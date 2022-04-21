Опыт потребсоюза и соседей

– Купила сад, теперь наслаждаюсь собственным урожаем: огурчики из теплицы, свежая зелень с грядки, овощами завален весь подвал! Кстати, не хочешь картошки? Ошиблась в расчетах и теперь не знаю куда девать… – звонила в каждую дверь и предлагала свою продукцию по осени соседка Регина.

Натуральный продукт, выращенный без добавок, химикатов и пестицидов, всегда ценился высоко: прошлым летом совхозные помидоры стоили 170 рублей, а на рынках у садоводов – не менее двухсот за килограмм. Только вот если пожилые таким образом зарабатывают свою копеечку к пенсии, то для тех, кто выращивает «только для себя», сидеть на ярмарках и рынках времени нет. Куда же девать излишки, ведь не хочется, чтобы труд пропадал даром, а продукты отправлялись в мусорное ведро…

– Еще с незапамятных времен существует потребительская кооперация – торгово-розничная сеть, которая служила и служит интересам населения и ориентирована в первую очередь на местных производителей и поставщиков продукции. У нас есть базы, магазины, хранилища, которые осуществляют хозяйственную и торговую деятельность, – говорит председатель правления Башкирского республиканского союза потребительских обществ (Башпотребсоюз) Венер Ильясов.

Действительно, магазины райпо раньше были практически в каждом селе, не говоря уже о райцентрах и городах. Но с приходом частной торговли они отошли на второй план, и вот с популяризацией отечественной продукции спрос к ним снова растет. На сегодняшний день Башпотребсоюз включает 123 организации, представленные в 41 районе. Занимаются торговлей и общественным питанием, закупая сырье и продукцию сельского хозяйства и производя потребительские товары.

– Более 526 объектов торговли, 43 пункта приема 186 предприятий и цехов кооперативной промышленности для оптовой базы. За прошлый год мы закупили сельхозпродукцию на почти пять млн рублей в 300 населенных пунктах республики, – говорит Венер Закиевич.

Но в деревнях, где отсутствует стационарная торговля, товарами первой необходимости обеспечивают торговые автолавки. Оборот бюджета от них в прошлом году составил 62 млн рублей.

Естественно, одним из приоритетных направлений Башпотребсоюза является замкнутый цикл заготовки, переработки и реализации сельхозпродукции. Но существуют факторы, препятствующие этому. Секретами сотрудничества потребительских кооперативов и садовых товариществах поделился представитель из Казани.

– Всего 43 пункта приема сырья для большого региона очень мало. Понимаю, что выкуп с одного подсобного хозяйства невелик, ведь, как правило, в садах выращивают не на массовое производство, а продают только излишки. Поэтому предлагаю организовать палатки приема в садовых товариществах по графику, например, три часа в неделю по воскресеньям. Первое время будете приезжать в убыток, но потом народ привыкнет, запомнит и пойдет уже прибыль, – рассказал председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Денейкин.

А вот представитель Челябинской области рассказал, что у них практикуется организация овощехранилищ в садовых участках, где собственники могут арендовать площадки для урожая. В нашей республике существует 8 подобных объектов для хранения 400 тонн продукции, но все они принадлежат кооперативу и далеки от садов.

– Конечно же, сегодня полки магазинов ломятся от продуктов, но большинство россиян все же предпочитают экономить и выращивают «борщевой набор» сами. Многие делают заготовки на зиму. Хранить это все в городской квартире нецелесообразно, а специально приспособленные подвалы есть не у всех. Овощехранилища стали бы хорошей альтернативой, – сказал председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев.

Он рассказал, что в целом организовать овощехранилище не так сложно, если на территории СНТ есть лишние метры. На глубину «точки промерзания» необходимо вырыть котлован и обустроить в нем ячейки хранения и систему вентиляции. Большую часть вложений составит перекрытие стен и кровли с теплоизоляцией, а вот полы заливать нельзя – должен быть либо грунт, либо насыпной пол мелкой фракции. Строго по графику проводить санобработку от плесени, грибков и грызунов и следить за освещением, приборами температуры, влажности. Окупаемость таких хранилищ придет через 3-5 лет при вложениях от 15-20 тыс. за кв.м. А семьи, арендуя ячейки за 400-900 рублей в год, смогут сэкономить до 30-50 тысяч рублей.

Возможно, этот проект имеет перспективы. Однако, как обеспечить сохранность в таких хранилищах, кто будет сторожить урожай садоводов? Вопрос почти риторический…

Алина ГАРИПОВА.

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