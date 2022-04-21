Делаем жизнь ярче!

В 40 жизнь только начинается! Фраза из известного фильма вспомнилась на юбилейном концерте Городского Дворца культуры не случайно. Творческий коллектив полон новых идей и замыслов, ему есть, чем гордиться. Созданы десятки прекрасных коллективов – профессиональных и самодеятельных, на большой сцене зажглось множество талантливых звезд - артистов, танцоров, вокалистов, которые не устают радовать зрителей.

Но все попорядку. К дате здесь готовились заранее и, прежде всего, перелистали свой «дневник», так сказать, летопись дней. Итогом стала большая историческая фотовыставка в фойе, где запечатлены важные и трогательные моменты жизни культурного учреждения. И гости торжества с удовольствием и подолгу останавливались перед фотографиями – праздники, открытия, встречи… Сколько их было за прошедшие годы! Кто-то узнавал на снимках себя или своих знакомых, и воспоминания возвращали в былые годы. И эти эмоции вполне понятны - дворец стал родным домом для многих уфимцев.

На торжество пришли почетные гости, представители Министерства культуры, администрации города, руководители культурных учреждений, партнеры ГДК. Главное же внимание было уделено ветеранам: в зале собрались работники разных лет, и праздник стал своеобразной встречей поколений, было о чем поговорить, что вспомнить. Здесь всегда кипела интересная жизнь. Ну а сегодняшний день? Юбилейный концерт стал ярким свидетельством того, что ГДК - на новом витке развития, здесь появились креативные идеи, творческий размах. Все это появилось благодаря тому, что изначально, у истоков стояли неравнодушные, влюбленные в свое дело люди. И сам концерт начался с истории. По видеоэкрану «побежали» кадры хроники: как строились корпуса Уфимского завода синтетического спирта, как с разных концов республики, да и всей страны приехало сюда множество молодежи. Стройка была объявлена всесоюзной комсомольской. Энергия молодости требовала самовыражения, и появилась идея - создать дворец культуры. Задумано – сделано. Он построен и даже внешне, архитектурой выделяется и становится украшением нашей столицы. Сюда с удовольствием пришли заниматься взрослые и дети, были созданы замечательные коллективы – танцевальные, бальные, песенные, хоры и студии. Творческая жизнь закипела и быстро вышла за границы заводской и районной. В 1999-м дворец перешел в собственность города и стал центром культуры, развития народного творчества и пропаганды здорового образа жизни.

Многие коллективы по праву носят звания народных и образцовых, хорошо известны и любимы уфимцами - «Дустар», «Фаворит», «Феникс», «Звездный час», «Пластилин», «Талисман», «Старт», «Любава», «Радоница», «Огонек». Популярны профессиональные вокалисты, многие из которых стали победителями международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсов и фестивалей. Известен ГДК и своей благотворительностью: за оказание безвозмездной помощи в реализации общественно значимых проектов он удостоен почетного звания «Меценат года»…

Открыли торжество любимцы публики – известный в республике профессиональный духовой оркестр, который всегда украшает маршами и музыкальными этюдами городские и республиканские праздники. Зазвенели литавры, запели трубы и тромбоны, дав старт прекрасной концертной «эстафете» коллег. Мы увидели много блистательных выступлений, что не удивительно. В этих стенах работало немало талантливых людей, которые неустанно передавали опыт и знания своим последователям. Имена ветеранов ГДК на юбилее называли с гордостью. И это, прежде всего, руководители учреждения – Ваграм Маркарян, Борис Ларионов.

Ныне под руководством директора, заслуженного артиста РБ Александра Петрова работает большой и сплоченный коллектив, в котором есть и заслуженные артисты республики, и молодые таланты, и креативные организаторы проектов. Многогранна жизнь дворца, и юбилейный концерт постарался представить все его стороны. И то, что он шел на одном дыхании и зрители воспринимали все, что было показано, с восторгом - большая заслуга заместителя директора ГДК, неизменного режиссера многих творческих программ и, конечно, юбилейного, Веры Прыжанковой.

Коллектив поздравили друзья и коллеги. Слова приветствия со сцены прозвучали от почетных гостей.

- Сколько талантов воспитал Дворец культуры, в скольких душах эта сцена зародила прекрасное, светлое, кому-то помогла с выбором профессии, дала возможность реализоваться в творчестве и найти свой путь в жизни! Зрители всегда ждут ваши концерты! – сказала первый заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина.

Заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева зачитала приветственный адрес мэра Ратмира Мавлиева.

За многолетний добросовестный труд, за успехи в развитии творческих способностей подрастающего поколения, высокий профессионализм, активное участие в культурной жизни республики, сотрудникам вручались Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Концерт стал олицетворением творческой жизни ГДК, где все работают как единая команда, а каждое выступление – шедевр! Новые песни быстро становятся хитами, ретрономера обретают свежие краски, народные мелодии, эстрада, балетная хореография – все им подвластно! Все исполняется блестяще, с мастерством!

Возгласы «Браво!» Не раз раздававшиеся, конечно же, стали лучшим подарком в юбилейный вечер!

За прошедшие годы изменилась, выросла наша столица, украсили ее новые дома, появились улицы, но все так же – в Городском дворце культуры открыты двери для зрителей, действительно живет искусство.

Подготовила Лилия ЗИМИНА.