одуванчика. Ее гораздо больше на шерсть животных, цветение злаковых, березовую пыльцу. По такой логике, чтобы избавиться от всех аллергенов, следовало бы не только скосить траву, но и выкорчевать деревья, сорвать цветы и превратить город в одну большую стерильную зону. Но и тогда останутся реагирующие на пищевые продукты и медикаменты. Генетический изъян – проблема индивидуума, а не социума. Поэтому этот аргумент считаю неоправданным и категорически против повсеместного скашивания одуванчиков и дикорастущей травы на городских газонах, – считает врач-аллерголог Наталья Искужина.

Также стрижка травы является одной из эффективных мер борьбы с клещами и грызунами. В весенне-летний период совпадает с их сезонной активностью клещей, которые, вопреки распространенному заблуждению, предпочитают селиться не на деревьях, а в кустарниках и траве. Поэтому особенно разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев.

А вот жительница по улице Блюхера жалуется на ранний шум от газонокосилки, который ей мешает спать.

– При проведении покоса, мы придерживаемся закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан», согласно которому нельзя проводить работы с десяти вечера до восьми утра. Соблюдаем и так называемый «тихий час» с часу до трех, – говорит Асхат Ганиев.

Можно косить и позже, но такими темпами коммунальщики не уложаться в сроки, поэтому с разрешенного времени косильщики с триммерами приступают к работе.

– По нормативам, обыкновенные газоны, к которым относятся газоны вокруг многоквартирных домов, скашивают при высоте 10-15см., в среднем это каждые две недели. Срезанную траву необходимо убрать в течение 24 часов, – говорит он.

Айлина АРСЛАНОВА

allinki507@mail.ru

Корзинка

Жильцы дома могут отказаться от покоса травы. Для этого необходимо провести собрание собственников в рамках ЖК РФ. Если больше половины решит отказаться от услуги, протокол собрания необходимо предоставить в управляющую компанию. Таким образом, собственники отказываются от своих претензий по отношению к коммунальщикам и сохраняют растительность вокруг дома в первозданном виде.

Корзинка

Мнение эксперта:

Рита Киреева, сотрудник Центра науки, инноваций и творчества «Росток»

– Стрижка газонов, тем более одуванчиков никакого урона природе и экологии не наносит, все это делается согласно СанПиНу. Это такой же уход за природой, как и за волосами – необходима регулярная стрижка. К тому же исключает лишнее химопыление, а значит, меньше аллергенов. Стрижка травы не уничтожает ее, а лишь срезает верхушку, а генетический «банк данных» растений сохраняется в чистом виде.

Всегда привожу в пример человека – есть молодые люди, среднего возраста и пожилые, так и с растениями. Со временем, оно стареет и уходит в «спячку», но затем вырастут его потомки, если есть благоприятные условия. Никакой микромир насекомых не нарушается, это естественный момент, который должен быть в природе. Что в городе это называется покос травы, то в лесу – санитарная чистка.

То же самое касается и кронирования деревьев. Ни одну ветку нельзя рубить без разрешения и никто из коммунальных служб без клеймирования, то есть предварительного диагноза, за это не возьмется. Даже дерево, растущее в частной территории, нельзя срубить без разрешения Управления лесозащиты. Только при наличии такого документа арбористы могут приступить к работе, соблюдая технику безопасности.