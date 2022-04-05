Другой «Фауст» и вечно юная «Сильфида»

С 25 по 29 апреля в Уфе проходят «Большие гастроли» Астраханского театра оперы и балета, включающие показ оперного спектакля «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза (26 апреля) и балета «Сильфида» (28 и 29 апреля).

Венгрия. Крестьяне празднуют весну, но в разгар празднества появляются солдаты… В отчаянии от увиденного Фауст хочет покончить с собой, но тут появляется Мефистофель. Они отправляются в кабачок на Эльбе, а затем, когда Фауст засыпает, Мефистофель показывает ему во сне образ прекрасной девушки – Маргариты… Однако, как мы знаем, их роман будет недолгим, и покинутую Маргариту ждет страшное наказание за то, что она сделала во имя любви. Вот тут-то Мефистофель, обещая спасти ее, и завладевает душой Фауста. Сюжет пронизан романтической иронией, которую в первую очередь представляет Мефистофель, который смеется над всем и вся. Таков сюжет «Осуждения Фауста» Гектора Берлиоза – он сильно отличается от сюжета Гете и «Фауста» Шарля Гуно: следовать сюжету Гете буквально Берлиоз не хотел. «Осуждение Фауста» - это история о пути, духовном становлении главного героя.

Перед показом спектакля журналистам удалось пообщаться с артистами и художественным руководителем театра Валерием Ворониным.

- Мой персонаж обладает хорошим чувством юмора. И цинизм – тоже здоровое качество… в известных количествах, - сразу заявил о своей позиции Мефистофель (лауреат международного конкурса Андрей Пужалин).

- Мой Фауст – неоднозначный герой, он меняется в ходе спектакля: изначально это человек, который посвятил свою жизнь книгам, науке, и вот ему показали другой мир, он влюбляется в Маргариту – и из-за нее попадает в лапы к Мефистофелю, который забирает его с собой.

При этом сама партия, конечно, очень сложная в вокальном плане. Когда ты давно знаешь партнера, можешь предугадать его, все делается проще, - посвятил журналистов в тонкости своего искусства исполнитель партии Фауста - лауреат международного конкурса Иван Михайлов. – Но, думаю, эта опера сложна для всех: ведь это Берлиоз.

- Мы несколько раз брались за эту постановку и откладывали ее, но потом все-таки сделали, - рассказал Валерий Воронин. – Мы используем здесь специальные сетки и 3D-проектор – так что создается полная иллюзия того, что вы находитесь внутри сценического пространства.

«Осуждение Фауста» считается одним из лучших его произведений, передающим всю мощь симфонического таланта. Это проявляется и в самом составе исполнителей: колоссальный оркестр, солисты и хор. При этом Берлиоз, как и все французские композиторы, очень сложен для пения: голоса должны иметь большой диапазон и быть очень гибкими, эластичными. Здесь много ярких эпизодов: «Ракоци-марш», серенада Мефистофеля и песня Брандера (бывшие в репертуаре Шаляпина), песня Маргариты о Фульском короле, любовный дуэт… Тем не менее премьера, состоявшаяся 6 декабря 1846 года в Париже, прошла при полупустом зале и закончилась провалом: в своем произведении Берлиоз соединил ораторию, симфонию и балет, усложнив тем самым его театральную судьбу. И в России его можно было услышать только в концертном исполнении - до тех пор, пока шесть лет назад Астраханский театр не решился на полноценную постановку, что принесло ему несколько номинаций на «Золотую маску» (в том числе «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера» (Валерий Воронин), «Лучшая работа режиссера» (Константин Балакин), «Лучшая работа художника» (Елена Вершинина).

Таким образом, спектакль получился очень необычным и современным – и, кстати, Большой театр поставил свое «Осуждение Фауста» уже после астраханцев.

Ну а «Сильфида» - известный шедевр классического балета, интересный своей историей: в 1832 году в Гранд-Опера состоялась премьера балета, вдохновленного новеллой Шарля Нодье «Трильби». Для того времени «Сильфида» стала сенсацией – именно в ней балерина впервые встала на пуанты. Через несколько лет спектакль увидел Август Бурнонвиль - родоначальник славы Датского балета - и был им очарован. Но денег на модный балет, партитуру и гонорары прославленной балерине не было. Тогда Бурнонвиль выкупил либретто и заказал музыку 20-летнему норвежскому композитору Герману Левенскольду - и в 1836 году создал свою постановку «Сильфиды» в Дании. И теперь история о том, как шотландец Джеймс бросил свою невесту Эффи ради таинственной Сильфиды, идет именно в версии Бурнонвиля.

«Большие гастроли» Астраханского театра организованы «Росконцертом» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

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