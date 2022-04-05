Точка отсчета

Мир Сергея Аксакова может объединить людей в разных точках земного шара. Такая идея стала одной из центральных международного литературно-театрального фестиваля «Русский мир Башкортостана представляет..».

- Мы наблюдаем постепенную утрату культурных традиций и творческого потенциала России, снижение интеллектуального уровня общества. Но процесс обратим, и мы должны сделать все возможное для этого, - говорит директор АНО по развитию общественно-культурных инициатив «Центр межкультурного партнёрства» Валентина Латыпова. - Задумок было много, более 80 мероприятий, экскурсии, путешествия… Не все удастся воплотить, но тем не менее свои задачи фестиваль обязательно выполнит.

Особое место в проекте занимает жизнь и творчество Сергея Аксакова и его семьи как явления нравственной цельности, гражданской ответственности и взаимной любви. Многие поколения соотечественников зачитывались «Семейной хроникой», «Детскими годами Багрова-внука», а сказка «Аленький цветочек», символ самоотверженной и бескорыстной любви, знакома с детства. Мастера слова, артисты, музыканты, студенты и школьники вспомнят и переосмыслят вечные истины, облеченные в сказочную форму.

Башкирские учреждения культуры не оставят в стороне масштабное событие. Одной из точек притяжения станет Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди. Именно здесь пройдут литературные выставки и детские конкурсы рисунков. Многим будет интересен круглый стол, посвященный «сказкам-двойникам» в фольклоре и народных сказаниях разных народов. К таковым можно отнести, например, «Аленький цветочек» и «Красавицу и чудовище». Мемориальный Дом-музей С.Т.Аксакова представит выставку «Семья и семейные ценности Аксаковых», проведет мастер-классы по составлению родословной. Здесь же пройдут игры, за которыми коротали вечера семьи Аксаковых – шарады и «живые картины» писатель не раз описывал в произведениях. Государственный академический русский драматический театр представит зрителям спектакли по сюжетам произведений Пушкина и Аксакова, проведет мастер-класс по искусству речи и круглый стол «Мир русского театра».

По замыслу организаторов, мероприятия должны были проходить в Уфе, Симферополе, Белогорском районе республики Крым и городах Германии, где живут около 4 млн наших соотечественников. Мы ближе, чем кажется при взгляде на карту - общество «Гейдельберг – Симферополь», созданное в 1991 году, за 30 лет стало центром притяжения для русскоязычных жителей немецкого города и всех, кто хочет больше узнать о России. В 2002 году, после аварии башкирского самолета над Боденским озером, появилось общество «Мост дружбы Уфа-Бодензее».

Они будут участвовать в празднике - хоть и онлайн. Несмотря на разжигание вражды между государствами, люди понимают, что пропаганда ненависти к россиянам - лишь часть геополитики. Но культурные и нравственные ценности, которым посвящен фестиваль, остаются неизменными, начиная от библейских заповедей. Они и становятся основой, точкой отсчета для возрождения согласия между людьми, которое непременно вернется на раздираемую распрями планету. Этому помогут книги Аксакова, раскрывшего в своих произведениях сущность и природу исконно русского семейного воспитания и культуры.

Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

Башкортостан занимает лидирующие позиции в рейтингах РФ по культуре: находится на 1-м месте по числу библиотек, клубов, драматических театров и филармоний.

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Рабочее совещание по подготовке к проведению Международного литературно-театрального фестивалю прошло в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова.