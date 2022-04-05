Банкет без хлама

Парк Лесоводов уже подернулся зеленым туманом нарождающейся листвы, в сухих дубовых листьях мелькают желтые и белые звездочки первых весенних цветов.

- Такая традиция - отмечаю здесь день рождения много лет подряд, когда еще мангалов и в помине не было, - объясняет Алина Тагирова, переворачивая шашлыки. – Бегали в парк подростками, а теперь приходим со своими детьми. А друзья остались прежние!

Для ребятишек приволье – можно собирать цветы, лазить по огромным пням, гонять на велосипедах или роликах, не опасаясь автомобилей, или пойти в зверинец! Туда решила отправиться и я. Несколько метров прогулки, а вот и медведи нежатся лениво на солнышке, не обращая внимания на любопытствующих. Знаю их по именам – здесь живут медведицы Кнопка, Маша, Настя в компании с Потапом. Обычно каждую весну в вольере перекатываются смешные пушистики-медвежата, но что-то не видно. В управлении вольерного хозяйства подтвердили – в этом году малыши не родились.

Бреду дальше, неспешно, любуюсь полупрозрачным просыпающимся лесом, то и дело уступая дорожку спортсменам – кто-то шагает со скандинавскими палками, кто-то бежит, тщательно контролируя дыхание.

Уличные тренажеры по популярности могут соперничать лишь с детским городком – и там и тут настоящее столпотворение. На футбольном поле кипит игра. Отличная погода всех выманила на свежий воздух. Представляю, что здесь будет в майские праздники!

- К сожалению, после выходных парк преображается и не в лучшую сторону, - сокрушается одна из спортсменок Марина Каримова. - Не все ценят красоту этого уголка природы посреди городской суеты. Компании, бывает, оставляют после себя горы мусора, разжигают костры среди деревьев, бьют бутылки… Конечно, впоследствии парк приводят в порядок, но каждый раз недоумеваю, неужели трудно донести пакеты и бумажки до урны? Тем более что их теперь в избытке.

Юлия ПАХОМОВА

КОРЗИНКА

Преображение парка Лесоводов началось в 2014 году, и теперь он стал точкой притяжения для горожан. Вместе с тем территория нуждается в дальнейшем благоустройстве с учетом современных тенденций. Кстати, уфимцы могут этому помочь – стоит лишь принять участие в онлайн-голосовании на платформе za.gorodsreda.ru. Здесь можно выбрать парк Лесоводов как один из объектов для благоустройства, которое будет проведено в первую очередь в 2023 году. Голосование продлится до конца мая.