Амарант - трудности селекции

По данным исследования «Селекция 2.0», проведённого в 2020 году Центром технологического трансфера Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», за десять лет - с 2009 по 2019-й - доля импортных семян в АПК России существенно увеличилась. Так, по кукурузе доля импорта выросла с 37% до 58%, по подсолнечнику - с 53% до 73%, по сахарной свёкле - с 50% до 98%. Единственная агрокультура, по которой РФ удерживает ведущие позиции на своём рынке, - это пшеница (доля российских семян - 97%. Заметим, что генетика пшеницы достаточно сложна). Такую статистику приводит журнал «Эксперт». Отсутствие импортных запчастей и прочих ингредиентов сегодня сказывается на многих отраслях экономики - может ли подобная ситуация сложиться в сельском хозяйстве? И как преодолеть зависимость от импорта, чтобы не отдавать добавленную стоимость зарубежным производителям?

У отечественных сортов и гибридов есть неоспоримые преимущества: они создаются для условий конкретного региона и намного доступнее по цене. Как чувствует себя российская селекция и почему нашим сортам бывает нелегко найти дорогу к фермеру и потребителю? Об этом «УВ» согласился рассказать доктор сельскохозяйственных наук, профессор Башкирского государственного аграрного университета Игорь Кузнецов - автор сортов амаранта «Светлана» и «Саша», тописолнечника «Башгау», клевера лугового «Ванюша», лука репчатого «Иглинский 2» и озимой пшеницы «Агидель», «Лана», «Уфимка».

- Наш вуз вошел в состав Евразийского научно-образовательного центра, и у нас создан генный центр - правда, в первую очередь для внедрения высокотехнологичных методов селекции в животноводстве, - рассказывает он. - Естественно, методы генной инженерии будут применяться и в селекции растений: за ними будущее. Мы уже можем «читать», то есть секвенировать геномы сельхозкультур (как и вирусов) - это хорошо. Конечная цель - суметь «извлечь» конкретный ген (например, морозоустойчивости) из растения, которое им обладает, и из выделенных генов собрать идеальное по урожайности, морозо-, засухоустойчивости и остальным показателям растение. Но пока эти технологии развиваются и совершенствуются, я применяю методы классической селекции. Однако мы постоянно интересуемся результатами в данной области, делаем пробные разработки.

Создание сорта - очень длительный процесс, занимающий 10-12 и более лет, так что любая возможность сократить срок - это плюс. В нашем вузе для таких целей уже сейчас используем фитотрон (камеру искусственного климата) и другие технологии.

Как это делается по классической методике, могу рассказать на примере моего сорта амаранта «Светлана». Амарант относится к псевдозлакам, и из его семян можно получать муку для хлебопекарных целей. Его семена, масло из них, мука обладают впечатляющим набором полезных свойств: большое содержание полноценного белка, «гормона хорошего настроения» серотонина, магния, антиоксидантов, витамина К и сквалена, который позволяет насыщать кислородом все ткани организма. Не менее впечатляющие результаты он показывает в качестве корма для животных. Американцы назвали амарант «растением XXI века».

До сих пор это была нетрадиционная (т. е. мало возделываемая) культура в нашей стране. Однако в Воронежской области скоро появится завод по переработке зерна амаранта, получению амарантового масла, муки и жмыха. Реализация проекта будет состоять из четырех этапов, первый из которых планируется завершить в октябре следующего года с объемом инвестиций в 2 млрд руб. Последний этап рассчитан на четыре линии, их запустят в 2025 г. Появляется место сбыта этой культуры, поэтому фермеры нашей республики, Татарстана и других областей уже сейчас заинтересовались закупкой ее семян, изучают новые сорта и технологии, так как это высокоприбыльное производство сельскохозяйственной культуры. В зависимости от сорта и направления культуры цена 1 кг амаранта колеблется от 95 до 2500 руб. Так что появление интереса и расширение в этом году площадей возделывания этой культуры - хороший признак. Однако количество семян, которое требуется сельхозпроизводителю, измеряется тоннами, и на данный момент у нас его нет. Конечно, мы можем расширить площади и вырастить требуемое количество семян - но только если у нас будут гарантии, что их купят, то есть подписанные с фермерами договоры. Появление завода по переработке позволит и нам увеличить площади этой культуры в УНЦ и республике.

Тут сразу хочется сказать, что, если мы хотим, чтобы на наших полях давали всходы наши сорта, и селекция, и семеноводство нуждаются в дополнительном объемном финансировании, ведь это огромный труд. В создании нашего башкирского амаранта «Светлана» приняли участие ученые-селекционеры из разных уголков России. Для скрещивания нам присылали семена из Владикавказа (Горский ГАУ, селекционер Бекузарова Сарра Абрамовна), Воронежского ГАУ (зерновые) и других вузов и селекционных учреждений. В мою задачу входило создание сорта зерно-кормового назначения. Также мы всегда опираемся на сильные местные популяции: в Башкирии растет щирица, или дикий амарант (Amarantus Retroflexis) - она тоже вошла в состав «родителей». Это растение обладает повышенной жизнестойкостью, поэтому каждую весну мы наблюдаем его в наших садах и огородах. Воспринимаем как сорняк, но в нем также содержится большой запас витаминов и минералов, это ценная кормовая культура для свиней, кроликов и др. до стадии начала цветения. Далее, в отличие от культурного собрата, растение грубеет, колется и хорошо воспринимается только овцами и козами.

Скрестив «маму» и «папу» и получив эталонное растение, вы высеиваете его семена - и получаете сильно отличающиеся друг от друга линии. Нам в начале селекции «Светланы» уже за исключением неподходящих растений удалось отобрать 700 растений. И далее было необходимо отбирать и отбирать, уничтожая все расщепляющие линии - обходить этот гектар как минимум раз в 10 дней вдоль и поперек. Ненужные качества могут проявиться на любой стадии роста и развития, а особенно внимательным нужно быть в период цветения: это перекрестноопыляемое растение, и его пыльца может улететь на километр - и испортить все остальные. Избавляешься от тех, кто больше похож на дикого сородича, от слишком высоких, со слишком жестким стеблем - технология уборки на такие не рассчитана… Словом, нужно просто жить на этом поле (опытный участок у нас находится в Ягодной поляне). Итог - в конце года у меня получилось уже 12-20 растений с подходящими нам признаками, с семенами которых можно работать дальше. То же самое на следующий год… В конце концов наступает период, когда отклонения уже не выявляются (а если продолжают выявляться, то линия может на этом и закончиться - так тоже бывает. Это результат внутригенного расщепления). Так в течение еще ряда лет формируется основная партия, и далее уже можно передавать сорт на государственные испытания. Он может быть признан, если отличается от других сортов, в том числе стандарта, не менее чем по трем позициям, а не только по урожайности. У меня сорт «Светлана» отличается по пяти позициям. И вот, спустя такое большое время успехов и разочарований все получилось - сорт вошел в государственный реестр РФ. Так что мы ждем фермеров, готовых заниматься этой культурой. Либо какое-нибудь хозяйство захочет само заняться семеноводством, а мы обеспечим методическое сопровождение.

Что касается исчезновения иностранных сортов, то, думаю, этого не случится: с рынка семян никто так просто не уходит, потому что вернуть потерянные позиции крайне сложно. И еще - почему они так хорошо распространились у нас? Потому что за границей понимают важность селекции и вкладывают в нее большие средства. Материальная заинтересованность ученых высокая, разработки держатся в секрете, и они готовы предоставить методическое обеспечение и различные преференции каждому купившему их семена хозяйству.

Для нашей работы, как и в целом для сельского хозяйства, нужно еще и немало оборудования. Например, фотосепаратор, который сортирует семена (хоть пшеницы, хоть амаранта) по цвету и размеру, лучшие системы полива, машины для обработки, уборки. Это оборудование новое, высокотехнологичное и, конечно, недешевое. Но мы не стоим на месте, в сложных конкурсах регулярно выигрываем гранты по селекции растений (от 2 млн руб. и более), и таким образом вуз обеспечивает себя - и нас - передовой техникой. В целом, считаю, что ситуация по селекции в РФ меняется в лучшую сторону.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru