Болевые точки: собаки и «Химпром»

Интервью с председателем постоянной комиссии городского Совета Уфы по городскому хозяйству, охране окружающей среды Русланом Кинзикеевым.

- Руслан Усманович, в последнее время от жителей Уфы поступает много жалоб на агрессивных бродячих собак, рост численности которых стал прямым следствием вступления в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными…», полностью запрещающего отстрел безнадзорных животных. Если после отлова собака будет признана опасной, она должна пожизненно содержаться в специальном приюте. Остальные особи стерилизуются, чипируются и выпускаются обратно на улицу. Но, как показывает практика, даже стерилизованные особи могут проявлять спонтанную агрессию, особенно в стае. Каково ваше мнение по данному вопросу?

- По этой проблеме я бы, прежде всего, отметил тот факт, что при принятии даже самых на первый взгляд гуманных законов нельзя опираться на эмоции. Каждый закон требует детального анализа с опорой на данные фундаментальной науки, согласно которой собака, как и волк, особенно в стае является особо опасной для человека.

В этом году я принял участие в ряде мероприятий, посвященных проблеме безнадзорных животных. Так, в феврале прошел круглый стол «Собаки в большом городе», организованный Горсоветом Уфы совместно с Советом при главе РБ по правам человека. В марте в Госсобрании - Курултае РБ прошло рабочее совещание по подготовке предложений по внесению изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

К сожалению, должен констатировать: хотя я с детства отношу себя к любителям и защитникам животных, ситуация с агрессивными бродячими собаками стала угрозой для наших граждан. Мое предложение, с которым я в том числе выступал на вышеназванных мероприятиях - расширить понятие потенциально опасной собаки, опираясь на выводы фундаментальной науки, определить, что собака, находящаяся в стае, уже представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Этот вопрос можно решить на уровне правительства страны, не внося изменения в действующий федеральный закон. Необходимо в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением правительства, включить собаку в стае. Госсобранием - Курултаем РБ, и региональным отделением партии «Единая Россия» эти предложения приняты в работу.

- Наряду с проблемой агрессивных бродячих собак, уфимцев волнует и вопрос экологии. Как вы оцениваете мероприятия, реализуемые в Уфе в рамках охраны окружающей среды, прежде всего воздуха и воды? Какие законодательные инициативы в данной сфере готовит городской Совет?

- Я отношусь к поколению, прошедшему через фенольную катастрофу, поэтому вопрос экологии для меня особенно актуален. Главное здесь - механизм контроля и фиксации конкретных случаев и виновников превышения предельно допустимых концентраций некоторых веществ. Конечной целью должна быть точная информация о состоянии окружающей среды. Причем все данные должны зафиксироваться в единой системе. Тогда соблазна нарушать будет меньше. Определение и наказание виновных финансово - основной стимул для того, чтобы это не повторялось в будущем.

Нельзя не сказать и о вызывающем беспокойство «Химпроме». Из городского бюджета идут колоссальные расходы на содержание площадок бывшего завода, хотя город не имел и не имеет к нему никакого отношения. Для рекультивации заводской территории, до сих пор представляющей экологическую опасность, нужны огромные финансовые ресурсы.

Все эти вопросы находятся в ведении республиканских органов власти. Нам, городским депутатам, предстоит активно взаимодействовать с профильными комитетами Госсобрания республики и Министерством природопользования и экологии РБ.

- Какая работа на уровне Горсовета ведется в рамках улучшения ситуации в коммунальной сфере Уфы?

- В 2016 году, баллотируясь в депутаты Совета, я обещал, что в раздел Правил благоустройства Уфы будут внесены предложения о том, чтобы грунт газонов был обязательно ниже уровня твердых поверхностей. Эта норма была реализована еще до 2018 года и перенесена в новую редакцию правил.

Вместе с тем нам предстоит еще много работы по разработке и утверждению стандартов и проработке правового механизма реализации Правил благоустройства. Их исполнение регулярно обсуждается на заседаниях постоянной комиссии. В свою очередь, администрации города предложено рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях в части введения новых составов за нарушение Правил благоустройства.

- А что можно сказать по решению конкретных вопросов на основе обращений и жалоб от населения?

- Каждый депутат работает в двух направлениях: нормотворческом и в своем избирательном округе. По второму направлению в качестве примера конструктивной работы могу привести установку наружного освещения на главной улице деревни Искино Кировского района Уфы. Это стало возможным благодаря взаимодействию депутатов с населением и городской администрацией. Жители деревни Искино с момента ее включения в границы Уфы в 1992 году не раз обращались к властям с просьбой сделать уличное освещение. Однако этот вопрос ни разу не выносился на публичные слушания по городскому бюджету. В ходе депутатского приема граждан в 2017 году вопрос впервые был включен в повестку публичных слушаний по бюджету, подготовлен депутатский запрос и составлена заявка на финансирование проекта строительства сетей наружного освещения.

И таких вопросов очень много. Мой округ можно смело назвать самым разбросанным. Он начинается со старой Уфы и заканчивается аэропортом, деревнями Локотки, Искино, Атаевка. Удаленным территориям необходимо уделять особое внимание. Поэтому в действующем созыве Горсовета я сосредоточился на решении проблем именно данных территорий и, прежде всего, поселка Цветы Башкирии.

Хочу также отметить, что в Уфе продолжается серия форумов «Управдом», где обсуждаются актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы. Форум собирает активных и неравнодушных жителей, в том числе председателей советов многоквартирных домов, работников управляющих организаций. Я также участвую в форумах и совместно с жителями пытаюсь помочь им решить наболевшие вопросы.

Алексей ФАТЫХОВ.