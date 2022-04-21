Не отдадим под застройку!

Из 60 памятников архитектуры, находящихся в муниципальной собственности, 42 - в неудовлетворительном состоянии.

Тревожную статистику озвучил начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Олег Полстовалов на оперативном совещании в правительстве региона. Один из знаковых объектов, наряду с домами Виденеева, усадьба Бухартовских, что на углу улиц Аксакова и Коммунистической. Глава региона Радий Хабиров эмоционально отреагировал на выступление:

- Дом Бухартовских надо восстанавливать! Умрем, но никому не дадим под застройку эту точку! Даже если бомбу бросят и снесут это здание, все равно не получат участок. Шикарный дом, да и личность Бухартовского - знаковая для Уфы, интересный был человек.

Уфимцы помнят изящную башенку, венчавшую схождение двухэтажных домов с резными наличниками и карнизами, где еще недавно волонтеры проводили субботник, стремясь сохранить историческое здание, построенное еще в 1890-х годах. Интересно, что раньше башенок было три, они сохранились только на старинных фотографиях. А светлые оштукатуренные стены внутри - бревенчатые…

Это и есть дом уфимского полицмейстера Бухартовского, который служил в 1903-1911 годах, известен он как основатель Парка народной трезвости (ныне - парк имени Якутова) и активный сподвижник губернатора Александра Ключарева в деле строительства Аксаковского народного дома.

Бухартовские проживали здесь с 1906 года. Первый этаж отдали под комнаты прислуги, на втором жил сам хозяин и его семья. Дом был записан на жену полицмейстера Марию Александровну. Она занималась благотворительностью, была председательницей Уфимского Общества скорой помощи.

На своей должности Генрих Бухартовский активно внедрял новшества, занялся «кадровым вопросом» и укреплением материальной базы уфимской полиции. Впервые организовал антропометрическое бюро и фотолабораторию, паспортный стол и сыскное отделение. А еще как член Уфимского Комитета вольно-пожарного общества распорядился организовать в Уфе духовой оркестр, который играл на парадах, в театрах и клубах.

Революция разметала семью владельца особняка. В доме на первом этаже открыли парикмахерскую, на втором поселились чекисты. Затем дом стал коммунальным. Но до сих пор сохранилась лепнина на высоких потолках, большие двустворчатые межкомнатные двери, печи, а также богатая деревянная резьба на карнизе, подзоре, фризе и наличниках окон. Резной балкон на срезанном углу дома (когда-то здесь был главный вход) убирали, потом восстановили к саммитам в 2015 году. После расселения дома балкон снова исчез.

Архзащитники неоднократно обращались к городским властям с требованием принять меры по сохранению усадьбы. В январе 2019 года флигель (Аксакова, 48/1) предлагали взять в аренду на 25 лет (начальная цена арендной платы здания площадью 288 кв. м была определена в 623 тыс. руб. в год без НДС). Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. На тот момент в доме Бухартовского был затоплен фундамент, а основание — окладные венцы — прогнили.

В марте 2020-го в здании, которое облюбовали лица без определенного места жительства, начался пожар, практически уничтоживший кровлю и серьезно повредивший второй этаж.

Выстоявший в огне революций, не сдавшийся в забвении и пренебрежении, что тебя ждет, старинный дом? Надеемся на лучшее! Ведь сейчас объектам культурного наследия уделяют пристальное внимание: за счет привлечения средств инвесторов отреставрировано свыше 50 памятников истории и архитектуры. В их числе «Здание губернской земской управы» (Цюрупы, 12), «Особняк Юдаевых» (Октябрьской Революции, 76), «Хлебопекарня образцовая» (Красина, 46), памятник деревянного зодчества «Особняк Самоделкиных» (Ленина, 81), «Усадьба Россинского» (Заки Валиди, 57), ряд памятников отреставрированы в ходе реализации инвестиционного проекта «Арт-квадрат». Ждет своего мецената и дом Виденеевых на Карла Маркса: власти региона и ее столицы заверили горожан в скором его восстановлении. Надеемся, слово сдержат.

Сейчас, когда Уфа готовится к празднованию 450-летия со дня основания, восстановление исторического облика памятников старины становится одной из ключевых задач.

Юлия ПАХОМОВА.