77 лет Победы

Когда искусство исцеляет

«Первый день войны застал наш театр в Стерлитамаке. Еще вчера веселые и счастливые мы гуляли по тихим улицам города. Оживленно прошел и спектакль «Тансулпан», в театре было много зрителей. Не сумевшая достать билеты молодежь толпилась у дверей. А на следующий день, несмотря на то, что небо сияло чистотой и безоблачностью, людские лица выглядели мрачными. Речь Молотова по радио вторглась в сердце каждого, кто ее слушал», - написала в своих воспоминаниях народная артистка Башкирской АССР Бедер Юсупова.

В первые недели войны театральная жизнь Уфы замерла. Казалось, что на многих начинаниях можно поставить крест. А ведь почти два года (1940-1941 гг.) шла подготовка к Декаде башкирского искусства в Москве, назначенной на начало 1942-го. Планировалось не просто удивить, а поразить взыскательного столичного зрителя. В репетициях были заняты почти 900 артистов: 350 - от Театра оперы и балета, 170 – из башкирской драмы, 150 – из филармонии, а еще самодеятельность и участники художественной выставки. На помощь приехали бутафоры, костюмеры, реквизиторы из столицы. Но все планы и надежды исчезли в одночасье. А уже 24 июня Управление по делам искусств при СНК БАССР подготовило план работы «по обслуживанию частей Красной Армии зрелищными мероприятиями».

- Началось формирование бригад. В фондах имеются сведения о том, что в период с 1941 по 1943 год в республике подготовили и отправили на фронт 12 бригад (124 человека). В действующей армии они дали 1028 концертов, - пояснила заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан Гульнара Калимуллина. - Концертные бригады выступали в Сталинграде, перед башкирскими конниками на Днепре, на Северном, Тихоокеанском флотах. Многие известные деятели искусств выезжали на фронт.

Есть в воспоминаниях о Бедер Юсуповой такой эпизод:

«Весть об образовании Башкирской кавалерийской дивизии в ноябре 1941 года встретили с энтузиазмом. Увидев балетмейстера Театра оперы и балета Файзи Гаскарова в шинели, Бедер очень удивилась:

- Файзи, это ты? Солдатом стал? – спросила она.

- Сейчас пока балетмейстер полка. Учу танцевать солдат. Вот только танцующих девушек, как ты, недостает.

- Девушки найдутся, - заверила Бедер. – Ты согласен, если мы возьмем шефство над полком? Когда прийти с концертом?».

И свое слово сдержала. В архивном фонде «Коллекция документов деятелей культуры» в делах Бедер Ахметовны сохранились копии почетных грамот за «культурное обслуживание частей Красной Армии в тылу и на фронте». Одна из них, датированная 1944 годом, подписана генерал-полковником Рейтером и членом Военного Совета полковником Чекаловским.

…Вместе с Гульнарой Тимерьяровной мы аккуратно разворачиваем сохранившуюся афишу Башкирского государственного академического театра. Черно-белая, без всяких изысков, она информировала об открытии зимнего сезона 1943-1944 года. В репертуаре новые пьесы «Кахым-туря», «Идукай и Мурадым», «Отелло», «Гроза», «Башкорттар», а также возобновляемые пьесы: «Салават», «Ходжа Насретдин», «Нашествие», «Ревизор».

В годы войны Уфа приняла сразу несколько эвакуированных театров. Так, 3 июля 1941 года СНК БАССР издает постановление №326 о работе Киевского академического театра оперы и балета имени Шевченко. В документе, подписанном председателем С. Вагаповым, читаем: «…в целях создания условий творческой самостоятельной работы и показа украинского искусства обязать Управление по делам искусств при СНК БАССР предоставить Киевскому театру оперы и балета имени Шевченко площадку в оперном театре до 8 дней в месяц для постановки украинских спектаклей, а также подсобные помещения для репетиций и мастерские для изготовления декораций на условиях хозрасчета, согласно утвержденным промфинпланам указанных театров». В первую очередь речь шла о сцене главного театрального здания города – бывшего Аксаковского народного дома, который на начало Великой Отечественной на постоянной основе занимали Башкирский драматический и Башкирский оперный театры (в документах они часто именовались как «объединенный Башкирский театр драмы и оперы»).

Из украинской столицы в Уфу прибыл не только оперный коллектив. 18 июля 1941 года газета «Красная Башкирия» анонсировала два концерта Киевского академического театра русской драмы имени Леси Украинки, Киевского театра музыкальной комедии, а также выступление всесоюзной оперной знаменитости, лауреата Сталинской премии, народной артистки УССР Зои Гайдай.

С этого момента началось сотрудничество уфимских и киевских артистов. Было решено не предоставлять эвакуированным театрам определенных дней для выступлений, а объединить творческие силы. Две оперные труппы подготовили несколько совместных постановок. 3 августа 1941 г. «Красная Башкирия» представила программу выступлений на ближайшие две недели, анонсировав сразу пять премьер: «Кармен», «Русалка», «Травиата», «Паяцы» и «Евгений Онегин». Спектакли шли на сцене летнего театра имени Луначарского.

- Заметным явлением в культурной жизни были выступления выдающихся деятелей советского кино и театров. Так, в конце августа 1941 года в Уфе гастролировал Московский центральный театр кукол под руководством Сергея Образцова, перед зрителями выступала прославленная актриса Любовь Орлова, - говорит Гульнара Тимерьяровна.

23 июня 1941 г. постановлением СНК БАССР был временно закрыт ТЮЗ, кукольные театры – объединены «под единым административно-хозяйственным управлением». Русский драмтеатр отмечен в документе как действующий.

Башкирский театр кукол сразу встал в этот строй агитбригад. Так сообщает в красноармейской газете «Во славу Родины» старший лейтенант С. Риммер о приезде уфимской труппы на Карельский фронт: «Они привезли нам привет от работников искусств орденоносной Башкирии и всего башкирского народа и весёлый концерт, который с удовольствием посмотрят наши бойцы».

«К нам приехали артисты! – с какой радостью каждый раз мы произносим эти слова и передаем их друг другу, — пишет сержант В. Васильев. – Сегодня у нас гости необычные – куклы. Бурными аплодисментами встречают бойцы Елену Алексеевну Тюремнову – руководителя группы Башкирского кукольного театра. Выступление окончено, но бойцы долго не расходятся – благодарят и дружески прощаются с любимыми гостями»

Артистов театра кукол везде встречали очень тепло. Сатирические скетчи «Сон Гитлера» Ленча, «Хирургия» Чехова, сказки «По щучьему велению» и «Царский глашатай», народные танцы в исполнении кукол. Нравились бойцам и выходы в «живом плане» — артисты театра сами с удовольствием исполняли «Гопак», башкирский, грузинский и другие танцы, пели популярные песни.

Во властных структурах республики старались по мере возможности поддерживать артистов и работников сферы искусства. В справке обкома ВКП(б) о снабжении товарами деятелей литературы и искусства республики от 1 ноября 1943 года значится: «Решением бюро обкома ВКП(б) предложено Наркомторгу для работников искусства организовать отдельную столовую, обеспечив их питание по установленным нормам. Выделить для работников искусства и литературы за счет подсобных хозяйств 60 пайков, из них 10 пайков по нормам первой группы и 50 — по нормам второй группы. Выдать работникам искусства в IV квартале 1943 года валенки 250 пар, одежды и обуви кожаной, белья и трикотажа 90 комплектов, а в дальнейшем по 30 комплектов одежды и обуви выдавать ежемесячно. Обязать председателя исполкома Уфимского горсовета тов. Янгирова до 15 ноября 1943 года полностью выполнить решение обкома и Совнаркома БАССР в части отвода помещений, квартир и обеспечения топливом в сроки, указанные в постановлении».

- В архивном документе «Сведения о работе театрально-зрелищных предприятий Управления по делам искусств при СНК БАССР за 1941-1943 гг. и план на 1944 год» представлена информация о том, что в этот период спектакли ставили как театры, расположенные в Уфе, так и колхозно-совхозные театры в городах и районах республики, - подчеркивает Гульнара Тимерьяровна.

Из доклада председателя Совнаркома БАССР С. А. Вагапова «О 25-летии Башкирской АССР» от 25 марта 1944 года можно узнать, что «Еще большее развитие в годы войны получило искусство. За время войны организовано 5 новых театров и в настоящее время в республике работает 14 театров. Репертуар театров подчинен требованиям военного времени, воспитанию населения в духе советского патриотизма, в духе ненависти к врагу. Особо следует отметить плодотворную работу Башкирского театра оперы и балета. За время существования этого театра выросли национальные кадры, упорно и с любовью работающие над дальнейшим развитием оперы и балета в республике».

Иван ЗАРОКОВ.