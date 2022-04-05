Погостили бы дольше…

Огромное количество машин и бурлящая жизнь, от какой они уже успели отвыкнуть за последние 8 лет, как и от того, что на одной территории мирно уживаются представители разных национальностей и конфессий. Это главное, на что обратили внимание спортсмены Донецкой Народной Республики в Уфе.

В Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Помимо россиян, в заплывах участвовала команда ДНР, в свободный от соревнований день ее участники познакомились с Уфой. Это стало возможным благодаря Управлению по физической культуре и спорту администрации столицы республики.

Солнечным пятничным утром, загрузившись в комфортабельный Ford, делегация отправилась по маршруту. Поскольку большинство ее членов в Уфе впервые, начать знакомство решили с места основания города – Монумента Дружбы.

– Именно из располагавшейся здесь деревянной крепости вырос мегаполис, – говорит экскурсовод Татьяна Горская. Затем приглашает проехаться по старинным купеческим улицам, по пути обращая внимание на оригинальные здания, парк культуры и отдыха имени Аксакова, пройтись по Софьюшкиной аллее, висячему мосту. И, конечно же, сделать остановку на высочайшей точке города (180 м над уровнем Белой), где расположилась самая крупная конная статуя в Европе – памятник Салавату Юлаеву.



Во время прогулок на смотровых площадках представилась возможность побеседовать с гостями. Делегация небольшая – всего шесть человек, трое из которых – чемпионы и призеры ДНР. Приехали автотранспортом: ни авиа, ни железнодорожного сообщения из-за событий, происходящих на Украине, нет.

8 лет без воды

Как рассказывает директор Донецкого республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта Оксана Черникова, комфортные условия и мирная обстановка, эмоциональный подъем положительно сказываются на результатах выступлений спортсменов: показатели улучшились.

– В заплыве на 50 метров вольным стилем у Дмитрия Игнатенко 4 место. Дело даже не в том, как ребята заняли, участие в состязаниях такого уровня – возможность получить большой опыт. Ведь ваш центр специально приспособлен для инвалидов, а такие современные объекты имеются не во всех городах. Например, один из наших парней плавает в 50-метровом бассейне впервые, – рассказала Оксана Черникова. – В родном городе плаванием мальчики занимаются с самого детства, но в связи с тем, что на протяжении 8 лет идут военные действия, заниматься спортом стало сложно. Из-за обстрелов приостановили работу спортивные площадки: учебный процесс и тренировки идут дистанционно. Кировский район Донецка, где тренируются Дмитрий Игнатенко и Сергей Семионкин, часто подвергается обстрелам. Ярослав Сулимов живет и тренируется в Макеевке, куда тоже не раз прилетали снаряды. Плюс ко всему в Донецке напряженная ситуация с водой. Воду подают лишь один раз в двое или трое суток. Бассейны закрыты.



Дмитрий Игнатенко большой фанат башкирского паралимпийца, блогера Рустама Набиева. Рустам – яркий пример того, как можно жить наполненной жизнью, несмотря на все трудности. Лишившись обеих ног, не потерял себя, а усиленно трудился. У Дмитрия похожая судьба. Родился в 1998 году. В детстве пробовал себя в разных видах спорта: карате, футболом. В 2019 году, получив травму, «сел» в инвалидную коляску и начал заниматься плаванием.

– Очень мечтал побывать на родине Рустама. Наконец приехал в Уфу и окунулся в совершенно другую атмосферу. Здесь очень красивая природа, горы выше, чем у нас. Если бы это было возможно, то погостил бы дольше. Тронут человечностью людей, отзывчивостью. Хочется, чтобы и у нас скорее ситуация стабилизировалась. Дома за много лет мы уже начали забывать, как живется без свиста пуль и снарядов. Печально, что страдают невинные люди, – поделился Дмитрий.



Во все поездки спортсмены отправляются с водителем Иваном Волковым. Для него работа «за рулем» вовсе не возможность заработать, а семейная благотворительная миссия. Он совместно с супругой Ольгой, директором Донецкой общественной организации «Дельфины», возит группу подопечных в Белоруссию. За 10-лет активисты воспитали целое поколение сильных, волевых спортсменов.

– В Уфу ехали две суток, 1915 км. До трассы «М4 Дон» как на украинской, так и на российской территории ощущается близость линии фронта: и туда, и в обратную сторону движутся военные машины. Периодически встречаются автомобили и колонны с буквой Z, обозначением V. В Уфу заехали ночью. Для нас, привыкших к комендантскому часу, ночная жизнь города – явление непривычное: в Донецке в темное время суток из дома никто не выходит. На светофорах автомобилисты, видя наши номера, опускали стекла и спрашивали: «Когда будет День Победы?», – говорит Иван Волков.

Александр Пилюгин живет с женой и сыном в Пролетарском районе на юго-востоке Донецка. Их район в сравнении с центром считается безопасным, куда снаряды, к счастью, не долетают, но канонада слышна.



– Беда постучалась ко многим, в бою под Мариуполем погиб мой троюродный племянник, мобилизованный в Народную милицию ДНР. Мать, воспитавшая его, теперь осталась одна. Страшно, конечно, но приспосабливаемся. Наш 12-летний сын, несмотря на возраст, перестал бояться, по звуку определяет, куда летят снаряды. Жители, эвакуировавшиеся в 2014 году, бросив участки и квартиры, возвращаются обратно. Что ни говори, а дома лучше!

У нас чисто, аккуратно. Коммунальные службы, несмотря на спецоперацию, работают на совесть. Донецк издавна называют городом миллиона роз. Традиция поддерживается и сейчас.



Прогулка по городу завершилась посещением Музея имени штурмана Альбанова. В Уфе гости из ДНР обратили внимание на плотные транспортные потоки и интенсивный темп жизни, от какого они уже успели отвыкнуть. Также восторгались тому, как мирно уживаются представители разных конфессий и национальностей.



– В школах изучают и русский, и родной, хочешь на русском говори, хочешь на башкирском. Для тех, кто не понимает, все вывески дублируются. Никто никого не ущемляет! – в один голос отмечали гости.



Мария НИКОЛАЕВА.

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