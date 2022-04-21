Больше не обманутые

В Едином реестре проблемных объектов постепенно уменьшается число домов из Башкирии. Только с начала года из него исключено 23 дома, скоро это коснется еще двух. Если говорить о людях, то в период с 2018 по 2022 год в республике восстановлены права 7940 дольщиков.

Как рассказал министр архитектуры и строительства региона Артем Ковшов, эта работа ведется по нескольким направлениям. Большую роль играет помощь из федерального бюджета. Без вливаний «сверху» республика достроит 17 домов. Еще 36 будут сданы при господдержке. В восьми ситуациях решение о софинансировании еще принимается.

Достроить получится не все объекты, 20 из них в эксплуатацию не войдут. Но купившие в них жилье получат достойную компенсацию.

- На сегодняшний день в программу достройки нужно вложить еще 4,8 млрд рублей. Это стало понятно при рассмотрении каждого включенного в нее объекта. При этом республика выделит 545 миллионов рублей, остальные средства должны поступить из федерального бюджета, в рамках софинансирования, - уточнил Артем Ковшов.

Годы ожиданий

Мы решили узнать, как идут дела на местах. Одной из первых на встречу согласилась Галина Бухарова, представитель собственников, пострадавших из-за АО «Регионстройкомплекс».

- Нашими являются два жилых дома. Первый, за номером 6 по улице Энгельса, сдан в конце прошлого года. То есть через пять лет после остановки строительства. Второй, на углу улиц Ленина и Мустая Карима, сейчас достраивается, - рассказала женщина.

- Хочу подчеркнуть без тени сомнений: это получилось только благодаря вмешательству главы республики Радия Хабирова и его команды. Он лично проконтролировал наше включение в списки Фонда помощи обманутым дольщикам. Эта федеральная структура создана в соответствии с указом Владимира Путина, – поделилась Галина Бухарова, - к сожалению, мой муж-инвалид не дожил до счастливого разрешения ситуации.

Возрождение надежды

Экономист Зайтуна Лукманова рассказала о своих эмоциях с профессиональной скрупулезностью. Сейчас она представляет инициативную группу дольщиков ЗАО «Башинвестдом». А в 2011 году хотела просто купить квартиру.

- Понять, что дело нечисто, нужно было сразу. Но застройщик объяснил: все хорошо, надо просто немножко подождать. Так все протянулось до 2014 года. Тогда стало ясно, что стройка не движется. Объединившись с другими дольщиками, мы начали жаловаться в разные инстанции, выходили на митинги.

По ее словам, веру в лучшее возродили начавшиеся «стройчасы». В скором получении выплат она не сомневается: такие случаи уже есть. Кто точно успел потерять веру в помощь от государства, так это дольщики «Миловского парка». Их история уже давно стала печальной «классикой жанра». О том, как дела обстоят сейчас, рассказал собственник одной из квартир Виталий Листков.

- Из 24 проблемных домов, документы по которым были переданы в федеральный фонд достройки, три уже сданы. Часть оставшихся была разрушена из-за сильных дефектов, их возведут заново. Дело было либо в нарушении технологий, либо в разрушении конструкций из-за долгого простоя. Насколько знаю, больше трех этажей нигде не сносилось, - уточнил мужчина.

Буквально накануне решилась многолетняя проблема Никиты Синцова. Он вместе с семьей со дня на день въедет в «двушку» на территории «Миловского парка», которую ждал с 2014 года.



- По договору мы должны были получить квартиру в декабре 2014-го. Приезжали на стройку и видели, что рабочие трудятся на уровне второго этажа. Поэтому сомнений в том, успеют они или нет, не возникло. Естественно, в срок мы ключи не получили. Сначала нам говорили, что изменился проект и вместо трехэтажного дома появится четырехэтажка. Срок сдачи увеличили на год, и мы приняли эту информацию без особых переживаний. Нас кормили разными обещаниями вплоть до 2016 года, когда стало очевидно, что вся стройка заморожена.



Надежда на то, что все же въедем в свои квартиры, появилась только в 2020 году, когда был создан Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. В 2021 году мы отстояли свое право, чтобы нас достроили за счет государства. В сентябре стройка ожила. И мы ждем ключи со дня на день, - рассказал Никита Синцов.



Иван БЕГМА, Мария АПКАРИМОВА.